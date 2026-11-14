کرانه باختری امروز نیز شاهد موج تازه‌ای از یورش‌های نظامیان رژیم صهیونیستی و حملات خشونت‌بار شهرک‌نشینان علیه شهروندان فلسطینی، زمین‌های کشاورزی و دارایی‌های آنان بود.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری شهاب، منابع فلسطینی اعلام کردند که کرانه باختری اشغالی طی ساعات گذشته شاهد موج تازه‌ای از یورش‌های نظامیان رژیم صهیونیستی و حملات خشونت‌بار شهرک‌نشینان علیه شهروندان فلسطینی، زمین‌های کشاورزی و دارایی‌های آنان بوده است.

در همین راستا، منابع محلی گزارش دادند که شهرک‌نشینان مسلح با حمله به شهروندانی که در حال برداشت محصول زیتون در منطقه «واد سیف» واقع در شهرک «بیت‌فجار» در جنوب بیت‌لحم بودند، ۵ تن از آنان را زخمی کرده و خسارات قابل توجهی به تعدادی از خودرو‌های پارک‌شده وارد آوردند.

در شمال کرانه باختری و در شهر نابلس، نظامیان اشغالگر پس از یورش و حمله شهرک‌نشینان به حاشیه‌های شهرک «حواره» (جنوب نابلس)، یک جوان فلسطینی را بازداشت کردند.

همچنین اقدامات تحریک‌آمیز و تخریبی نیرو‌های اشغالگر در دشت روستای «سالم» در شرق نابلس، به وقوع آتش‌سوزی در اراضی این منطقه منجر شد.

از سوی دیگر، نظامیان صهیونیست به شهرک «الزبابده» واقع در جنوب شهر جنین یورش برده و تحرکات خود را در این منطقه افزایش دادند.

در تحولی دیگر در مرکز کرانه باختری، شهرک‌نشینان افراطی در اقدامی تروریستی به سمت یک خودروی فلسطینی در ورودی روستای «دیر جریر» در شرق رام‌الله تیراندازی کردند.