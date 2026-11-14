تشدید تحرکات نظامیان اسرائیلی در جنوب سوریه

جوان آنلاین: به نقل از الاخباریه، منابع سوری از تحرکات جدید رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه خبر دادند.

منابع سوری از رخنه نظامیان اسرائیلی به روستای المشیرفه در حومه قنیطره در جنوب سوریه و برپایی ایست بازرسی از سوی اشغالگران و بازرسی رهگذران خبر دادند.

همچنین خبرنگار الاخباریه به رخنه اشغالگران اسرائیلی با ۶ خودرو به روستای العجرف در حومه قنیطره اشاره کرد.

نظامیان اسرائیلی همچنین وارد اراضی کشاورزی در حومه خان ارنبه در حومه شمالی قنیطره شدند.

خبرنگار الاخباریه همچنین از ورود نظامیان اسرائیلی به روستای معریة در حومه غربی درعا خبر داد.

این در حالی است که یک مقام محلی در جباتا الخشب با اشاره به ورود نظامیان اشغالگر به جباتا الخشب در حومه قنیطره در جنوب سوریه اعلام کرد که این نظامیان اقدام به ایجاد رعب و وحشت میان ساکنان کردند.

این اقدامات در چارچوب نفوذ‌ها و تحرکات نظامی مکرر نظامیان اسرائیلی در مناطق مختلف حومه قنیطره انجام می‌شود و همزمان با تشدید محدودیت‌ها بر رفت‌وآمد شهروندان و برپایی ایست‌های بازرسی میدانی است.

گفتنی است که رژیم صهیونیستی از زمان سقوط نظام سابق سوریه، دست به حملات گسترده به سوریه زده است و چندی قبل نیز به بهانه حمایت از دروزی ها، مناطقی از دمشق را بمباران کرد.

از زمان سقوط نظام بشار اسد، ارتش این رژیم با عبور از خط حائل بین منطقه اشغالی جولان با سوریه، به ادامه اشغال مناطق نزدیک به جولان در استان‌های درعا و قنیطره پرداخته است.