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تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۸:۲۹
بين‌الملل » اخبار كلی

انگلیس: جلوگیری اسرائیل از ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه شرم‌آور است

3 معاون وزیر امور خارجه انگلیس در اظهاراتی شدیداللحن، جلوگیری رژیم صهیونیستی از ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه را شرم‌آور خواند و خواستار رفع فوری موانع کمک‌رسانی به مردم جنگ‌زده این باریکه شد.

جوان آنلاین: استیون دوتی طی سخنانی در مجلس عوام انگلیس اعلام کرد که بیش از ۱۵۰ هزار چادر و ۳۰۰ هزار پوشش ضدآب خریداری‌شده از سوی سازمان‌های امدادی و کشور‌های کمک‌کننده، پشت مرز‌های غزه آماده انتقال هستند، اما مقام‌های رژیم صهیونیستی از ورود آنها جلوگیری می‌کنند.

به گزارش ایرنا، وی تصریح کرد: «این شرم‌آور است. مسأله فقط این نیست که جامعه جهانی می‌تواند کمک‌رسانی کند یا خیر، بلکه این است که آیا این کمک‌ها به دست نیازمندان می‌رسد یا نه.»

معاون وزیر امور خارجه انگلیس خطاب به مقام‌های رژیم صهیونیستی افزود: «پیام من بسیار ساده و صریح است. اجازه دهید کمک‌ها وارد شوند.»

دوتی با اشاره به پیامد‌های بارندگی‌های شدید و سیلاب‌های اخیر در غزه گفت که بیش از ۱۵۲ هزار نفر تحت تأثیر این وضعیت قرار گرفته‌اند، بیش از ۶ هزار سرپناه تخریب شده و حدود چهار هزار خانوار نیز سرپناه خود را از دست داده‌اند.

وی همچنین اعلام کرد که از زمان برقراری آتش‌بس بیش از یک‌هزار و ۶۰۰ نفر در غزه کشته شده‌اند و ساکنان این باریکه در محدوده‌ای معادل تنها ۳۰ درصد از مساحت آن محصور شده‌اند.

این مقام انگلیسی تأکید کرد که رژیم صهیونیستی به‌عنوان قدرت اشغالگر، تعهدات مشخصی در چارچوب حقوق بین‌الملل دارد و موظف است امکان ورود کمک‌های بشردوستانه را فراهم کند.

وی افزود که مقام‌های رژیم اسرائیل همچنان از ورود چوب و تجهیزات لازم برای ساخت سرپناه‌های اضطراری جلوگیری می‌کنند و محدودیت‌های اعمال‌شده بر ورود تجهیزات پزشکی، دارو و سایر اقلام ضروری نیز باید برداشته شود.

دوتی همچنین از حمله هوایی گزارش‌شده رژیم صهیونیستی به بیمارستان ناصر در جنوب غزه که به کشته شدن دست‌کم ۶ نفر منجر شده است، ابراز نگرانی کرد و خواستار فراهم شدن امکان ورود خبرنگاران، دیپلمات‌ها و وزیران امور خارجه به غزه شد تا ابعاد بحران انسانی این منطقه آشکار شود.

معاون وزیر امور خارجه انگلیس در ادامه اعلام کرد که لندن اختیارات تحریمی خود را برای برخورد با عاملان نقض جدی حقوق بشردوستانه بین‌المللی، از جمله جلوگیری از ورود کمک‌های انسانی، گسترش داده و آماده استفاده از این اختیارات علیه کسانی است که همچنان مانع کمک‌رسانی به غزه می‌شوند.

اد میلیبند وزیر امور خارجه انگلیس نیز پیش‌تر در نشست مجلس عوام، جلوگیری از ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه را «کاملاً غیرقابل قبول و خشم‌آور» توصیف و بر ضرورت رفع موانع کمک‌رسانی تأکید کرده بود.

میلیبند همچنین در نشست اخیر وزیران امور خارجه گروه هفت در پاریس بر ضرورت تضمین دسترسی مردم غزه به کمک‌های بشردوستانه تأکید کرد. وزیران گروه هفت نیز در بیانیه پایانی این نشست خواستار ورود سریع، مستمر و بدون مانع کمک‌های انسانی و بازگشایی گذرگاه‌های بیشتر به غزه شدند.

در همین حال، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد روز جمعه در گزارشی اعلام کرد که بارندگی‌های اخیر حدود ۴۶ هزار خانوار را در غزه تحت تأثیر قرار داده و به بیش از ۴۰ هزار سرپناه آسیب رسانده است.

این نهاد تأکید کرد که محدودیت‌های رژیم صهیونیستی در کنار کمبود منابع مالی، مانع امدادرسانی مؤثر به آسیب‌دیدگان شده است.

کارگروه بشردوستانه سازمان ملل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین هم در بیانیه‌ای هشدار داد که پیامد‌های ویرانگر سیلاب‌های اخیر قابل پیشگیری بود و سیاست‌های رژیم صهیونیستی در جلوگیری از ورود تجهیزات ضروری، بحران انسانی غزه را تشدید کرده است.

برچسب ها: انگلیس ، اسرائیل ، غزه
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