کد خبر: 1390386
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تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
ورزش » ساير
تحقق اهداف به شرایط اعزام‌ها بستگی دارد

۴ سهمیه المپیک در تیررس تیراندازان

 اشرف رامین

 تیراندازان ایران برای کسب سهمیه بازی‌های المپیک باید در تورنمنت‌های خارجی پیش‌رو حضوری فعال داشته باشند. 
پروسه کسب سهمیه بازی‌های المپیک ۲۰۲۸ در رشته‌های مختلف آغاز شده و تیراندازی با داشتن سهمیه‌های زیاد فرصت حضور در المپیک و کسب مدال این بازی‌ها را افزایش می‌دهد. با این‌حال عملکرد ضعیف تیم ملی تیراندازی کشورمان در بازی‌های آسیایی ناگویا و مسابقات جهانی قطر زنگ خطر را در این رشته به صدا درآورده است. 
در بازی‌های ناگویا ۲۰۲۶ و جهانی دوحه تنها یک مدال برنز، آن هم در ماده میکس تپانچه (هانیه رستمیان و وحید گلخندان) به دست آمد و ملی‌پوشان تفنگ به سکو نرسیدند. ناکامی تیراندازان در بخش تفنگ واقعیتی است که حتی سرمربی این تیم نیز به آن اذعان دارد. محمد زائررضایی در گفت‌و‌گو با مهر علت ناکامی شاگردانش در ناگویا و دوحه را تشریح کرد: «نتایجی که در ناگویا به دست آمد مطابق انتظار ما نبود. ورزشکاران در تمرینات بسیار آماده بودند و عملکرد فوق‌العاده‌ای داشتند، اما یکی از دلایل مهم این ناکامی کمبود مسابقات در سال‌های اخیر بود. همین مسئله باعث شد ملی‌پوشان نتوانند در شرایط مسابقه عملکردی را که از آنها انتظار داشتیم به نمایش بگذارند. در مسابقات قطر با ایجاد تغییراتی در ترکیب ورزشکاران و با توجه به اینکه ملی‌پوشان حدود یک ماه پیش از آن در بازی‌های آسیایی حضور داشتند شرایط بهتری رقم خورد. ورزشکاران توانستند عملکرد تمرینی خود را در مسابقات نیز تکرار کنند و شاهد ثبت امتیاز‌های بسیار خوبی از سوی آنها بودیم. البته در این رقابت‌ها با بدشانسی مواجه شدیم و سلاح شرمینه چهل‌امیرانی با وجود تأیید در تست پیش از مسابقه در کنترل پس از مسابقه تأیید نشد و به این ترتیب مدال را از دست دادیم.»
سرمربی تیم ملی تفنگ با اشاره به توانایی تیراندازان ایرانی، روی اعزام ملی‌پوشان به مسابقات خارجی تأکید کرد: «نزدیک‌ترین رقابت رسمی ما در اردیبهشت سال آینده و در کشور هند برگزار می‌شود. این مسابقات در دهلی برگزار خواهد شد و یک سهمیه المپیک در هر رشته برای آن در نظر گرفته شده است. البته پیش از آن یکی، دو مسابقه جایزه بزرگ نیز وجود دارد که امیدواریم فدراسیون برای حضور در آنها برنامه‌ریزی و شرایط اعزام را فراهم کند. تا سال ۲۰۲۸ تقریباً هر یک یا دو ماه یک مسابقه مهم برگزار می‌شود که در هر کدام یک یا دو سهمیه المپیک توزیع خواهد شد. با توجه به توانایی‌هایی که ملی‌پوشان در مسابقات اخیر از خود نشان داده‌اند، امیدواریم این روند ادامه داشته باشد و بتوانیم در رویداد‌های آینده سهمیه‌های مورد نظر را کسب کنیم. البته تحقق این هدف به شرایط اعزام‌ها و مسابقات داخلی بستگی دارد، اما با شناختی که از توانایی ورزشکاران داریم حداقل چهار سهمیه را مدنظر قرار داده‌ایم و امیدواریم به این هدف دست پیدا کنیم.»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: تیراندازی ، مسابقات ، المپیک
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