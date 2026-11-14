تداوم مشکلات مسافران هوایی در آمریکا/ بیش از ۳۳۰۰ پرواز داخلی و خارجی لغو شد

سامانه «فلایت اِور»، ردیاب داده‌های پرواز گزارش داد پس از آنکه دیروز نقص سیستم موجب زمین‌گیر شدن تمام هواپیما‌ها در ایالات متحده شد، بیش از ۳۳۰۰ پرواز داخلی و خارجی برای امروز لغو شده است.

جوان آنلاین: شبکه خبری سی‌ان‌ان شامگاه شنبه گزارش داد تا ساعت ۶:۱۵ صبح به وقت شرق آمریکا، دلتا ایرلاینز ۱۹ درصد از پرواز‌های خود، یونایتد ایرلاینز ۱۶ درصد از پرواز‌های خود و امریکن ایرلاینز ۱۴ درصد از پرواز‌های خود را که قرار بود امروز انجام شود، لغو کردند.

شان دافی، وزیر حمل‌ونقل آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «عملیات ترافیک هوایی به‌طور پیوسته در حال بهبود است و هواپیما‌ها در حال پرواز هستند.»

وزیر حمل‌ونقل آمریکا پیشتر کنگره آمریکا را به دلیل تامین نکردن بودجه لازم برای ایجاد سامانه‌ای جدید که بتواند از بروز چنین اختلالاتی جلوگیری کند، مقصر دانست و خواستار اختصاص ۵۰ میلیارد دلار برای نوسازی این سامانه شد.