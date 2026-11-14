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تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۸:۵۲
ورزش » ساير

آنچلوتی: داور در سطح مسابقه نبود؛ در حال ساخت برزیلی جدید هستیم

3 سرمربی ایتالیایی تیم ملی برزیل پس از شکست این تیم برابر ژاپن، با انتقاد شدید از داور مسابقه مدعی شد که قضاوت او در نتیجه مسابقه تاثیر گذاشته است.

جوان آنلاین: کارلو آنچلوتی سرمربی تیم ملی فوتبال برزیل در نشست خبری پس از شکست ۳ بر ۲ این تیم برابر ژاپن به انتقاد از جنسن فو چوان هوی، داور سنگاپوری مسابقه پرداخت.

او و بازیکنان برزیل معتقد بودند که گل سوم ژاپن با خطا روی ژائو گومز به ثمررسیده است. با این حال اعتراض شدید آنچلوتی سبب شد تا او با کارت قرمز از بازی اخراج شد.

آنچلوتی درباره اخراجش گفت: داور به من کارت قرمز داد، چون گفت نتوانسته‌ام نیمکت را کنترل کنم و تمام بازیکنان وارد زمین شده بودند. دلیلش همین است. داور تجربه کافی نداشت و این موضوع بر نتیجه تأثیر گذاشت.

او در ادامه درباره بازی تصریح کرد: در مورد نتیجه، فکر می‌کنم ۷۰ دقیقه عملکرد خوبی داشتیم؛ همان چیزی بودیم که به دنبالش هستیم. البته به دلیل آزمایشی که قصد انجامش را داشتیم، در خط دفاعی آسیب‌پذیرتر شدیم، چرا که می‌خواستیم در مناطق جلوتر زمین، فشار بیشتری (پرس) وارد کنیم.

سرمربی برزیل در ادامه تحلیل خود از بازی گفت: شروع خوبی نداشتیم، پوشش دفاعی لازم را نداشتیم و همچنین فاقد تعادل بودیم. بازیکنان ژاپن مدام بازی را متوقف می‌کردند، چون تصور می‌کردند داور به نفع آنها خطا اعلام خواهد کرد. ما توانستیم دو گل بزنیم و کار را به تساوی بکشانیم؛ حتی می‌توانستیم در دقایق پایانی توسط اندریک به پیروزی برسیم.

آنچلوتی اظهار کرد: در این بازی جنبه‌های مثبت زیادی دیده شد و برخی بازیکنان نیز برای اولین بار به میدان رفتند. کیفیت خوبی از خود نشان دادیم، اما عملکرد داور بر نتیجه تأثیر گذاشت، چرا که او خطا‌ها را اعلام نمی‌کرد.

البته سرمربی برزیل مراقب بود که تمام تقصیر‌ها را گردن داور نیندازد. او اظهار کرد: با این حال، نمی‌خواهم همه تقصیر را فقط به گردن داور بیندازم. این یک بازی در سطح بالاست و او تجربه لازم برای قضاوت چنین مسابقه‌ای را نداشت.

صرف‌نظر از شکست یا پیروزی، سرمربی ایتالیایی معتقد است که برزیل دستاورد‌هایی از این بازی داشته است. او قصد دارد بازیکنانی را که در این پنجره فرصت بازی پیدا کرده‌اند، پرورش دهد؛ به‌ویژه اینکه در همین فیفادی یک بازی دیگر مقابل سنگاپور نیز در پیش است.

آنچلوتی گفت: هدف، رشد و پیشرفت بازیکنانی است که در تیم حضور دارند. ما بازیکنان جدیدی داریم که در این دوره به تیم اضافه شده‌اند. دیروز هم گفتم که از عملکرد بازیکنان جوان راضی هستم؛ در ماه مارس، روی کاهش تعداد نفرات گروه کار خواهیم کرد.

او در پایان تاکید کرد: از آنچه در زمین ارائه دادیم، راضی هستم. شروع خوبی نداشتیم، اما در ادامه عملکردمان بهتر شد.

برچسب ها: کارلو آنچلوتی ، تیم ملی برزیل ، تیم ملی ژاپن
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