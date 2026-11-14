کد خبر: 1390390
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تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۸:۵۰
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تشریح دستور جلسه آتی شورای شهر تهران

3 سخنگوی شورای شهر تهران از ارائه گزارش برنامه ساماندهی و تمرکز زدایی استان تهران توسط معاون وزیر راه، تا اصلاح دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری در جلسه صحن شورای شهر تهران خبر داد.

جوان آنلاین: به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای اسلامی شهر تهران، چهارصد و چهل و هفتمین جلسه رسمی ششمین دوره شورای اسلامی شهر تهران، ری، تجریش، به صورت فوق العاده در روز یکشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ از ساعت۸:۴۵ لغایت ۱۲ درمحل تالار شورا برگزار خواهد شد.

علیرضا نادعلی، سخنگوی شورا درخصوص دستور کار این جلسه تصریح کرد: غلامرضا کاظمیان، معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری، به منظور ارائه گزارش برنامه اقدام برای ساماندهی، پایش عملکردی و تمرکززدایی از استان تهران، در صحن شورا حضور خواهد یافت.

وی خاطرنشان کرد: بررسی پیشنهاد اصلاح دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری (پیوست سوم طرح جامع شهر تهران) از دیگر موضوعات پیش‌بینی‌شده در دستور چهارصد و چهل و هفتمین جلسه شورا قرار خواهد گرفت.

نادعلی افزود: بررسی یک فوریت طرح «سند سیاست‌های حاکم بر تدوین برنامه و بودجه سال ۱۴۰۶» و همچنین ادامه بررسی لایحه آیین‌نامه اجرایی و انضباطی دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران از دیگر موضوعات این جلسه خواهد بود.

سخنگوی شورای شهر تهران گفت: بررسی لایحه مجوز انعقاد قرارداد مشارکت برای اجرای طرح توسعه و تبدیل بوستان آزادگان به پارک موضوعی آزادگان با عنوان «سرزمین آسمان‌ها»، به روش مشارکت عمومی و خصوصی با شرکت خصوصی واجد شرایط در محدوده منطقه ۱۵ شهرداری تهران، مورد بررسی اعضا قرار خواهد گرفت.

نادعلی افزود: بررسی پیشنهاد اصلاح دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری (پیوست سوم طرح جامع شهر تهران) از دیگر موضوعات پیش‌بینی‌شده در این دستورجلسه است. همچنین اعضای شورا، پرونده هشت پلاک ثبتی را از حیث باغ بودن یا نبودن بررسی خواهند نمود.

برچسب ها: شورای شهر تهران ، وزارت راه و شهرسازی ، استان تهران
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