وضعیت هوای تهران قرمز شد

جوان آنلاین: در حال حاضر میانگین کیفیت هوای تهران با شاخص ۱۵۹ در وضعیت ناسالم برای همه گروه‌ها قرار دارد؛ در این شرایط افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند. افراد دیگر باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

تهران از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۹۱ روز در وضعیت قابل قبول، ۳۳ روز در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۳ روز در وضعیت پاک و ۲ روز در وضعیت ناسالم برای همه گروه‌ها قرار داشته است.

طبق اعلام ئیس اداره پیش‌بینی هوای استان تهران، سکون جو و نبود وزش باد مؤثر موجب افزایش تدریجی غلظت آلاینده‌ها در تهران تا روز دوشنبه خواهد شد. با عبور موج ضعیف بارشی در روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه، کیفیت هوا تا حدودی بهبود می‌یابد، اما انتظار هوای پاک و سالم نداریم. از چهارشنبه تا جمعه، با بازگشت سکون جو، آلودگی هوا دوباره افزایش خواهد یافت.