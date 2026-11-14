کد خبر: 1390381
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
ورزش » ساير
ایتالیا، فرانسه و بلژیک کوتاه نمی‌آیند

جنگ همزمان برای صعود

1 سرنوشت صعود سه تیم مدعی اروپا امشب رقم می‌خورد و لغزش آنها به سود حریفانشان تمام می‌شود
شیوا نوروزی

جوان آنلاین: سرنوشت صعود سه تیم مدعی اروپا امشب رقم می‌خورد و لغزش آنها به سود حریفانشان تمام می‌شود. 
دیدار‌های مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های قاره سبز در گروه‌های اول و سوم سطح A امشب به پایان می‌رسد و ایتالیا، فرانسه و بلژیک برای حضور در یک‌چهارم نهایی باید از آخرین فرصت باقی‌مانده استفاده کنند. 
 معادلات پیچیده
تلاش همزمان آتزوری، خروس‌ها و شیاطین سرخ اروپا برای حضور در یک‌چهارم نهایی لیگ ملت‌ها معادلات گروه اول را به شدت پیچیده کرده است. ایتالیا و فرانسه هر دو ۱۰ امتیازی هستند، ولی دست برتر با شاگردان مانچینی است که با تفاضل بهتر در صدر جدول قرار دارند. از سوی دیگر بلژیک تنها با یک امتیاز کمتر در تعقیب تیم‌های اول و دوم گروه است. شرایط وقتی پیچیده‌تر می‌شود که آخرین بازی بلژیک میزبان ایتالیا باشد و فرانسه در خانه به مصاف ترکیه بی‌دفاع برود. 
پس از برد تاریخی ایتالیا در سن‌سیرو و شکستن طلسم ناکامی ۶۴ ساله خانگی برابر فرانسه، لاجوردی‌پوشان عزمشان را جزم کردند تا از اعتبار فوتبال ایتالیا دفاع کنند. غیبت در سه دوره متوالی جام جهانی، این تیم را از جمع مدعیان خارج کرده است. بقا در لیگ ملت‌ها فعلاً اصلی‌ترین هدف آتزوری است و مانچینی مسئولیت سنگینی را به دوش می‌کشد. با توجه به وضعیت جدول، ایتالیا با یک تساوی هم صعود می‌کند. با این‌حال بلژیک برای صعود به پیروزی نیاز دارد و این مسئله فشار مضاعف برای ایتالیاست. تیم فان‌بومل از امتیاز میزبانی هم برخوردار است و پرقدرت به مصاف ایتالیا می‌رود. 
خروس‌ها که هنوز باخت به ایتالیا را هضم نکرده‌اند در شهر لیون بازی آسانی با ترکیه پیش‌رو دارند. اوضاع تیم زیدان به‌هم ریخته و در این آشفتگی جدال با قعرنشین بدون امتیاز یک فرصت بزرگ برای فرانسه است. زیدان که اولین باخت خود بعد از نشستن روی نیمکت تیم ملی کشورش را تجربه کرده، علاوه بر مسائل فنی باید حواشی برخی بازیکنان ناراضی از جمله رایان چرکی را نیز مدیریت کند. شکست در سن‌سیرو اعصاب بازیکنان را به‌هم ریخته و خروس‌ها امشب با یک برد پرگل می‌توانند هم صعود کنند و هم نتیجه دیدار با ایتالیا را به دست فراموشی بسپارند. همچنین بازگشت کیلیان امباپه به تمرینات گروهی زیدان را بیش از پیش امیدوار کرده است. در گروه سوم رقابت‌ها به رغم برگزاری جدال اسپانیا با انگلیس آرامش برقرار است، چراکه صعود ماتادور‌های ۱۵ امتیازی و سه‌شیر‌های ۱۲ امتیازی مسجل شده است. با این‌حال تیم توماس توخل این شانس را دارد تا با پیروزی بر اسپانیا به‌عنوان صدرنشین راهی یک‌چهارم نهایی شود. 

 قدرت‌نمایی هلند و آلمان
پیروزی هلند و آلمان مقابل یونان و صربستان قابل انتظار بود. لاله‌های نارنجی با ژاوی به مسیرشان ادامه می‌دهند و انتقام سختی از یونانی‌ها گرفتند. بعد از توقف ۲ - ۲ در بازی رفت، هلندی‌ها با هفت گل از خجالت تیم ملی یونان درآمدند تا با ۱۱ امتیاز صعودشان قطعی شود. ژاوی هرناندز، سرمربی هلند در خصوص درخشش بازیکنانش گفت: «از عملکرد تیم بسیار راضی هستم. عالی کار کردیم و می‌دانستیم چطور باید حمله کنیم. چندین بار از فضا‌های خالی نهایت استفاده را بردیم و موقعیت‌های زیادی روی دروازه یونان خلق کردیم. باید در همین مسیر به کارمان ادامه دهیم. هنوز راه زیادی در پیش داریم. بازیکنان در تمرینات خیلی سخت می‌کوشند و به آنها خیلی افتخار می‌کنم. یونان تیم خیلی خوبی دارد، تیمی متشکل از بازیکنان مستعد، به‌خصوص در خط حمله که در باشگاه‌های بزرگی بازی می‌کنند.»
ژرمن‌ها هم ۳ بر یک صربستان را بردند و با هشت امتیاز در رده دوم قرار گرفتند. البته یونان هشت امتیازی کماکان در تعقیب آلمان است. یورگن کلوپ در تمجید از شاگردانش اظهار داشت: «باید به این واقعیت عادت کنیم که واقعاً خوب هستیم و می‌توانیم فوتبال بسیار خوبی بازی کنیم. می‌خواستیم شرایط را برای برگزاری یک فینال مقابل هلند در برلین فراهم کنیم و حالا به آن رسیده‌ایم. اکنون این فرصت را داریم که صعود به مرحله بعد را با دستان خودمان قطعی کنیم. می‌خواهیم به همه نشان دهیم که فوتبال آلمان در دستان مطمئنی قرار دارد.»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: فوتبال ، اروپا ، ورزش
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

مسجد آنگاه که بی‌حجاب‌ها مشتاقش می‌شوند!

تازه فهمیدیم حکمرانان ما بهتر از ما می‌فهمند!

بارش باران و برف در ۲۵ استان کشور؛ موج جدید بارشی چهارشنبه وارد می‌شود

زهرمار

‌آژانس اطلاعات دفاعی امریکا: ایران یک قدرت فضایی در حال ظهور است 

امریکا از جنگ جا زد!

ترامپ سراغ «تغییر رژیم امریکا» رفت! 

تحریف امام این بار در سایت منتسب به امام!

شوک انرژی آلمان را سر جایش نشاند

تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۲

گفتگوی دکتر محمدجواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»

‌اقدام به خودکشی پس از قتل همسر

پایان جولان بروسلی تهران و زن هزارچهره

واشنگتن ناچار است شرایط هفت‌گانه ایران را اجرا کند

مقاومت مردم ایران و زوال قدرت امریکا

پایگاه‌های دوردست اروپا زیر آوار موشک‌ها

عراقچی به روبیو: «توهّم» تو هم مثل پمپئو به شکست منجر می‌شود

معامله مشکوک سهام ایران‌خودرو؛ پای کروز و بهمن‌موتور در میان است

قتل پدر، شرط ازدواج با قاتل!

عملیات فریب با اسم رمز جوانگرایی!

‌‌۱۳ سال زندان هم شکارچی گردنبند‌ها را اصلاح نکرد! + گفت‌وگو با متهم

افتتاح مرکز آموزش جان‌فدای جوادالائمه (ع) نزاجا

ایرانی که طهرانی‌مقدم ساخت

موشک‌ها تا هرجا

بانوی برگزیده دانش

دهان‌های دریده دستان بی‌اختیار!

مستمری آبان ماه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد واریز شد

آیزنکوت در محاصره سنگ‌اندازی‌های نتانیاهو

تجاوز اسرائیل به لبنان بخشی از پروژه خطرناک است

در حیرت روزگار مجنون‌شده!

جزئیاتی از تشییع ۳۵۰ شهید گمنام در کشور

کودکان عصر هوشواره دچار برون‌سپاری تفکر می‌شوند

باند افغانی‌های غیرمجاز با ربودن هموطنان خود دلار اخاذی می‌کردند + گفت‌وگو با متهم

 پارکینگ متحرک تهران!

از کوچه‌های مدینه تا خیابان‌های ایران

نشست خبری تشییع پیکر ۳۵۰ شهید گمنام

جنگ ایران و بطلان افسانه شکست‌ناپذیری امریکا

تأکید روسای جمهور ایران و برزیل بر توسعه مناسبات دوجانبه و تقویت همکاری

وزیر مجتهد یا غیرمجتهد؟

کوروش زارعی اهل نفاق و ریا نبود

طائب: جان‌فدایان یاور انرژی می‌شوند

شگفتانه‌های هر جنگ آینده

اعترافی سهمگین‌تر از شکست | ترامپ: نفرت از اسرائیل باورنکردنی است

آنچه بر شیعیان این مرز و بوم از قرن سوم تا پنجم گذشت 

شدت پاسخ نیرو‌های مسلح ما به تجاوز احتمالی آمریکا چند برابر خواهد بود

خیابان میدان نمایش غفلت‌ها

تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۱

ایران به درخواست مذاکره پیش از تحقق شروط ۷ گانه «نه» گفت

دولت مانع تلاش بانک مرکزی و صمت در گران‌سازی کالا‌ها شود

رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ آقاجان! همه خانواده ما فدای راه ظهور شما
چه کسی جنگ را می‌برد؟!
پاداش «زیان‌رسانی» نمی‌دهیم!
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲روزه/ شیمیایی شد، اما هیچ نگفت!
تغییرات اقلیمی نیازمند عبور از مدیریت بحران به مدیریت پیشگیری است
گفتاری از رهبر شهید انقلاب/ «صبر»؛ دعوت به ظلم‌پذیری یا سلاحی برای تکامل و مبارزه؟
شما معجزه می‌بینید!
تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۲
تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۱
 پارکینگ متحرک تهران!
الزامات رسیدن به بازدارندگی مطلق
دهان‌های دریده دستان بی‌اختیار!
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ پس از ۳ بار جانبازی شهادت را از خدا گرفت
رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه
افتتاح مرکز آموزش جان‌فدای جوادالائمه (ع) نزاجا
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار