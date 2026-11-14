جنگ همزمان برای صعود

جوان آنلاین: سرنوشت صعود سه تیم مدعی اروپا امشب رقم می‌خورد و لغزش آنها به سود حریفانشان تمام می‌شود.

دیدار‌های مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های قاره سبز در گروه‌های اول و سوم سطح A امشب به پایان می‌رسد و ایتالیا، فرانسه و بلژیک برای حضور در یک‌چهارم نهایی باید از آخرین فرصت باقی‌مانده استفاده کنند.

معادلات پیچیده

تلاش همزمان آتزوری، خروس‌ها و شیاطین سرخ اروپا برای حضور در یک‌چهارم نهایی لیگ ملت‌ها معادلات گروه اول را به شدت پیچیده کرده است. ایتالیا و فرانسه هر دو ۱۰ امتیازی هستند، ولی دست برتر با شاگردان مانچینی است که با تفاضل بهتر در صدر جدول قرار دارند. از سوی دیگر بلژیک تنها با یک امتیاز کمتر در تعقیب تیم‌های اول و دوم گروه است. شرایط وقتی پیچیده‌تر می‌شود که آخرین بازی بلژیک میزبان ایتالیا باشد و فرانسه در خانه به مصاف ترکیه بی‌دفاع برود.

پس از برد تاریخی ایتالیا در سن‌سیرو و شکستن طلسم ناکامی ۶۴ ساله خانگی برابر فرانسه، لاجوردی‌پوشان عزمشان را جزم کردند تا از اعتبار فوتبال ایتالیا دفاع کنند. غیبت در سه دوره متوالی جام جهانی، این تیم را از جمع مدعیان خارج کرده است. بقا در لیگ ملت‌ها فعلاً اصلی‌ترین هدف آتزوری است و مانچینی مسئولیت سنگینی را به دوش می‌کشد. با توجه به وضعیت جدول، ایتالیا با یک تساوی هم صعود می‌کند. با این‌حال بلژیک برای صعود به پیروزی نیاز دارد و این مسئله فشار مضاعف برای ایتالیاست. تیم فان‌بومل از امتیاز میزبانی هم برخوردار است و پرقدرت به مصاف ایتالیا می‌رود.

خروس‌ها که هنوز باخت به ایتالیا را هضم نکرده‌اند در شهر لیون بازی آسانی با ترکیه پیش‌رو دارند. اوضاع تیم زیدان به‌هم ریخته و در این آشفتگی جدال با قعرنشین بدون امتیاز یک فرصت بزرگ برای فرانسه است. زیدان که اولین باخت خود بعد از نشستن روی نیمکت تیم ملی کشورش را تجربه کرده، علاوه بر مسائل فنی باید حواشی برخی بازیکنان ناراضی از جمله رایان چرکی را نیز مدیریت کند. شکست در سن‌سیرو اعصاب بازیکنان را به‌هم ریخته و خروس‌ها امشب با یک برد پرگل می‌توانند هم صعود کنند و هم نتیجه دیدار با ایتالیا را به دست فراموشی بسپارند. همچنین بازگشت کیلیان امباپه به تمرینات گروهی زیدان را بیش از پیش امیدوار کرده است. در گروه سوم رقابت‌ها به رغم برگزاری جدال اسپانیا با انگلیس آرامش برقرار است، چراکه صعود ماتادور‌های ۱۵ امتیازی و سه‌شیر‌های ۱۲ امتیازی مسجل شده است. با این‌حال تیم توماس توخل این شانس را دارد تا با پیروزی بر اسپانیا به‌عنوان صدرنشین راهی یک‌چهارم نهایی شود.

قدرت‌نمایی هلند و آلمان

پیروزی هلند و آلمان مقابل یونان و صربستان قابل انتظار بود. لاله‌های نارنجی با ژاوی به مسیرشان ادامه می‌دهند و انتقام سختی از یونانی‌ها گرفتند. بعد از توقف ۲ - ۲ در بازی رفت، هلندی‌ها با هفت گل از خجالت تیم ملی یونان درآمدند تا با ۱۱ امتیاز صعودشان قطعی شود. ژاوی هرناندز، سرمربی هلند در خصوص درخشش بازیکنانش گفت: «از عملکرد تیم بسیار راضی هستم. عالی کار کردیم و می‌دانستیم چطور باید حمله کنیم. چندین بار از فضا‌های خالی نهایت استفاده را بردیم و موقعیت‌های زیادی روی دروازه یونان خلق کردیم. باید در همین مسیر به کارمان ادامه دهیم. هنوز راه زیادی در پیش داریم. بازیکنان در تمرینات خیلی سخت می‌کوشند و به آنها خیلی افتخار می‌کنم. یونان تیم خیلی خوبی دارد، تیمی متشکل از بازیکنان مستعد، به‌خصوص در خط حمله که در باشگاه‌های بزرگی بازی می‌کنند.»

ژرمن‌ها هم ۳ بر یک صربستان را بردند و با هشت امتیاز در رده دوم قرار گرفتند. البته یونان هشت امتیازی کماکان در تعقیب آلمان است. یورگن کلوپ در تمجید از شاگردانش اظهار داشت: «باید به این واقعیت عادت کنیم که واقعاً خوب هستیم و می‌توانیم فوتبال بسیار خوبی بازی کنیم. می‌خواستیم شرایط را برای برگزاری یک فینال مقابل هلند در برلین فراهم کنیم و حالا به آن رسیده‌ایم. اکنون این فرصت را داریم که صعود به مرحله بعد را با دستان خودمان قطعی کنیم. می‌خواهیم به همه نشان دهیم که فوتبال آلمان در دستان مطمئنی قرار دارد.»