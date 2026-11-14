نتایج یک نظرسنجی تازه در انگلیس نشان می‌دهد که بیشتر مردم این کشور با ابراز نگرانی از پیامد‌های اقتصادی جنگ علیه ایران، مخالف ماجراجویی‌های نظامی آمریکا و تکرار تجاوز نظامی به ایران هستند.

جوان آنلاین: شورای تفاهم عربی و انگلیسی (Caabu) با انتشار نتایج نظرسنجی مؤسسه یوگاو (YouGov) اعلام کرد که ۶۵ درصد مردم انگلیس با ازسرگیری حملات نظامی آمریکا علیه ایران مخالفند.

به گزارش ایرنا، بر اساس این نظرسنجی، ۷۸ درصد پاسخ‌دهندگان معتقدند که جنگ آمریکا علیه ایران تأثیر منفی بر اقتصاد انگلیس گذاشته است. همچنین ۶۹ درصد اعلام کرده‌اند که پیامد‌های این جنگ به وضعیت مالی خانوار‌های آنان آسیب زده است.

در بخش دیگری از این نظرسنجی، دیدگاه مردم انگلیس درباره تصمیم دولت این کشور برای صدور مجوز استفاده آمریکا از پایگاه‌های نظامی انگلیس به‌منظور حمله به مواضع موشکی ایران بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد که ۵۴ درصد با این تصمیم مخالفند و تنها ۲۹ درصد از آن حمایت می‌کنند.

نتایج نظرسنجی تازه همچنین نشان می‌دهد که مخالفت با ازسرگیری جنگ علیه ایران در میان رأی‌دهندگان حزب حاکم کارگر گسترده‌تر است، به‌گونه‌ای که ۷۹ درصد کسانی که در انتخابات سراسری سال ۲۰۲۴ به این حزب رأی داده‌اند، مخالف تکرار حملات نظامی آمریکا هستند. این میزان در میان رأی‌دهندگان حزب محافظه‌کار ۵۶ درصد گزارش شده است.

کریس دویل مدیر شورای تفاهم عربی و انگلیسی، با اشاره به مخالفت ۷۹ درصدی رأی‌دهندگان حزب کارگر با ازسرگیری تجاوزنظامی علیه ایران تصریح کرد که این میزان مخالفت باید مورد توجه دولت اندی برنهام قرار گیرد.

دویل گفت که رهبری حزب محافظه‌کار نیز که تاکنون مواضع تندتری در قبال ایران داشته است، باید به مخالفت ۵۶ درصدی رأی‌دهندگان این حزب با اقدام نظامی بیشتر توجه کند.

این نظرسنجی به سفارش شورای تفاهم عربی و انگلیسی در روز‌های ۱۹ و ۲۰ آبان ۱۴۰۵ با مشارکت ۲ هزار و ۱۹ شهروند بزرگسال در انگلیس، اسکاتلند و ولز به‌صورت اینترنتی انجام شده است. مؤسسه یوگاو اعلام کرده است که نتایج این نظرسنجی با در نظر گرفتن ترکیب جمعیتی، نشان‌دهنده دیدگاه بزرگسالان انگلیس، اسکاتلند و ولز است.

در نظرسنجی پیشین یوگاو که دوم مارس ۲۰۲۶ (۱۱ اسفند ۱۴۰۴) و در جریان دور نخست تجاوز نظامی آمریکا انجام شد، ۴۹ درصد پاسخ‌دهندگان با اقدام غیرقانونی آمریکا علیه ایران مخالفت کرده بودند.

افکار عمومی انگلیس از ابتدای جنگ تحمیلی اخیر علیه ایران، مخالفت خود را با اقدامات غیرقانونی آمریکا در قالب تجمع‌ها و راهپیمایی‌های اعتراضی نشان داده است.

هفته پیش صد‌ها تن از فعالان ضدجنگ مقابل سفارت آمریکا در لندن تجمع کرده و خواستار جلوگیری از تکرار حملات نظامی علیه ایران شدند.

ائتلاف «جنگ را متوقف کنید» و کارزار خلع سلاح هسته‌ای انگلیس همچنین در بیانیه‌های جداگانه، حملات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران را محکوم کرده و از دولت لندن خواسته‌اند از هرگونه مشارکت در این جنگ خودداری کند.

این تشکل‌ها با هشدار درباره پیامد‌های انسانی، امنیتی و اقتصادی گسترش درگیری‌ها، بر ضرورت جلوگیری از تکرار حملات نظامی و پایان حمایت انگلیس از سیاست‌های جنگی واشنگتن تأکید کرده‌اند.