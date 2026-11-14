کد خبر: 1390417
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تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۹:۵۸
ورزش » ساير

کریمی از مدیرعاملی تراکتور کناره‌گیری کرد

3 مدیرعامل باشگاه تراکتور از سمت خود در این مجموعه ورزشی کناره‌گیری کرد.

جوان آنلاین: به نقل از رسانه باشگاه تراکتور، متن نامه سید حجت کریمی به شرح زیر است:

«بسمه‌تعالی

خدمت در باشگاه بزرگ تراکتور و در کنار مردم شریف و هم‌زبانان عزیزم در خطه آذربایجان، افتخاری ارزشمند و تجربه‌ای فراموش‌نشدنی برای من بود.

در مدت حضورم در این باشگاه، تمام تلاش خود را به کار گرفتم تا مجموعه تراکتور در مسیر موفقیت حرکت کند و از اهداف و برنامه‌های خود فاصله نگیرد. در این مسیر، با همراهی و همکاری تمامی ارکان باشگاه، شبانه‌روز و با تمام توان برای اعتلای نام تراکتور تلاش کردیم.

بر خود لازم می‌دانم از حمایت‌های بی‌دریغ زنوزی، مالک باشگاه، که همواره همچون برادری بزرگ‌تر مایه دلگرمی و قوت قلب من بودند، صمیمانه قدردانی کنم.

اکنون با توجه به برخی مشکلات شخصی و به دلیل فراهم نبودن امکان حضور مستمر در تبریز، ناگزیر از ادامه مسئولیت در این باشگاه بزرگ کناره‌گیری می‌کنم و کناره‌گیری خود را از سمت مدیرعاملی تقدیم هیئت‌مدیره محترم می‌نمایم.

از مالک محترم باشگاه، اعضای محترم هیئت‌مدیره، اعضای تیم، کارکنان و تمامی هواداران پرشور تراکتور که در این مدت همراه و پشتیبان من بودند، صمیمانه تشکر می‌کنم.

همچنین قدردان همراهی و حمایت مسئولان استانی، به‌ویژه داوری و مجموعه انتظامی و تمامی عزیزانی هستم که در این مسیر یار و همراه ما بودند.

حضور در خطه پرافتخار آذربایجان و خدمت به مردم شریف این دیار، همواره برای من مایه افتخار خواهد بود. اگرچه از مسئولیت اجرایی در باشگاه تراکتور جدا می‌شوم، اما همچنان در کنار این تیم خواهم بود و همچون گذشته، با قلبی سرشار از علاقه، هوادار تراکتور باقی می‌مانم.

برای باشگاه بزرگ تراکتور، مجموعه مدیریتی، بازیکنان و هواداران وفادارش آرزوی سربلندی و موفقیت دارم.

سید حجت کریمی»

برچسب ها: باشگاه تراکتور ، تراکتور تبریز ، حجت کریمی
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