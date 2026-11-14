مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران گفت: با اجرای موفقیت‌آمیز و گام‌به‌گام طرح تورم صفر درصد در پایتخت، بازار مواد غذایی و اقلام مصرفی شهروندان رنگ آرامش به خود دید.

جوان آنلاین: به نقل از روابط عمومی، مهدی بختیاری‌زاده، در حاشیه بازدید از مراکز ذخیره تامین کالا‌های اساسی، با بیان این مطلب که اجرای موفقیت آمیز و گام به گام طرح تورم صفر درصد در تهران، بازار مواد غذایی و اقلام مصرفی شهروندان رنگ آرامش به خود دید؛ افزود: این طرح خیال شهروندان را از بابت تامین و ثبات قیمت‌ها تا نیمه نخست بهار سال آینده راحت کرده است.

به گزارش مهر، وی ضمن ابراز خرسندی از روند پیشرفت این طرح از هماهنگی بی‌نظیر میان بدنه اجرایی سازمان میادین، شهرداری تهران و شورای اسلامی شهر تقدیر کرد و ادامه داد: با همت و پشتکار شبانه‌روزی همکاران سازمان میادین و حمایت‌های بی‌دریغ مدیریت شهری و اعضای شورای اسلامی شهر تهران، تا به امروز تمامی مراحل زنجیره تامین، شامل بسترسازی‌های لجستیکی و شبکه‌های تحویل کالا، به بهترین شکل ممکن پیاده‌سازی شده است.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران با تفکیک ابعاد سه‌گانه تامین کالا در این طرح بیان کرد: بخش قابل‌توجهی از اقلام اساسی مورد نیاز شهروندان هم‌اکنون وارد سردخانه‌ها و انبار‌های مجهز؛ ذخیره‌سازی ایمن آنها به اتمام رسیده است.

وی یادآور شد: بخش دیگری از کالا‌ها نیز که در مسیر واردات قرار دارند، مراحل اداری و ترابری خود را طی می‌کنند. در مرحله سوم که مربوط به حوزه تولید داخلی است، مطابق با جدول زمانی و به مرور زمان در حال توزیع در میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار است.

بختیاری‌زاده با اشاره به آثار مشهود اجرای طرح تورم صفر درصد و همچنین طرح ارزان‌سازی در بازار مواد غذایی پایتخت تأکید کرد: خوشبختانه با شروع این طرح، شاهد ایجاد یک ثبات و آرامش ملموس در بازار مواد غذایی بوده‌ایم و این آرامش روزبه‌روز بیشتر توسط شهروندان احساس می‌شود. این امر نشان می‌دهد که دیگر نیازی به انجام خرید‌های هیجانی، هجوم به بازار و دپوی خانگی کالا توسط شهروندان وجود ندارد.

وی در پایان گفت: این اطمینان خاطر را به شهروندان می‌دهیم که تمهیدات لازم، همه‌جانبه و دقیق برای تامین کالاها، استمرار دسترسی آسان و رفع هرگونه دغدغه انجام شده است. بر همین اساس، اقلام مورد نیاز مردم تا تاریخ ۵ فروردین ۱۴۰۶ بدون کوچک‌ترین محدودیت، با همان قیمت ثابت و همیشگی در بازار و میادین شهر تهران در دسترس عموم خواهد بود و هیچ‌گونه مشکلی در این زمینه وجود ندارد و نخواهد داشت.