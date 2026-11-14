جوان آنلاین: بانک سرمایه‌گذاری گلدمن‌ساکس پیش‌بینی خود از قیمت طلا در پایان سال ۲۰۲۷ را از ۴۸۰۰ دلار به ۴۶۵۰ دلار برای هر اونس کاهش داده است. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که انتظار افزایش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا، چشم‌انداز تقاضای سرمایه‌گذاران خصوصی برای این فلز گران‌بها را با چالش مواجه کرده است.

پیش‌بینی جدید گلدمن‌ساکس به معنای کاهش ۱۵۰ دلاری یا حدود ۳.۱ درصدی نسبت به برآورد قبلی این بانک است. با این حال، این مؤسسه مالی همچنان انتظار دارد قیمت طلا تا دسامبر ۲۰۲۷ حدود ۱۶ درصد نسبت به قیمت‌های فعلی افزایش پیدا کند.

افزایش نرخ بهره آمریکا؛ عامل فشار بر بازار طلا

اقتصاددانان گلدمن‌ساکس اکنون انتظار دارند فدرال رزرو در مارس ۲۰۲۷ سومین افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی نرخ بهره را اعمال کند. پیش از این نیز افزایش دیگری برای دسامبر ۲۰۲۶ پیش‌بینی شده بود.

افزایش نرخ بهره معمولا جذابیت طلا را برای سرمایه‌گذاران خصوصی کاهش می‌دهد؛ زیرا طلا برخلاف اوراق قرضه و برخی دارایی‌های مالی، سود دوره‌ای پرداخت نمی‌کند.

به همین دلیل، انتظار می‌رود افزایش نرخ بهره آمریکا در ماه‌های ابتدایی سال ۲۰۲۷ مانعی برای رشد قیمت طلا باشد.

خرید بانک‌های مرکزی همچنان از قیمت طلا حمایت می‌کند

با وجود کاهش پیش‌بینی قیمت، گلدمن‌ساکس همچنان نسبت به چشم‌انداز بلندمدت طلا خوش‌بین است.

یکی از مهم‌ترین دلایل این خوش‌بینی، تداوم خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی جهان، به‌ویژه بانک مرکزی چین، است.

این بانک انتظار دارد خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به‌طور متوسط به ۶۰ تن در ماه برسد؛ رقمی که در مقایسه با میانگین ۱۷ تن در ماه پیش از سال ۲۰۲۲ بسیار قابل توجه است.

برآورد‌های این بانک همچنین نشان می‌دهد میزان خرید فعلی بانک‌های مرکزی با تعدیل فصلی، به حدود ۸۵ تن در ماه رسیده است.

بازگشت تقاضای سرمایه‌گذاران در اواخر سال ۲۰۲۷

گلدمن‌ساکس انتظار دارد با آغاز کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در دسامبر ۲۰۲۷، تقاضای سرمایه‌گذاران خصوصی برای خرید طلا مجددا تقویت شود.

این اتفاق می‌تواند در کنار تداوم خرید بانک‌های مرکزی، زمینه افزایش قیمت طلا تا محدوده ۴۶۵۰ دلار برای هر اونس را تا پایان سال ۲۰۲۷ فراهم کند.

سناریو‌های احتمالی قیمت طلا

گلدمن‌ساکس معتقد است اگر فدرال رزرو در مارس ۲۰۲۷ بار دیگر نرخ بهره را افزایش دهد یا کاهش نرخ‌ها را به تأخیر بیندازد، قیمت طلا ممکن است تحت فشار بیشتری قرار بگیرد.

در مقابل، افزایش نگرانی‌ها درباره پایداری وضعیت مالی دولت‌ها و رشد بدهی‌های عمومی می‌تواند تقاضا برای طلا را به‌عنوان دارایی امن افزایش دهد و قیمت آن را حتی بالاتر از پیش‌بینی پایه ۴۶۵۰ دلاری قرار دهد.

بر این اساس، اگرچه چشم‌انداز کوتاه‌مدت طلا تحت تأثیر سیاست‌های انقباضی پولی آمریکا با چالش مواجه است، اما گلدمن‌ساکس همچنان خرید بانک‌های مرکزی را عامل اصلی حمایت از بازار طلا در بلندمدت می‌داند.