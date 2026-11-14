تأکید اردوغان بر حقوق فلسطین و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در غزه

رئیس‌جمهور ترکیه طی اظهاراتی بر تداوم تلاش‌های دیپلماتیک به منظور حفظ اراده قوی در راستای به رسمیت شناخته شدن بین‌المللی دولت فلسطین و تضمین حقوق مشروع مردم این کشور تأکید کرد.

جوان آنلاین: به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه در ادامه تصریح کرد: «ما مقابله با تمامی شکل‌های ظلم و ستمی را که ملت فلسطین متحمل می‌شود و دفاع از راهکار تشکیل دو دولت را که تنها مسیر دستیابی به صلح عادلانه و پایدار است، وظیفه تاریخی خود می‌دانیم و با صدای بلند در تمامی مجامع از آن دفاع می‌کنیم.»

به گزارش ایرنا، وی همچنین خاطرنشان کرد هدف غایی، برپایی کشور مستقل، دارای حاکمیت و یکپارچه فلسطین با پایتخت «قدس شرقی» بر اساس مرز‌های سال ۱۹۶۷ است.

در همین راستا، وزارت خارجه یمن در صنعا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که سکوت جامعه جهانی در قبال جنایات رژیم اسرائیل در نوار غزه، عملا مشارکت در این جنایات به شمار می‌رود.

این وزارتخانه از آزادگان امت خواست برای وادار کردن این رژیم جنایتکار به توقف حملات خود در نوار غزه، تلاش‌های خود را متحد و هماهنگ سازند.

از سوی دیگر، وزارت بهداشت نوار غزه بامداد روز پنج‌شنبه گزارش داد که ارتش اشغالگر اسرائیل در جنایتی تازه که بخش بهداشت و درمان این باریکه را هدف قرار داده، بخش جراحی ساختمان یاسین در مجتمع پزشکی ناصر واقع در شهر خان یونس (جنوب نوار غزه) را بمباران کرده است.