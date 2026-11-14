جوان آنلاین: انتشار بخش‌هایی از کتاب خاطرات جو بایدن، رئیس جمهورسابق دولت تروریست آمریکا در آستانه انتشارش، جنجال بزرگی در رسانه‌های اسرائیلی به وجود آورد بخصوص که وی در این کتاب تاکید کرده است که اولویت اول نتانیاهو نیاز‌ها و اهداف شخصی و سیاسی‌اش است نه اسرائیل.

به گزارش تسنیم، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی در این رابطه با استناد به بخش‌هایی از این کتاب که اجازه رسانه‌ای شدن قبل از اتنشار کتاب پیدا کرده آورده است: رئیس جمهور سابق آمریکا به بخش‌هایی نادر از روابطش با بنیامین نتانیاهو پرداخته و در عین حال از اسرائیل هم انتقاد می‌کند.

بایدن در کتاب خود به صراحت اعتراف می‌کند که چه اقداماتی برای نجات اسرائیل بعد از عملیات طوفان الاقصی در ۷ اکتبر انجام داده و تمام طول شب را برای مهار اقدامی که می‌توانست تبعات آن منجر به تغییرات ریشه‌ای در ساختار جهانی به وجود آورد، بیدار ماند.

بایدن که در کتاب خود ناراحتی خود را از حمایت صهیونیست‌ها از دونالد ترامپ در دور اخیر انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده پنهان نمی‌کند، خطاب به صهیونیست‌ها می‌نویسد: بروید و از رهبران اسرائیل بپرسید آیا واقعا در آن روز (شکست ۷ اکتبر) با یک رئیس جمهور ضعیف مواجه بودند، فقط به سخنرانی که انجام دادم توجه کنید و شما اسرائیلی‌ها از خودتان بپرسید واقعا در آنجا من پیرمردی فرتوت نشان می‌دادم؟ یا زمانی که ۱۱ روز بعد از عملیات به (فلسطین اشغالی) سفر کردم چنین شرایطی داشتم؟

بایدن در بخش دیگری از کتاب خود به وقوع جنایات گسترده در نوار غزه هم به شکل ضمنی اعتراف و می‌نویسد: من از همان ابتدای جنگ از اسرائیل خواستم که تدابیری را برای کاهش تلفات غیر نظامیان به کار بگیرد، من این مسئله را بار‌ها در گفت‌و‌گو‌های خصوصی‌ام با نتانیاهو هم مطرح کردم.

بایدن در کتاب خود اقرار می‌کند که به نتانیاهو گفته است: افزایش شمار قربانیان (بخوانید نسل کشی در نوار غزه) چهره اسرائیل را دچار مشکل کرده و باعث می‌شود تا بر حمایت آمریکا از جنگ هم تاثیر بگذارد.

بایدن همچنین به جاده صاف کنی آمریکا برای اسرائیل و توجیه جنایاتش هم به طور ضمنی اعتراف و تاکید می‌کند همواره تفسیر و بهانه‌ای برای هر اقدام وجود داشت، آمریکا هم راه را برای اسرائیل هموار می‌کرد، اما نتیجه همانی بود که دیدیم، نتانیاهو همواره وعده و قول می‌داد، اما به هیچ یک از این وعد‌ها عمل نمی‌کرد؛ و در اینجا تاکید می‌کند که در چارچوب چند دهه روابطی که با نتانیاهو داشته می‌تواند شخصیت نتانیاهو را شخصیتی ناامید کننده توصیف کند، زیرا با وجود آنکه درک می‌کند وی تحت فشار است، اما نتانیاهو به عنوان یک دولتمرد در راستای منافع بلند مدت اسرائیل عمل نمی‌کرد و به جای آن صرفا به دنبال تامین نیاز‌های سیاسی کوتاه مدت خویش بود.

گفتنی است روزنامه‌های هاآرتص، شبکه تلویزیونی کان و روزنامه یدیعوت آحارانوت هم این سخنان رئیس جمهور سابق دولت تروریست آمریکا را در گزارش‌های مفصلی نقل کردند.