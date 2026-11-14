تصمیم جدیدی درباره بنزین اتخاذ نشده است

معاون وزیر نفت گفت: دولت تاکنون تصمیم جدیدی درباره بنزین اتخاذ نکرده است و در صورت طرح هرگونه تصمیم در این زمینه، ابعاد آن پیش از اجرا بررسی و با مردم در میان گذاشته می‌شود.

جوان آنلاین: محمدصادق عظیمی‌فر، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اظهار کرد: دولت تاکنون تصمیم جدیدی درباره بنزین اتخاذ نکرده است و در صورت طرح هرگونه تصمیم در این زمینه، ابعاد آن پیش از اجرا بررسی و با مردم در میان گذاشته می‌شود.

به گزارش مهر، وی گفت: دولت در تصمیم‌گیری درباره حامل‌های انرژی، از چند اصل اساسی تبعیت می‌کند؛ نخست، دسترسی پایدار و آسان مردم به انرژی و سوخت، بدون ایجاد محدودیت‌هایی که زندگی روزمره آنان را مختل کند.

عظیمی‌فر در مصاحبه تلویزیونی افزود: اصل دوم نیز اجرای تدریجی و مستمر تصمیمات و دریافت بازخورد از مردم است.

وی گفت: بر این اساس، دولت تصمیمات خود را بازگشت‌ناپذیر نمی‌داند و در صورت شناسایی ایراد یا نقص در اجرای آنها، متناسب با بازخورد‌های دریافتی، اصلاحات لازم را انجام خواهد داد.