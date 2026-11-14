کد خبر: 1390410
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۹:۴۹
جامعه » اخبار كلی

بازتاب طرح تورم صفر؛ قیمت‌ها تا ۵ فروردین ۱۴۰۶ ثابت شد

3 مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران گفت: با اجرای موفقیت‌آمیز و گام‌به‌گام طرح تورم صفر درصد در پایتخت، بازار مواد غذایی و اقلام مصرفی شهروندان رنگ آرامش به خود دید.

جوان آنلاین: به نقل از روابط عمومی، مهدی بختیاری‌زاده، در حاشیه بازدید از مراکز ذخیره تامین کالا‌های اساسی، با بیان این مطلب که اجرای موفقیت آمیز و گام به گام طرح تورم صفر درصد در تهران، بازار مواد غذایی و اقلام مصرفی شهروندان رنگ آرامش به خود دید؛ افزود: این طرح خیال شهروندان را از بابت تامین و ثبات قیمت‌ها تا نیمه نخست بهار سال آینده راحت کرده است.

به گزارش مهر، وی ضمن ابراز خرسندی از روند پیشرفت این طرح از هماهنگی بی‌نظیر میان بدنه اجرایی سازمان میادین، شهرداری تهران و شورای اسلامی شهر تقدیر کرد و ادامه داد: با همت و پشتکار شبانه‌روزی همکاران سازمان میادین و حمایت‌های بی‌دریغ مدیریت شهری و اعضای شورای اسلامی شهر تهران، تا به امروز تمامی مراحل زنجیره تامین، شامل بسترسازی‌های لجستیکی و شبکه‌های تحویل کالا، به بهترین شکل ممکن پیاده‌سازی شده است.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران با تفکیک ابعاد سه‌گانه تامین کالا در این طرح بیان کرد: بخش قابل‌توجهی از اقلام اساسی مورد نیاز شهروندان هم‌اکنون وارد سردخانه‌ها و انبار‌های مجهز؛ ذخیره‌سازی ایمن آنها به اتمام رسیده است.

وی یادآور شد: بخش دیگری از کالا‌ها نیز که در مسیر واردات قرار دارند، مراحل اداری و ترابری خود را طی می‌کنند. در مرحله سوم که مربوط به حوزه تولید داخلی است، مطابق با جدول زمانی و به مرور زمان در حال توزیع در میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار است.

بختیاری‌زاده با اشاره به آثار مشهود اجرای طرح تورم صفر درصد و همچنین طرح ارزان‌سازی در بازار مواد غذایی پایتخت تأکید کرد: خوشبختانه با شروع این طرح، شاهد ایجاد یک ثبات و آرامش ملموس در بازار مواد غذایی بوده‌ایم و این آرامش روزبه‌روز بیشتر توسط شهروندان احساس می‌شود. این امر نشان می‌دهد که دیگر نیازی به انجام خرید‌های هیجانی، هجوم به بازار و دپوی خانگی کالا توسط شهروندان وجود ندارد.

وی در پایان گفت: این اطمینان خاطر را به شهروندان می‌دهیم که تمهیدات لازم، همه‌جانبه و دقیق برای تامین کالاها، استمرار دسترسی آسان و رفع هرگونه دغدغه انجام شده است. بر همین اساس، اقلام مورد نیاز مردم تا تاریخ ۵ فروردین ۱۴۰۶ بدون کوچک‌ترین محدودیت، با همان قیمت ثابت و همیشگی در بازار و میادین شهر تهران در دسترس عموم خواهد بود و هیچ‌گونه مشکلی در این زمینه وجود ندارد و نخواهد داشت.

برچسب ها: سازمان میادین میوه و تره بار ، طرح تورم صفر ، کالاهای اساسی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

مسجد آنگاه که بی‌حجاب‌ها مشتاقش می‌شوند!

تازه فهمیدیم حکمرانان ما بهتر از ما می‌فهمند!

بارش باران و برف در ۲۵ استان کشور؛ موج جدید بارشی چهارشنبه وارد می‌شود

زهرمار

‌آژانس اطلاعات دفاعی امریکا: ایران یک قدرت فضایی در حال ظهور است 

امریکا از جنگ جا زد!

ترامپ سراغ «تغییر رژیم امریکا» رفت! 

آخرین آمار خسارات بارندگی در تهران اعلام شد

تحریف امام این بار در سایت منتسب به امام!

شوک انرژی آلمان را سر جایش نشاند

گفتگوی دکتر محمدجواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»

‌اقدام به خودکشی پس از قتل همسر

پایان جولان بروسلی تهران و زن هزارچهره

واشنگتن ناچار است شرایط هفت‌گانه ایران را اجرا کند

مقاومت مردم ایران و زوال قدرت امریکا

تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۲

پایگاه‌های دوردست اروپا زیر آوار موشک‌ها

عراقچی به روبیو: «توهّم» تو هم مثل پمپئو به شکست منجر می‌شود

معامله مشکوک سهام ایران‌خودرو؛ پای کروز و بهمن‌موتور در میان است

قتل پدر، شرط ازدواج با قاتل!

عملیات فریب با اسم رمز جوانگرایی!

‌‌۱۳ سال زندان هم شکارچی گردنبند‌ها را اصلاح نکرد! + گفت‌وگو با متهم

افتتاح مرکز آموزش جان‌فدای جوادالائمه (ع) نزاجا

موشک‌ها تا هرجا

ایرانی که طهرانی‌مقدم ساخت

بانوی برگزیده دانش

دهان‌های دریده دستان بی‌اختیار!

تجاوز اسرائیل به لبنان بخشی از پروژه خطرناک است

مستمری آبان ماه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد واریز شد

آیزنکوت در محاصره سنگ‌اندازی‌های نتانیاهو

در حیرت روزگار مجنون‌شده!

کودکان عصر هوشواره دچار برون‌سپاری تفکر می‌شوند

جزئیاتی از تشییع ۳۵۰ شهید گمنام در کشور

 پارکینگ متحرک تهران!

از کوچه‌های مدینه تا خیابان‌های ایران

باند افغانی‌های غیرمجاز با ربودن هموطنان خود دلار اخاذی می‌کردند + گفت‌وگو با متهم

جنگ ایران و بطلان افسانه شکست‌ناپذیری امریکا

نشست خبری تشییع پیکر ۳۵۰ شهید گمنام

تأکید روسای جمهور ایران و برزیل بر توسعه مناسبات دوجانبه و تقویت همکاری

وزیر مجتهد یا غیرمجتهد؟

کوروش زارعی اهل نفاق و ریا نبود

طائب: جان‌فدایان یاور انرژی می‌شوند

شگفتانه‌های هر جنگ آینده

اعترافی سهمگین‌تر از شکست | ترامپ: نفرت از اسرائیل باورنکردنی است

آنچه بر شیعیان این مرز و بوم از قرن سوم تا پنجم گذشت 

شدت پاسخ نیرو‌های مسلح ما به تجاوز احتمالی آمریکا چند برابر خواهد بود

کسورات ۳‌درصدی، تسویه مطالبات گندمکاران را زیر سؤال برد

خیابان میدان نمایش غفلت‌ها

دولت مانع تلاش بانک مرکزی و صمت در گران‌سازی کالا‌ها شود

ایران به درخواست مذاکره پیش از تحقق شروط ۷ گانه «نه» گفت

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲روزه/ شیمیایی شد، اما هیچ نگفت!
تغییرات اقلیمی نیازمند عبور از مدیریت بحران به مدیریت پیشگیری است
گفتاری از رهبر شهید انقلاب/ «صبر»؛ دعوت به ظلم‌پذیری یا سلاحی برای تکامل و مبارزه؟
شما معجزه می‌بینید!
تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۲
تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۱
 پارکینگ متحرک تهران!
الزامات رسیدن به بازدارندگی مطلق
دهان‌های دریده دستان بی‌اختیار!
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ پس از ۳ بار جانبازی شهادت را از خدا گرفت
رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه
افتتاح مرکز آموزش جان‌فدای جوادالائمه (ع) نزاجا
گزارش میدانی «جوان» از حال‌و‌روز دانش‌آموزان مینابی/ مقتدر و مظلوم
شوک انرژی آلمان را سر جایش نشاند
عملیات فریب با اسم رمز جوانگرایی!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار