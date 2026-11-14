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تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۹:۱۹
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درخشش نخبگان ایرانی در مسابقات فناوری‌های پیشرفته بریکس؛ کسب ۹ مدال

3 تیم ۱۲ نفره نخبگان ایرانی در مسابقات بین‌المللی فناوری‌های پیشرفته و مهارت‌های آینده بریکس ۲۰۲۶ در یکاترینبورگ روسیه ۹ مدال کسب کردند.

جوان آنلاین: تیمی متشکل از ۱۲ جوان نخبه ایرانی، با کسب ۹ مدال مسابقات بین‌المللی فناوری‌های پیشرفته و مهارت‌های آینده بریکس ۲۰۲۶ در یکاترینبورگ روسیه، موفق به ثبت بیشترین تعداد مدال این رقابت‌ها شد. در این رقابت بین المللی که نمایندگانی از ۲۴ کشور حضور داشتند، تیم دیجی نوری توانستند دو مدال طلا، ۳ نقره و ۴ برنز را کسب کنند.

مسیر تکامل و استقلال مسابقات مهارتی بریکس

مسابقات مهارت‌های آینده بریکس (BRICS Future Skills & Tech Challenge) محصول تلاش اقتصاد‌های نوظهور برای همگام‌کردن نیروی کار با سرعت تغییرات فناوریک است. پس از دوره‌ای طولانی اتکا به استاندارد‌های وورلداسکیلز، اعضای بریکس با چرخش به سمت فناوری‌های لبه دانش، سازوکار ارزیابی مستقلی را بنیان گذاشتند که به‌طور ساختاری با ابتکار PartNIR پیوند خورده است.

یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های نهادی این مسابقات، طراحی «گذرنامه مهارت‌های بریکس» (BRICS Skills Passport) است؛ تأییدیه‌ای بین‌المللی که تسلط فرد بر حل مسائل واقعی صنعت را گواهی می‌کند و جابه‌جایی نیروی کار متخصص میان کشور‌های عضو را ساده‌تر می‌سازد.

یکاترینبورگ، قطب صنعتی منطقه اورال روسیه، در پاییز ۲۰۲۶ میزبان رقابت‌هایی بود که ماهیت آن با المپیاد‌های نظری تفاوت بنیادی دارد. آنچه در این رویداد سنجیده می‌شود، توانایی پیاده‌سازی فناوری در شرایط شبیه‌سازی‌شده و نزدیک به محیط واقعی صنعت است.

از رقابت در حوزه امنیت سایبری تا رباتیک و پهپاد

محور‌های رقابتی امسال مستقیماً بر گلوگاه‌های فناورانه صنایع مدرن متمرکز بود که شامل داده‌کاوی و هوش مصنوعی (یادگیری ماشین، پردازش کلان‌داده و توسعه الگوریتم‌های صنعتی)، امنیت سایبری (حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی نظیر پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها در برابر حملات شبکه‌ای)، رباتیک و پهپاد (رباتیک صنعتی و طراحی سامانه‌های کنترل پهپاد برای پایش تجهیزات) و تولید هوشمند (اتوماسیون فرآیندها، ساخت افزایشی یا چاپ سه‌بعدی و مهندسی دیجیتال) می‌شد.

برچسب ها: نخبگان ایرانی ، روسیه ، مدال طلا
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