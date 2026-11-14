کد خبر: 1390403
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تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
اقتصاد » اخبار کلی

گاز در اروپا رم کرد

سعیده زمانی 

جوان آنلاین: تداوم ریسک‌های ژئوپلیتیک و محدودیت در عرضه صادرات ال‌ان‌جی در تنگه هرمز، علاوه بر جهش سه برابری قیمت گاز در اروپا، ذخایر آن را نیز به کمترین میزان ۱۳ سال اخیر رسانده است.
همچنین گزارش‌ها نشان می‌دهد از زمان آغاز فصل سرما، برداشت گاز از مخازن زیرزمینی اروپا نیز با سرعت بی‌سابقه‌ای همراه بوده و این مسئله نگرانی بابت تشدید التهابات بازار گاز اروپا را بیشتر کرده است. آژانس بین‌المللی انرژی در گزارشی پیش‌بینی کرده که در صورت مواجه شدن اروپا با زمستانی سردتر از میانگین سال‌های گذشته و ادامه اختلال در عرضه گاز طبیعی مایع، ذخایر گاز اتحادیه اروپا که هم‌اکنون حدود ۷۵درصد ظرفیت مخازن است تا اسفند ۱۴۰۵و فروردین ۱۴۰۶ به کمتر از ۱۰ درصد ظرفیت خود برسد. نگرانی از اختلال در عرضه ال‌ان‌جی زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که وضعیت ذخایر گاز اروپا نیز در نظر گرفته شود. آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش سالانه خود که در پایگاه رسمی این نهاد بین‌المللی منتشر شده است، اعلام کرد ذخایر گاز اتحادیه اروپا در پایان اکتبر (اوایل آبان) تنها حدود ۷۵ درصد ظرفیت مخازن بوده که پایین‌تر از هدف حداقلی ۸۰ درصدی این اتحادیه و کمترین میزان در بیش از یک دهه گذشته محسوب می‌شود. براساس این گزارش، اختلال در انتقال گاز طبیعی مایع (LNG) از خاورمیانه به عنوان یکی از عوامل اصلی این وضعیت عنوان و اعلام شده در صورت مواجه شدن اروپا با زمستانی سردتر از میانگین سال‌های گذشته و ادامه اختلال در عرضه گاز طبیعی مایع، ذخایر گاز اتحادیه اروپا ممکن است تا پایان مارس ۲۰۲۷ به کمتر از ۱۰ درصد ظرفیت خود برسد. 
اروپا فصل گرمایش را با سطح بی‌سابقه پایینی از ذخایر گاز آغاز کرده است. تنها ۱۲ روز از زمان رسیدن سطح پرشدگی مخازن به اوج پاییزی خود، میزان برداشت تجمعی از این مخازن هم‌اکنون ۲.۱ برابر میانگین پنج ساله شده است. همچنین در هفت روز از ۱۱ روز مورد بررسی، رکورد روزانه برداشت گاز شکسته شده است. این رکورد‌ها در روز‌های ۲۸ و ۲۹ اکتبر (ششم و هفتم آبان) و اول، دوم و چهارم تا ششم نوامبر (۱۰، ۱۱ و ۱۳ تا ۱۵ آبان) ثبت شده‌اند. 
نشریه پولیتیکو در گزارشی با استناد به داده‌های مؤسسه امریکایی «اقتصاد انرژی و تحلیل مالی» نوشته است: کشور‌های عضو اتحادیه اروپا ممکن است در زمستان پیش‌رو با کمبودی تا ۱۴ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی، معادل حدود ۷ درصد از تقاضای سالانه خود مواجه شوند. در گزارش پولیتیکو آمده است: علت این کمبود، اختلال در عرضه جهانی انرژی به دلیل درگیری‌ها در تنگه هرمز، افزایش مصرف و سطح پایین ذخایر در انبار‌های کشور‌های اروپایی است. این در حالی است که قیمت گاز نیز به بالاترین سطح خود در چهار سال اخیر نزدیک شده و کمبود بالقوه آن، معادل انرژی مورد نیاز ۱۰ تا ۱۲ میلیون خانوار اروپایی است. براساس این گزارش، عامل دیگری که به مشکلات موجود اضافه شده و آنها را تشدید می‌کند، ممنوعیت اعضای اتحادیه اروپا برای عقد قرارداد‌های بلندمدت جهت خرید گاز طبیعی مایع از روسیه است که قرار است در ژانویه سال ۲۰۲۷ اجرایی شود و این اقدام می‌تواند واردات این محصول را ۷ میلیارد مترمکعب دیگر کاهش دهد و شرایط را وخیم‌تر کند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: ژئوپلتیک ، ال ان جی ، تنگه هرمز
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