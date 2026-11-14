جوان آنلاین: رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نسبت به وضعیت شبکه برق و ایمنی هسته‌ای در اوکراین ابراز نگرانی کرد.

به گزارش تسنیم، گروسی با بیان اینکه با تداوم کاهش دما و فرا رسیدن زمستان، این نگرانی‌ها شدت بیشتری می‌یابند، خواستار توقف کامل حملات به تأسیسات برق شد.

وی خاطرنشان کرد که به دلیل نوسانات در شبکه برق، سطح تولید انرژی در چندین واحد از نیروگاه‌های هسته‌ای اوکراین کاهش یافته است.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین اشاره کرد که در حمله اخیر به نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا، یکی از کارکنان جان خود را از دست داده است.

وی از طرفین درگیر خواست تا با این آژانس همکاری کنند تا بتوان به راهکار‌هایی که به نفع هر دو طرف باشد، دست یافت.