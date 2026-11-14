سفیر ایران در هند ضمن استقبال از ابتکارعمل‌های هند برای برقراری صلح در منطقه، به روابط دوجانبه میان دو کشور نیز پرداخت.

جوان آنلاین: محمد فتحعلی، سفیر ایران در هند روز شنبه در یک مصاحبه اختصاصی شبکه خبری هندی سی‌ان‌بی‌سی-تی‌وی۱۸ عنوان کرد: «تهران از ابتکارعمل‌های هند برای کمک به برقراری صلح در منطقه استقبال می‌کند.»

سفیر ایران در هند اظهار کرد: «هند به‌عنوان یک قدرت بزرگ جهانی که از جایگاه و نفوذ قابل‌توجهی در عرصه بین‌المللی برخوردار است، می‌تواند نقشی سازنده و موثر در برقراری صلح و ثبات منطقه‌ای ایفا کند. ما از هرگونه ابتکارعمل و تلاش دیپلماتیک هند در این راستا استقبال می‌کنیم. تهران انتظار دارد کشور‌های بانفوذ، ظرفیت‌های سیاسی و دیپلماتیک خود را به شکلی فعال‌تر برای حمایت از گفت‌و‌گو، احترام به حقوق ملت‌ها و مقابله با اقداماتی که به تشدید تنش‌ها منجر می‌شوند، به کار گیرند.»

فتحعلی در پاسخ به پرسشی درباره نقشی که هند می‌تواند در برقراری صلح در منطقه ایفا کند و اینکه آیا از دیدگاه تهران، تلاش‌های جاری برای تحقق این هدف کافی هستند یا خیر، این اظهارات را مطرح کرد.

سفیر ایران در هند با اشاره به روابط دوجانبه میان دو کشور و با بیان اینکه طرفین از پیوند‌های عمیق تاریخی، تمدنی و فرهنگی برخوردارند، گفت: «ایران ارزیابی مثبتی از روند کنونی این روابط دارد و تبادلات منظم میان دو کشور نشان‌دهنده عزم تهران و دهلی‌نو برای ارتقای سطح روابط دوجانبه است.»

وی افزود: «ما معتقدیم ظرفیت همکاری میان ایران و هند بسیار فراتر از سطح کنونی روابط دو کشور است و فرصت‌های متعددی برای توسعه بیشتر این مناسبات در حوزه‌های مختلف وجود دارد.»

محمد فتحعلی درباره مذاکرات ازسرگیری تجارت نفت با کشور‌های مختلف از جمله هند تصریح کرد: «مذاکرات در این باره انجام شده و رایزنی‌ها و گفت‌و‌گو‌ها همچنان ادامه دارند. در صورت دستیابی به توافق و لغو محدودیت‌ها، ما آمادگی داریم صادرات نفت خود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سطح پیش از تحریم‌ها بازگردانیم.»

او با تاکید بر اینکه تهران، بندر چابهار را «یکی از مهم‌ترین ارکان همکاری راهبردی» میان دو کشور و «پروژه‌ای کلیدی برای توسعه ارتباطات منطقه‌ای و تجارت» می‌داند، گفت: «از دیدگاه ما، چابهار صرفا یک پروژه بندری دوجانبه نیست، بلکه مسیری مهم است که هند را به افغانستان متصل می‌کند.»

سفیر ایران در هند در پایان این مصاحبه گفت: «این بندر در حال حاضر فعال است و روند توسعه زیرساخت‌ها و افزایش ظرفیت عملیاتی آن همچنان ادامه دارد. بر اساس توافق‌نامه بلندمدت ۱۰ ساله‌ای که در سال ۲۰۲۴ میان دو کشور امضا شد، چارچوب همکاری ایران و هند در زمینه توسعه و بهره‌برداری از پایانه شهید بهشتی در بندر چابهار مشخص شده است.»