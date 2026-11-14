کد خبر: 1390425
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۱۳
بين‌الملل » اخبار كلی

سفیر ایران: از ابتکارعمل‌های هند برای برقراری صلح در منطقه استقبال می‌کنیم

3 سفیر ایران در هند ضمن استقبال از ابتکارعمل‌های هند برای برقراری صلح در منطقه، به روابط دوجانبه میان دو کشور نیز پرداخت.

جوان آنلاین: محمد فتحعلی، سفیر ایران در هند روز شنبه در یک مصاحبه اختصاصی شبکه خبری هندی سی‌ان‌بی‌سی-تی‌وی۱۸ عنوان کرد: «تهران از ابتکارعمل‌های هند برای کمک به برقراری صلح در منطقه استقبال می‌کند.»

سفیر ایران در هند اظهار کرد: «هند به‌عنوان یک قدرت بزرگ جهانی که از جایگاه و نفوذ قابل‌توجهی در عرصه بین‌المللی برخوردار است، می‌تواند نقشی سازنده و موثر در برقراری صلح و ثبات منطقه‌ای ایفا کند. ما از هرگونه ابتکارعمل و تلاش دیپلماتیک هند در این راستا استقبال می‌کنیم. تهران انتظار دارد کشور‌های بانفوذ، ظرفیت‌های سیاسی و دیپلماتیک خود را به شکلی فعال‌تر برای حمایت از گفت‌و‌گو، احترام به حقوق ملت‌ها و مقابله با اقداماتی که به تشدید تنش‌ها منجر می‌شوند، به کار گیرند.»

فتحعلی در پاسخ به پرسشی درباره نقشی که هند می‌تواند در برقراری صلح در منطقه ایفا کند و اینکه آیا از دیدگاه تهران، تلاش‌های جاری برای تحقق این هدف کافی هستند یا خیر، این اظهارات را مطرح کرد.

سفیر ایران در هند با اشاره به روابط دوجانبه میان دو کشور و با بیان اینکه طرفین از پیوند‌های عمیق تاریخی، تمدنی و فرهنگی برخوردارند، گفت: «ایران ارزیابی مثبتی از روند کنونی این روابط دارد و تبادلات منظم میان دو کشور نشان‌دهنده عزم تهران و دهلی‌نو برای ارتقای سطح روابط دوجانبه است.»

وی افزود: «ما معتقدیم ظرفیت همکاری میان ایران و هند بسیار فراتر از سطح کنونی روابط دو کشور است و فرصت‌های متعددی برای توسعه بیشتر این مناسبات در حوزه‌های مختلف وجود دارد.»

محمد فتحعلی درباره مذاکرات ازسرگیری تجارت نفت با کشور‌های مختلف از جمله هند تصریح کرد: «مذاکرات در این باره انجام شده و رایزنی‌ها و گفت‌و‌گو‌ها همچنان ادامه دارند. در صورت دستیابی به توافق و لغو محدودیت‌ها، ما آمادگی داریم صادرات نفت خود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سطح پیش از تحریم‌ها بازگردانیم.»

او با تاکید بر اینکه تهران، بندر چابهار را «یکی از مهم‌ترین ارکان همکاری راهبردی» میان دو کشور و «پروژه‌ای کلیدی برای توسعه ارتباطات منطقه‌ای و تجارت» می‌داند، گفت: «از دیدگاه ما، چابهار صرفا یک پروژه بندری دوجانبه نیست، بلکه مسیری مهم است که هند را به افغانستان متصل می‌کند.»

سفیر ایران در هند در پایان این مصاحبه گفت: «این بندر در حال حاضر فعال است و روند توسعه زیرساخت‌ها و افزایش ظرفیت عملیاتی آن همچنان ادامه دارد. بر اساس توافق‌نامه بلندمدت ۱۰ ساله‌ای که در سال ۲۰۲۴ میان دو کشور امضا شد، چارچوب همکاری ایران و هند در زمینه توسعه و بهره‌برداری از پایانه شهید بهشتی در بندر چابهار مشخص شده است.»

برچسب ها: سفیر ایران ، ایران ، هند
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

مسجد آنگاه که بی‌حجاب‌ها مشتاقش می‌شوند!

تازه فهمیدیم حکمرانان ما بهتر از ما می‌فهمند!

بارش باران و برف در ۲۵ استان کشور؛ موج جدید بارشی چهارشنبه وارد می‌شود

زهرمار

‌آژانس اطلاعات دفاعی امریکا: ایران یک قدرت فضایی در حال ظهور است 

امریکا از جنگ جا زد!

ترامپ سراغ «تغییر رژیم امریکا» رفت! 

آخرین آمار خسارات بارندگی در تهران اعلام شد

تحریف امام این بار در سایت منتسب به امام!

شوک انرژی آلمان را سر جایش نشاند

گفتگوی دکتر محمدجواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»

‌اقدام به خودکشی پس از قتل همسر

پایان جولان بروسلی تهران و زن هزارچهره

تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۲

واشنگتن ناچار است شرایط هفت‌گانه ایران را اجرا کند

مقاومت مردم ایران و زوال قدرت امریکا

پایگاه‌های دوردست اروپا زیر آوار موشک‌ها

عراقچی به روبیو: «توهّم» تو هم مثل پمپئو به شکست منجر می‌شود

معامله مشکوک سهام ایران‌خودرو؛ پای کروز و بهمن‌موتور در میان است

قتل پدر، شرط ازدواج با قاتل!

عملیات فریب با اسم رمز جوانگرایی!

‌‌۱۳ سال زندان هم شکارچی گردنبند‌ها را اصلاح نکرد! + گفت‌وگو با متهم

افتتاح مرکز آموزش جان‌فدای جوادالائمه (ع) نزاجا

موشک‌ها تا هرجا

ایرانی که طهرانی‌مقدم ساخت

بانوی برگزیده دانش

دهان‌های دریده دستان بی‌اختیار!

مستمری آبان ماه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد واریز شد

تجاوز اسرائیل به لبنان بخشی از پروژه خطرناک است

آیزنکوت در محاصره سنگ‌اندازی‌های نتانیاهو

در حیرت روزگار مجنون‌شده!

کودکان عصر هوشواره دچار برون‌سپاری تفکر می‌شوند

جزئیاتی از تشییع ۳۵۰ شهید گمنام در کشور

باند افغانی‌های غیرمجاز با ربودن هموطنان خود دلار اخاذی می‌کردند + گفت‌وگو با متهم

 پارکینگ متحرک تهران!

از کوچه‌های مدینه تا خیابان‌های ایران

جنگ ایران و بطلان افسانه شکست‌ناپذیری امریکا

نشست خبری تشییع پیکر ۳۵۰ شهید گمنام

تأکید روسای جمهور ایران و برزیل بر توسعه مناسبات دوجانبه و تقویت همکاری

وزیر مجتهد یا غیرمجتهد؟

کوروش زارعی اهل نفاق و ریا نبود

طائب: جان‌فدایان یاور انرژی می‌شوند

شگفتانه‌های هر جنگ آینده

اعترافی سهمگین‌تر از شکست | ترامپ: نفرت از اسرائیل باورنکردنی است

آنچه بر شیعیان این مرز و بوم از قرن سوم تا پنجم گذشت 

شدت پاسخ نیرو‌های مسلح ما به تجاوز احتمالی آمریکا چند برابر خواهد بود

کسورات ۳‌درصدی، تسویه مطالبات گندمکاران را زیر سؤال برد

خیابان میدان نمایش غفلت‌ها

دولت مانع تلاش بانک مرکزی و صمت در گران‌سازی کالا‌ها شود

ایران به درخواست مذاکره پیش از تحقق شروط ۷ گانه «نه» گفت

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲روزه/ شیمیایی شد، اما هیچ نگفت!
تغییرات اقلیمی نیازمند عبور از مدیریت بحران به مدیریت پیشگیری است
گفتاری از رهبر شهید انقلاب/ «صبر»؛ دعوت به ظلم‌پذیری یا سلاحی برای تکامل و مبارزه؟
شما معجزه می‌بینید!
تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۲
تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۱
 پارکینگ متحرک تهران!
الزامات رسیدن به بازدارندگی مطلق
دهان‌های دریده دستان بی‌اختیار!
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ پس از ۳ بار جانبازی شهادت را از خدا گرفت
رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه
افتتاح مرکز آموزش جان‌فدای جوادالائمه (ع) نزاجا
گزارش میدانی «جوان» از حال‌و‌روز دانش‌آموزان مینابی/ مقتدر و مظلوم
شوک انرژی آلمان را سر جایش نشاند
عملیات فریب با اسم رمز جوانگرایی!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار