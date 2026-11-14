کد خبر: 1390388
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تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۸:۴۶
ورزش » ساير

پدلیست‌های جوان ایرانی بر بام آسیا ایستادند

3 پرونده رقابت‌های پدل قهرمانی جوانان آسیا با کسب مدال طلای پسران ایران و برنز دختران کشورمان بسته شد.

جوان آنلاین: رقابت‌های پدل قهرمانی جوانان آسیا در شرایطی به میزبانی جاکارتا (اندونزی) به پایان رسید که تیم پسران کشورمان با برتری مقابل کویت در دیدار پایانی بر سکوی نخست این مسابقات تکیه زد و مدال طلا را بر گردن آویخت. در این دیدار دو تیم رقابت سخت و نفس‌گیری با هم داشتند، اما در پایان این شاگردان ارسلان محمدی بودند که موفق شدند قدرت خود را به حریف دیکته کرده و بر سکوی نخست این مسابقات تکیه بزنند.

در بازی‌های امروز و در نخستین دیدار، در رده سنی کم‌تر از ۱۴ سال پارسا ذوالفقاری و علیرضا حاج ملاحیدری برای کشورمان به میدان رفتند که این بازی علی‌رغم تلاش ملی‌پوشان کشورمان با برتری کویت همراه بود.

در دومین بازی و در رده سنی کمتر از ۱۶ سال، رقابت تنگاتنگی بین ایران و کویت شکل گرفت. در این بازی امیرطا‌ها دهقانی و رامتین رافعی برای ایران به میدان رفتند که جدال سخت دو تیم در نهایت با برتری ایران به پایان رسید تا کار به دیدار سرنوشت‌ساز پایانی کشیده شود.

در دیدار سوم و در رده سنی کم‌تر از ۱۸ سال، با نظر ارسلان محمدی، علیرضا تقی‌زاده و مهراد منصوری در ترکیب ایران قرار گرفتند که در پایان با عملکرد خوب خود، قهرمانی تیم ملی پدل ایران را در قهرمانی جوانان آسیا رقم زدند.

ساعتی پیش نیز تیم پدل دختران کشورمان به مقام سومی این مسابقات دست یافته بود.

رقابت‌های پدل رده‌های سنی قهرمانی جوانان آسیا از ۱۶ تا ۲۳ آبان ۱۴۰۵ با حضور تیم‌های مختلف آسیایی برگزار شد که نمایندگان ایران در سه رده سنی کم‌تر از ۱۴، ۱۶ و ۱۸ سال و در دو بخش دختران و پسران به مصاف رقیبان خود رفتند.

تیم پسران کشورمان تحت نظر ارسلان محمدی و حمید مبارکی و تیم دختران با هدایت صحابه فرد و آیسان آبسالان به سرپرستی سمیرا قدسی و محمدحسین نقاشیان در این رویداد حضور داشتند. جانا صافی، آرمیتا عزت‌نژاد، دلان بیطرفان، بهار حاجی‌ملاحیدر، جانان بیطرفان، هلیا عقیلی، رومینا رافعی، ارغوان امیرخانلو، یاسمین حسنی و نیلا رحیمی در بخش دختران و علیرضا حاجی‌ملاحیدر، تیام نصیری، رامتین رافعی، سپهر مهربخش، سید دانیال احرامیان، صدرا عاطفی، آراد آسوده، پارسا ذوالفقاری، طا‌ها دهقان، علی تقی‌زاده، عطاالله فرحناک و مهراد منصوری تیم پسران ایران را تشکیل دادند.

برچسب ها: مسابقات پدل ، قهرمانی جوانان آسیا ، مدال طلا
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