مخالفت رم با عضویت کامل برلین در پروژه مشترک جنگنده نسل ششم

جوان آنلاین: از روزنامه فایننشال تایمز، گیدو کروستو وزیر دفاع ایتالیا در نشست ویدئوکنفرانسی اخیر با همتایان انگلیسی و ژاپنی خود با مشارکت کامل آلمان در برنامه جی‌کپ (GCAP) مخالفت کرد و خواستار اعطای جایگاه ناظر به این کشور شد.

به گزارش ایرنا، براساس این گزارش، مقامات ژاپنی نیز درباره اضافه شدن شریک جدید به این پروژه که از پیش با پیچیدگی‌های فنی و اجرایی روبه‌روست، ابراز نگرانی کرده‌اند. توکیو نگران است ورود آلمان روند اجرای برنامه را به تأخیر بیندازد و سهم شرکت‌های صنایع هوافضای کشور‌های مشارکت‌کننده فعلی را کاهش دهد.

فایننشال تایمز گزارش داد که برلین احتمالاً پیشنهاد حضور در جایگاه ناظر را نخواهد پذیرفت. یک مقام آلمانی این پیشنهاد را «غیرقابل قبول» توصیف کرده و گفته است دولت آلمان همچنان بر عضویت کامل در این برنامه تأکید دارد.

اندی برنهام نخست‌وزیر انگلیس، ماه اکتبر در جریان گفت‌و‌گو با فریدریش مرتس صدراعظم آلمان، پیشنهاد مشارکت برلین در این پروژه را مطرح کرده بود. آلمان پس از فروپاشی همکاری مشترک با فرانسه برای ساخت جنگنده نسل جدید اروپایی، به دنبال گزینه‌های جایگزین است.

برنامه «جی‌کپ» در دسامبر ۲۰۲۲ با توافق انگلیس، ایتالیا و ژاپن آغاز شد و هدف آن طراحی و ساخت یک جنگنده نسل ششم به‌عنوان جایگزینی برای جنگنده‌های در حال توسعه در آمریکا است. شرکت انگلیسی «بی‌ای‌ئی سیستمز»، شرکت ایتالیایی «لئوناردو» و شرکت ژاپنی «میتسوبیشی هوی اینداستریز» از بازیگران اصلی صنعتی این طرح هستند.