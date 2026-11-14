نخست‌وزیر بلغارستان اعلام کرد بلغارستان دیگر از ذخایر ارتش خود سلاح و مهمات به اوکراین ارسال نخواهد کرد.

به نقل از تاس، رومن رادف، نخست‌وزیر بلغارستان روز شنبه اعلام کرد صوفیه ارسال تسلیحات و مهمات از ذخایر نیرو‌های مسلح این کشور به اوکراین را متوقف می‌کند.

به گزارش مهر، رادف در پیامی در صفحه فیس‌بوک خود نوشت: موضع دولت بلغارستان این است که دیگر سلاح و مهمات از ذخایر ارتش بلغارستان به اوکراین ارسال نخواهد شد.

وی تأکید کرد بلغارستان قصد ندارد مانع تصمیم کشور‌های عضو اتحادیه اروپا برای کمک به کی‌یف شود، اما توان پذیرش تعهدات مالی بیشتر را ندارد.

نخست‌وزیر بلغارستان همچنین اعلام کرد کشورش در رزمایش‌های نظامی سازمان‌دهی‌شده از سوی ائتلاف کشور‌های مایل به حمایت از اوکراین مشارکت نخواهد کرد؛ زیرا به گفته او، چنین مأموریت‌های غیررسمی به وحدت اتحادیه اروپا و ناتو آسیب می‌زند.

رادف پیش‌تر نیز گفته بود بلغارستان امکان اختصاص منابع مالی برای اعطای وام به اوکراین را ندارد.

وی با اشاره به کمک‌های این کشور به اوکراین اظهار داشت: بلغارستان هرگز حمایت از اوکراین را متوقف نکرده است. ما به هزاران خانواده اوکراینی به‌صورت رایگان کمک می‌کنیم، برق تأمین می‌کنیم و در تعمیر سامانه برق و زیرساخت‌های راه‌آهن مشارکت داریم.

او دلیل محدودیت مالی بلغارستان را کسری بودجه بیش از حد و الزام این کشور به رعایت سقف کسری بودجه سه‌درصدی اعلام کرد و گفت منابع مالی اضافی برای کمک در اختیار ندارند.