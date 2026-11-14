سخنگوی دیوان محاسبات با بیان اینکه حدود ۹۰ درصد قاچاق سوخت مربوط به گازوئیل است، گفت: اولویت دستگاه‌های مسئول و دولت باید مبارزه و مقابله با قاچاق گازوئیل باشد. البته کنترل و مدیریت مصرف بنزین نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

جوان آنلاین: سید نظام الدین موسوی در گفت و گویی بیان کرد: بر اساس آمار‌های موجود، روزانه حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت از کشور قاچاق می‌شود. بخش عمده این حجم از قاچاق مربوط به گازوئیل است، نه بنزین.

به گزارش ایرنا، وی افزود: بر اساس آماری که مقامات و دستگاه‌های مسئول ارائه می‌کنند، حدود ۹۰ درصد قاچاق سوخت مربوط به گازوئیل است. بخشی از آن نیز به سایر فرآورده‌های نفتی، مانند نفت سفید و نفت کوره، اختصاص دارد و کمتر از ۵ درصد قاچاق سوخت مربوط به بنزین است.

موسوی ادامه داد: بنابراین، با توجه به این آمار، اولویت دستگاه‌های مسئول و دولت محترم باید مبارزه و مقابله با قاچاق گازوئیل باشد. البته کنترل و مدیریت مصرف بنزین نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.