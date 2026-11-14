ورود موج سرما به شمال کشور/ باران و برف در راه است

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از کاهش دما و بارش باران و برف در برخی مناطق کشور از یکشنبه خبر داد و گفت: طی امروز و فردا در شهر‌های صنعتی و پرجمعیت افزایش غلظت آلاینده‌ها پیش‌بینی می‌شود.

جوان آنلاین: صادق ضیاییان در گفت‌و‌گو با خبرنگار، با اشاره به پیش بینی کلی بر اساس نقشه‌های همدیدی و آینده نگری اظهار کرد: طی امروز و فردا جوی آرام در غالب مناطق کشور حاکم بوده و در شهر‌های صنعتی و پرجمعیت با افزایش غلظت آلاینده‌ها مواجه خواهیم بود.

به گفته وی از بعدازظهر یکشنبه و روز دوشنبه با نفوذ جریانات سرد شمالی در نوار شمالی کشور، به‌ویژه در استان‌های ساحلی خزر و اردبیل، کاهش دما و در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، اردبیل، برخی نقاط آذربایجان غربی و شرقی، زنجان، شمال استان‌های قزوین، البرز، تهران، سمنان و از اواخر وقت دوشنبه در برخی نقاط خراسان شمالی، بارندگی، رعدوبرق، در نقاط سردسیر بارش برف، وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: این وضعیت سه‌شنبه در برخی نقاط شمال غرب و سواحل غربی و مرکزی خزر پیش‌بینی می‌شود. همچنین از بعدازظهر چهارشنبه با نفوذ موج بارشی، در استان‌های واقع در غرب و جنوب غرب کشور بارش پیش‌بینی می‌شود. امروز و فردا خلیج فارس و از بعدازظهر یکشنبه تا سه‌شنبه دریای خزر مواج است.

ضیاییان درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده اظهارکرد: آسمان تهران فردا (۲۳ آبان‌ماه) صاف تا کمی ابری غبار محلی با حداقل دمای ۹ و حداکثر دمای ۱۹ درجه سانتیگراد و طی دوشنبه (۲۴ آبان‌ماه) کمی ابری تا نیمه و غبار محلی در بعدازظهر افزایش ابر گاهی بازش پراکنده و وزش باد با حداقل دمای ۸ و حداکثر دمای ۱۸ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا گفت: طی فردا و پس فردا بندرعباس با دمای ۲۹ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و شهرکرد با دمای ۲- و ۳- درجه سانتیگراد سردترین مراکز استان کشور هستند.