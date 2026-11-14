بیانیه کرملین درباره زمان و مکان دیدار رؤسای جمهور روسیه، چین و آمریکا

سخنگوی کرملین اعلام کرد: توافق شده است که پوتین، شی جین‌پینگ و ترامپ پنجشنبه هفته جاری در شنژن در حاشیه اجلاس سران «اپک» دیدار خواهند کرد.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری تاس، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین اعلام کرد که نشستی میان سران کشور‌های روسیه، چین و آمریکا (ولادیمیر پوتین، شی جین‌پینگ و دونالد ترامپ) در تاریخ ۱۹ نوامبر (پنجشنبه هفته جاری) در شهر شنژن برگزار خواهد شد.

به گزارش مهر، سخنگوی کرملین در این خصوص اضافه کرد: توافقی در این زمینه حاصل شده است. توافق شده است که در روز نوزدهم، نشستی سه جانبه میان رئیس جمهور ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور شی جین پینگ و رئیس‌جمهور دونالد ترامپ برگزار شود.

این دیدار در شهر شنژن و در حاشیه اجلاس سران «اپک» (APEC) برگزار خواهد شد.