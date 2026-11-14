کد خبر: 1390385
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
ورزش » ساير
خط و نشان فدراسیون و‌ای‌اف‌سی برای باشگاه‌ها

صدور مجوز حرفه‌ای پایان کار نیست

1 روز گذشته مرکز ملی فوتبال میزبان کارگاه تخصصی صدور مجوز باشگاهی بود. کارگاهی که این‌بار پیامی روشن و صدالبته جدی برای باشگاه‌های فوتبال ایران به همراه داشت
دنیا حیدری 

جوان آنلاین: روز گذشته مرکز ملی فوتبال میزبان کارگاه تخصصی صدور مجوز باشگاهی بود. کارگاهی که این‌بار پیامی روشن و صدالبته جدی برای باشگاه‌های فوتبال ایران به همراه داشت. پیامی با این مضمون صریح که اخذ مجوز حرفه‌ای به معنای عبور از تمامی موانع نیست و در صورت احراز تخلف یا نقص مدارک، مجوز صادرشده نیز لغو خواهد شد!

پرواضح است که کنفدراسیون فوتبال آسیا با هیچ تیم و باشگاهی شوخی ندارد و جدی بودن این مقوله همین بس که مهدی تاج، مدیر صدور مجوز حرفه‌ای فدراسیون و سادوجین، رئیس دپارتمان فوتبال حرفه‌ای کنفدراسیون فوتبال آسیا، هر یک جداگانه و از زاویه‌ای متفاوت هشدار دادند که حرفه‌ای‌سازی فوتبال دیگر صرفاً به عبور از یک مرحله اداری محدود نمی‌شود!
کارگاه تخصصی صدور مجوز باشگاهی با حضور مسئولان فدراسیون فوتبال، اعضای هیئت‌رئیسه، سازمان لیگ و مدیران عامل باشگاه‌های لیگ برتر و دسته اول فوتبال آقایان و بانوان برگزار شد. نشستی با هدف گوشزد جدی الزامات نظام صدور مجوز حرفه‌ای، افزایش آگاهی مدیران باشگاه‌ها و ایجاد هماهنگی بیشتر میان فدراسیون و باشگاه‌ها. اما متأسفانه، آنچه در خلال صحبت‌های حاضران بیش از هر چیزی به چشم آمد، فاصله فوتبال ایران با استاندارد‌های مورد انتظار‌ای‌اف‌سی بود و دشواری عبور از این مسیر!

 مجوزی که هر روز سخت‌تر می‌شود
مهدی تاج که بنا بر گفته‌هایش از ابتدای شکل‌گیری داستان صدور مجوز حرفه‌ای از سوی‌ای‌اف‌سی در جریان روند این کار بوده، تأکید می‌کند الزامات حرفه‌ای‌سازی در طول سال‌های گذشته به‌مراتب سخت‌تر شده است: «در ابتدای کار، تمرکز بیشتر بر افشای صورت‌های مالی، اعلام سود و زیان و شفافیت مالی بود، اما امروز باشگاه‌ها با مجموعه‌ای از الزامات پیچیده‌تر روبه‌رو هستند و فراهم کردن بستر اجرای آنها، به‌ویژه با توجه به شرایط نقدینگی در فوتبال ایران کار ساده‌ای نیست.»
با توجه به گفته‌های تاج، اکنون بخش مهمی از این الزامات به وضعیت اقتصادی باشگاه‌ها برمی‌گردد. زیان انباشته، زیان عملیاتی، وابستگی به شرکت‌های مادر و نبود منابع درآمدی پایدار. یعنی باشگاه‌ها باید به‌جای اتکا به کمک‌های مستقیم کارخانه‌ها و مجموعه‌های صنعتی به سمت درآمدزایی واقعی از ظرفیت‌های فوتبال از جمله حق پخش تلویزیونی، اسپانسرینگ و سایر فعالیت‌های اقتصادی حرکت کنند. مسیری که هدف کاهش ۶۰ درصدی وابستگی مالی باشگاه‌ها به مجموعه‌های مادر را دنبال می‌کند. البته تجدید ارزیابی دارایی‌ها، افزایش سرمایه از سوی سهامداران، کاهش هزینه‌ها و شفاف‌سازی صورت‌های مالی نیز از جمله راهکار‌هایی است که رئیس فدراسیون برای عبور از مشکلات مالی باشگاه‌ها مطرح می‌کند. در واقع، دیگر صرف اعلام یک بودجه یا ارائه اسناد مالی کافی نیست برای حرفه‌ای شدن و باشگاه باید بتواند دخل‌وخرج خود را شفاف کرده و برای پایداری اقتصادی برنامه داشته باشد. 

 از نور ورزشگاه تا خطر از دست دادن مجوز
در این کارگاه همچنین تأکید شد که حرفه‌ای‌سازی تنها به حساب‌های مالی محدود نمی‌شود. زیرساخت‌ها و به‌ویژه وضعیت ورزشگاه‌ها، بخش دیگری از الزامات مهم‌ای‌اف‌سی است. 
تاج همچنین از ضمانت‌های اجرایی سخت‌گیرانه‌تر نیز سخن گفت. از کسر سه و سپس شش امتیاز گرفته تا سقوط به دسته پایین‌تر و حتی عدم صدور مجوز فعالیت. آرایی که پس از تأیید در مرحله استیناف، امکان تغییر آنها برای رئیس و اعضای هیئت‌رئیسه فدراسیون نیز وجود ندارد، مگر در شرایط استثنایی و از مسیر CAS. 
با این حال، شاید مهم‌ترین هشدار این نشست درباره ضمانت اجرایی مقررات بود. 
رئیس فدراسیون صراحتاً اعلام کرد در صورت رعایت نشدن الزامات‌ای‌اف‌سی، امکان لغو مجوز حرفه‌ای باشگاه‌ها وجود دارد. حتی ممکن است باشگاهی پس از دریافت مجوز و در جریان بررسی‌های بعدی، به دلیل نقص مدارک یا احراز تخلف، مجوز خود را از دست بدهد. یعنی مجوز صادر می‌شود، اما قابل بازپس‌گیری است. مسئله‌ای که سادوجین، رئیس دپارتمان فوتبال حرفه‌ای‌ای‌اف‌سی نیز در همین راستا گفت که از ۴۸۳ عضو و متقاضی بررسی‌شده، ۱۱۱ مورد نتوانستند تأییدیه لازم را دریافت کنند. همچنین چهار باشگاه به دلیل نداشتن مجوز حرفه‌ای از حضور در رقابت‌های باشگاهی قاره محروم شدند. نکته مهم صحبت‌های نماینده‌ای‌اف‌سی این بود که صدور مجوز در کمیته‌های بدوی و استیناف، پایان فرایند نظارت نیست. 
حرف‌های محمدرضا ساکت، مدیر صدور مجوز حرفه‌ای فدراسیون فوتبال نیز بر اهمیت راهبردی این فرایند متمرکز بود. او صدور مجوز حرفه‌ای را عاملی تعیین‌کننده در ترسیم آینده فوتبال دانست. موضوعی که نشان می‌دهد حرفه‌ای‌سازی دیگر یک الزام تشریفاتی برای حضور در مسابقات آسیایی نیست، بلکه به یکی از شاخص‌های اصلی توسعه و اعتبار فوتبال باشگاهی تبدیل شده است. با این حساب، پیام کارگاه مرکز ملی فوتبال روشن بود. باشگاه‌ها برای دریافت مجوز حرفه‌ای باید از سد الزامات مالی، مدیریتی و زیرساختی عبور کنند، اما آزمون اصلی تازه پس از صدور مجوز آغاز می‌شود. آزمونی که در آن نه نام و اعتبار باشگاه‌ها که اسناد، عملکرد و میزان پایبندی آنها به استاندارد‌ها تعیین‌کننده خواهد بود.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: فوتبال ، مسابقات ، باشگاه
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

مسجد آنگاه که بی‌حجاب‌ها مشتاقش می‌شوند!

تازه فهمیدیم حکمرانان ما بهتر از ما می‌فهمند!

بارش باران و برف در ۲۵ استان کشور؛ موج جدید بارشی چهارشنبه وارد می‌شود

زهرمار

‌آژانس اطلاعات دفاعی امریکا: ایران یک قدرت فضایی در حال ظهور است 

امریکا از جنگ جا زد!

ترامپ سراغ «تغییر رژیم امریکا» رفت! 

تحریف امام این بار در سایت منتسب به امام!

شوک انرژی آلمان را سر جایش نشاند

تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۲

گفتگوی دکتر محمدجواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»

‌اقدام به خودکشی پس از قتل همسر

پایان جولان بروسلی تهران و زن هزارچهره

واشنگتن ناچار است شرایط هفت‌گانه ایران را اجرا کند

مقاومت مردم ایران و زوال قدرت امریکا

پایگاه‌های دوردست اروپا زیر آوار موشک‌ها

عراقچی به روبیو: «توهّم» تو هم مثل پمپئو به شکست منجر می‌شود

معامله مشکوک سهام ایران‌خودرو؛ پای کروز و بهمن‌موتور در میان است

قتل پدر، شرط ازدواج با قاتل!

عملیات فریب با اسم رمز جوانگرایی!

‌‌۱۳ سال زندان هم شکارچی گردنبند‌ها را اصلاح نکرد! + گفت‌وگو با متهم

افتتاح مرکز آموزش جان‌فدای جوادالائمه (ع) نزاجا

ایرانی که طهرانی‌مقدم ساخت

موشک‌ها تا هرجا

بانوی برگزیده دانش

دهان‌های دریده دستان بی‌اختیار!

مستمری آبان ماه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد واریز شد

آیزنکوت در محاصره سنگ‌اندازی‌های نتانیاهو

تجاوز اسرائیل به لبنان بخشی از پروژه خطرناک است

در حیرت روزگار مجنون‌شده!

جزئیاتی از تشییع ۳۵۰ شهید گمنام در کشور

کودکان عصر هوشواره دچار برون‌سپاری تفکر می‌شوند

باند افغانی‌های غیرمجاز با ربودن هموطنان خود دلار اخاذی می‌کردند + گفت‌وگو با متهم

 پارکینگ متحرک تهران!

از کوچه‌های مدینه تا خیابان‌های ایران

نشست خبری تشییع پیکر ۳۵۰ شهید گمنام

جنگ ایران و بطلان افسانه شکست‌ناپذیری امریکا

تأکید روسای جمهور ایران و برزیل بر توسعه مناسبات دوجانبه و تقویت همکاری

وزیر مجتهد یا غیرمجتهد؟

کوروش زارعی اهل نفاق و ریا نبود

طائب: جان‌فدایان یاور انرژی می‌شوند

شگفتانه‌های هر جنگ آینده

اعترافی سهمگین‌تر از شکست | ترامپ: نفرت از اسرائیل باورنکردنی است

آنچه بر شیعیان این مرز و بوم از قرن سوم تا پنجم گذشت 

شدت پاسخ نیرو‌های مسلح ما به تجاوز احتمالی آمریکا چند برابر خواهد بود

خیابان میدان نمایش غفلت‌ها

تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۱

ایران به درخواست مذاکره پیش از تحقق شروط ۷ گانه «نه» گفت

دولت مانع تلاش بانک مرکزی و صمت در گران‌سازی کالا‌ها شود

رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ آقاجان! همه خانواده ما فدای راه ظهور شما
چه کسی جنگ را می‌برد؟!
پاداش «زیان‌رسانی» نمی‌دهیم!
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲روزه/ شیمیایی شد، اما هیچ نگفت!
تغییرات اقلیمی نیازمند عبور از مدیریت بحران به مدیریت پیشگیری است
گفتاری از رهبر شهید انقلاب/ «صبر»؛ دعوت به ظلم‌پذیری یا سلاحی برای تکامل و مبارزه؟
شما معجزه می‌بینید!
تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۲
تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۱
 پارکینگ متحرک تهران!
الزامات رسیدن به بازدارندگی مطلق
دهان‌های دریده دستان بی‌اختیار!
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ پس از ۳ بار جانبازی شهادت را از خدا گرفت
رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه
افتتاح مرکز آموزش جان‌فدای جوادالائمه (ع) نزاجا
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار