کد خبر: 1390409
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تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۹:۴۷
ورزش » ساير

تساوی ایران و فلسطین در نیمه اول

3 نیمه اول دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و فلسطین با نتیجه تساوی خاتمه یافت.

جوان آنلاین: تیم‌های ملی فوتبال ایران و فلسطین در دیداری تدارکاتی امروز شنبه ۲۳ آبان و از ساعت ۱۸:۳۰ در ورزشگاه بین‌المللی شهر بصره عراق به مصاف هم رفتند که این بازی در نیمه اول با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

ترکیب تیم ملی فوتبال ایران:

محمد خلیفه، جعفر سلمانی، علی نعمتی، محمد قربانی، امین حزباوی، آریا یوسفی- سعید عزت‌اللهی، محمدجواد حسین‌نژاد- محمد محبی، دنیس درگاهی- امیرحسین حسین‌زاده

ترکیب تیم ملی فوتبال فلسطین:

رامی حماده، مصعب بطاط، خالد ابو الهیجا، یاسر حمد، عمید صوافطه، عمید مجاجنه، آگوستین منصور، زید قنبر، خالد النبریصی، بدر موسی و اسد الحملاوی

شروع خوب ایران

شاگردان امیر قلعه‌نویی از دقیقه ۱۱ با ارسال جعفر سلمانی و شوت دنیس درگاهی نخستین موقعیت جدی خود را ایجاد کردند، اما ضربه این بازیکن پس از برخورد به مدافع فلسطین راهی به دروازه پیدا نکرد.

در ادامه، همکاری بازیکنان ایران از سمت چپ و ارسال خطرناک سلمانی در دقیقه ۱۹ می‌توانست به گل منجر شود، اما مدافع فلسطین با تکلی به‌موقع مانع از گلزنی حسین‌زاده شد. دو دقیقه بعد نیز شوت آریا یوسفی از داخل محوطه جریمه با واکنش دروازه‌بان فلسطین مهار شد.

تیرک دروازه به کمک فلسطین آمد

مهم‌ترین فرصت ایران در نیمه نخست در دقیقه ۲۵ رقم خورد؛ جایی که ارسال محمدجواد حسین‌نژاد از روی نقطه کرنر با ضربه سر محمد قربانی همراه شد، اما توپ پس از برخورد به تیر دروازه از گل شدن بازماند.

به این ترتیب، تیم ملی ایران با وجود خلق چند موقعیت جدی و برخورد توپ به تیر دروازه فلسطین، نتوانست در نیمه نخست به گل برسد.

برچسب ها: تیم ملی ایران ، تیم ملی فلسطین ، دیدار تدارکاتی
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