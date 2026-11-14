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تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۹:۰۸
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موضع منفعلانه «کایا کالاس» درباره وضعیت اسف بار فلسطینینان در نوار غزه

3 مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اتخاذ موضعی منفعلانه در برابر ادامه جنایت‌های اشغالگران قدس، اعلام کرد: از اسرائیل می‌خواهیم اجازه دهد کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه برسد.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری الجزیره، کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اتخاذ موضعی منفعلانه در برابر ادامه جنایت‌های اشغالگران قدس، امروز شنبه در سخنانی اعلام کرد: از اسرائیل می‌خواهیم اجازه دهد کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه برسد.

به گزارش مهر، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این خصوص ادامه داد: از اسرائیل می‌خواهیم گذرگاه‌های منتهی به غزه را بازگشایی کند. سیل و بارندگی در نوار غزه، وضعیت از پیش وخیم این منطقه را بیش از پیش تشدید کرده است.

این در حالیست که «ینس لائرکه» سخنگوی دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل «اوچا» گفت که بارندگی‌های شدید اخیر در نوار غزه بیش از ۲۰۰ هزار فلسطینی را تحت تاثیر قرار داده و به محل‌های اسکان بیش از ۴۰ هزار خانواده آسیب رسانده است.

وی هشدار داد ادامه بارندگی‌ها می‌تواند بحران انسانی در غزه را تشدید کرده و به سیلاب‌های بیشتر و آلودگی منابع آب آشامیدنی منجر شود. وی آخر هفته گذشته را برای صد‌ها هزار نفر در غزه «کابوس» توصیف کرد و گفت که سازمان ملل ماه‌ها پیش درباره خطر سیلاب به مقام‌های رژیم صهیونیستی هشدار داده و خواستار ورود گسترده‌تر چادر و ذخیره اقلام امدادی شده بود، اما توافقی در این زمینه حاصل نشد.

به گفته وی، محدودیت‌های رژیم صهیونیستی، فلسطینیان را در مناطق در معرض سیلاب گرفتار کرده و حتی امکان جایگزینی چادر‌های تخریب شده را دشوار ساخته است.

بر اساس آمار اوچا، حدود ۹۵۰ هزار فلسطینی در مناطق اسکان موقت با خطر متوسط یا بالای سیلاب زندگی می‌کنند که بیش از ۴۰۰ هزار نفر از آنان در مناطق پرخطر حضور دارند. همچنین حدود ۱۵۰ هزار چادر خریداری شده توسط سازمان‌های بشردوستانه همچنان اجازه ورود به نوار غزه را دریافت نکرده‌اند.

برچسب ها: کایا کالاس ، فلسطین ، غزه
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