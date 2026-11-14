سناتور مستقل آمریکایی ضمن انتقاد از رئیس‌جمهور این کشور برای آغاز جنگ علیه ایران، گفت که جنگ‌ها علیه ویتنام و عراق و اکنون ایران، همگی بر پایه دروغ شکل گرفته‌اند.

جوان آنلاین: برنی سندرز، سناتور مستقل ایالت ورمونت آمریکا شامگاه شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «جنگ‌ها علیه ویتنام و عراق و اکنون علیه ایران، همگی بر پایه دروغ شکل گرفته‌اند. ما بیش از مجموع شش کشور جهان برای امور نظامی هزینه می‌کنیم. با این حال، پنتاگون بار‌ها در حسابرسی‌های مستقل مردود شده و نمی‌تواند درباره تریلیون‌ها دلار هزینه و مخارج خود پاسخ‌گو باشد.»

به گزارش ایسنا، سندرز ادامه این مطلب خود تاکید کرد: «جنگ غیرقانونی دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا علیه ایران صد‌ها میلیارد دلار برای ما هزینه دارد. ما باید به این جنگ فاجعه‌بار پایان دهیم، کمک‌های مالی به دولت نسل‌کش اسرائیل را قطع کنیم و هزینه‌های نظامی را به میزان قابل‌توجهی کاهش دهیم.»

این سناتور آمریکایی در ادامه انتقادات از رئیس‌جمهور آمریکا گفت: «از زمانی که ترامپ قدرت را در دست گرفت، ماموران اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) به شهروندان آمریکایی تیراندازی کرده‌اند، در‌های خانه‌ها را شکسته‌اند و کودکان پنج‌ساله را به بازداشتگاه‌ها فرستاده‌اند. این اقدامات غیراخلاقی، مغایر با قانون اساسی و از نظر اقتصادی زیان‌بار هستند. دموکرات‌ها باید بودجه ۷۵ میلیارد دلاری‌ای را که جمهوری‌خواهان در اختیار ترامپ قرار دادند تا ارتش داخلی ICE خود را تشکیل دهد، لغو کنند. ما به‌جای ایجاد رعب و وحشت در جوامع، به اصلاحات جامع در نظام مهاجرتی و فراهم کردن مسیری برای اعطای شهروندی به مهاجران فاقد مدارک قانونی نیاز داریم.»

وی افزود: «در این مقطع استثنایی از تاریخ کشورمان، باید اعتماد مردم به دموکراسی را احیا کنیم. یکی از راه‌های تحقق این هدف، ارائه مزایای ملموس به خانواده‌های کارگر و نشان دادن این واقعیت به تک‌تک مردان، زنان و کودکان است که دولت آنها می‌تواند در خدمتشان باشد، نه صرفا در خدمت یک درصد ثروتمند جامعه.»

سناتور مستقل ایالت ورمونت آمریکا در پایان با اشاره به نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و شکست جمهوری‌خواهان گفت: «روز انتخابات، فرصتی استثنایی در اختیار دموکرات‌ها قرار داد. بیایید این فرصت را از دست ندهیم.»