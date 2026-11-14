خون امام شهید انقلاب، انگیزه ما را برای ادامه راه ایشان دوچندان کرد

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه شهادت رهبر انقلاب نه‌تنها خللی در تداوم مسیر ترسیم‌شده از سوی ایشان ایجاد نکرد، بلکه انگیزه، انسجام و توان مسئولان و مردم را برای ادامه این راه افزایش داد، گفت: خون امام شهید انقلاب نیز مانند حیات ایشان برکات فراوانی داشت و به همه ما انگیزه‌ای تازه برای ادامه راه ایشان بخشید.

جوان آنلاین: از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهور، محمدرضا عارف در جلسه ستاد نخستین سالگرد عروج امام مجاهد شهید تأکید کرد: مراسم سالگرد شهادت رهبر انقلاب باید با محوریت مردم برگزار شود و دولت و نهاد‌های حاکمیتی صرفاً نقش سیاست‌گذاری، راهبری و تسهیلگری داشته باشند

وی شهادت رهبر انقلاب اسلامی را ضایعه‌ای سنگین و دردناک توصیف کرد و اظهار داشت: «خون امام شهیدمان همچون حیات ایشان برکات فراوانی داشت و به همه ما انگیزه جدیدی برای تداوم راهی که ایشان ترسیم کرده بودند، داد.»

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر تداوم مسیر رهبر شهید انقلاب افزود: با شهادت ایشان نه‌تنها خللی در ادامه این مسیر ایجاد نشد، بلکه انگیزه، انسجام و توان ما برای ادامه راه افزایش یافت.

وی با اشاره به ضرورت تبیین شخصیت، اندیشه‌ها و مسیر رهبر شهید انقلاب برای نسل‌های آینده، برگزاری نخستین سالگرد شهادت ایشان را مسئولیتی ملی، اسلامی و فراملی دانست و خواستار آغاز هرچه سریع‌تر فعالیت کمیته‌ها، کارگروه‌ها و ستاد‌های استانی شد.

عارف: شهادت رهبر انقلاب انگیزه و انسجام ما را بیشتر کرد

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به رابطه معنوی خود با رهبر شهید انقلاب، خاطره‌ای از حضور اعلام نشده ایشان در مراسم فاطمیه سال گذشته در حسینیه امام خمینی (ره) بیان کرد و گفت: «هنگام حضور ایشان در آن مراسم، احساس کردم که روی زمین نیستم.»

عارف افزود: اکنون نیز شرایط من نسبت به پیش از شهادت ایشان متفاوت شده و انگیزه بیشتری برای ادامه راه امام شهید پیدا کرده‌ام و فکر می‌کنم همه ما همین انگیزه را داریم.

وی با بیان اینکه هیچ‌یک از حاضران تمایلی نداشتند در چنین جلسه‌ای برای برنامه‌ریزی سالگرد شهادت رهبر انقلاب حضور داشته باشند، اظهار کرد: «هیچ‌کدام از ما نمی‌خواستیم در چنین جلسه‌ای حضور داشته باشیم. امام شهید به آرزوی خود یعنی شهادت رسیدند، اما وظیفه ما این است که تبیین روشنی از شخصیت و مسیر ایشان به مردم کشورمان، مسلمانان و آزادگان جهان ارائه کنیم.»

معاون اول رئیس‌جمهور تأکید کرد: باید ابعاد مختلف شخصیت و مسیر رهبر شهید انقلاب به‌گونه‌ای برای جامعه و نسل‌های آینده تبیین شود که اندیشه‌ها و راهبرد‌های ایشان به‌درستی شناخته شود.

عارف: دشمنان پشتوانه مردمی جمهوری اسلامی را درک نکردند

عارف با انتقاد از تحلیل‌های دشمنان درباره شرایط جمهوری اسلامی ایران گفت: دشمنان همواره با محاسبات مادی به ارزیابی شرایط کشور پرداخته‌اند و هیچ‌گاه درک درستی از نظام جمهوری اسلامی و پشتوانه مردمی آن نداشته‌اند.

وی اظهار کرد: دشمنان با تصوری خام گمان می‌کردند می‌توانند انقلاب اسلامی را مهار کنند، اما به دلیل پشتوانه مردمی نظام در تحقق این هدف ناکام ماندند.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به حضور مردم در عرصه حمایت از کشور افزود: مردم با حضور ۹ ماهه خود در «جبهه خیابان»، پشتوانه بزرگی برای تمدن اسلامی و ایرانی فراهم کرده‌اند.

عارف با اشاره به مقاومت ایران در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی اظهار کرد: چه کسی تصور می‌کرد ایران اسلامی در برابر یک ابرقدرت مدعی و رژیم صهیونیستی مقاومت کند و آنان به هیچ‌یک از اهداف خود نرسند؟

وی افزود: دشمن هرچه بیشتر برای تحقق اهداف خود تلاش می‌کند، بیشتر در باتلاقی که به گفته او خود ایجاد کرده است، گرفتار می‌شود.

نخستین سالگرد شهادت رهبر انقلاب، مسئولیتی ملی، اسلامی و فراملی است

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اهمیت تبیین ابعاد شهادت رهبر انقلاب در سطح بین‌المللی گفت: برگزاری نخستین سالگرد شهادت امام مجاهد شهید، تنها یک وظیفه ملی نیست، بلکه مسئولیتی اسلامی و فراملی است.

عارف افزود: باید برای مردم جهان و نسل‌های آینده تبیین کنیم که مدعیان آزادی و حقوق بشر چه ظلم‌ها و جنایاتی مرتکب شده‌اند.

وی بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق و متناسب با ابعاد ملی و بین‌المللی این مناسبت تأکید کرد و خواستار آن شد که فعالیت‌های ستاد سالگرد با هدف معرفی شخصیت و مسیر رهبر شهید انقلاب به مخاطبان داخلی و خارجی دنبال شود.

عارف: مراسم سالگرد شهادت رهبر انقلاب باید مردمی باشد

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت آغاز برنامه‌ریزی برای نخستین سالگرد شهادت رهبر انقلاب گفت: وظیفه ستاد سالگرد، سیاست‌گذاری و راهبری است و اجرای مراسم باید بر عهده مردم باشد.

عارف تصریح کرد: «این مراسم باید مردمی باشد و دولت و حکومت صرفاً نقش تسهیلگری و فراهم‌کردن زمینه برای نقش‌آفرینی مردم را داشته باشند.»

وی با تأکید بر حفظ ماهیت مردمی مراسم، خواستار آن شد که برنامه‌ریزی‌ها به‌گونه‌ای انجام شود که مردم محور اصلی برگزاری آیین‌های سالگرد باشند و دستگاه‌های اجرایی شرایط لازم را برای مشارکت آنان فراهم کنند.

تأکید بر آغاز فوری فعالیت ستاد‌های استانی و کمیته‌های تخصصی

عارف خواستار تشکیل و آغاز فعالیت هرچه سریع‌تر کارگروه‌ها، کمیته‌ها و ستاد‌های استانی ستاد نخستین سالگرد عروج امام مجاهد شهید شد.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به ضرورت هماهنگی میان بخش‌های مختلف ستاد، بر آغاز به‌موقع برنامه‌ریزی‌ها و مشخص‌شدن وظایف کمیته‌های تخصصی تأکید کرد.

وی همچنین با توجه به ابعاد فراملی این مناسبت، کمیته بین‌المللی ستاد را دارای مسئولیتی ویژه دانست و خواستار توجه جدی به برنامه‌های این بخش شد.

پیام شهادت رهبر انقلاب باید به مسلمانان و آزادی‌خواهان جهان منتقل شود

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر نقش کمیته بین‌المللی ستاد سالگرد اظهار کرد: این کمیته وظیفه مهمی در انتقال پیام شهادت رهبر شهید انقلاب به مسلمانان سایر کشور‌ها و آزادی‌خواهان جهان بر عهده دارد.

عارف با بیان اینکه به اعتقاد وی تلاش‌ها برای ایران‌هراسی شکست خورده است، افزود: اکنون شرایط مناسبی برای نقش‌آفرینی در عرصه بین‌المللی و تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران فراهم شده است.

وی بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی برای معرفی شخصیت و مسیر رهبر شهید انقلاب تأکید کرد و خواستار برنامه‌ریزی منسجم کمیته بین‌المللی برای ارتباط با مخاطبان خارج از کشور شد.

ستاد سالگرد امام مجاهد شهید صرفاً برای برگزاری مراسم تشکیل نشده است

بر اساس گزارش ایرنا از رسانه رسمی ستاد «سالگرد عروج خونین امام مجاهد شهید»، رئیس حوزه ریاست دفتر حفظ و نشر اندیشه و آثار رهبر شهید انقلاب نیز در این نشست با تأکید بر این‌که مأموریت ستاد سالگرد عروج خونین امام مجاهد شهید رضوان‌الله علیه به برگزاری مراسم سالگرد محدود نمی‌شود، گفت: تبیین و زنده نگه داشتن یاد، اندیشه و مجاهدت‌های رهبر شهید انقلاب رضوان‌الله علیه با طراحی برخی اقدامات کوتاه مدت و بلندمدت در دستور کار این ستاد قرار دارد.

مهدی ابراهیم‌زاده در این نشست با اشاره به مأموریت‌ها و پیشینه‌ی فعالیت دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: این دفتر از سال ۱۳۸۱ به فرمان رهبر شهید زیرنظر فرزندان ایشان تشکیل شد و مأموریت‌هایی برعهده گرفت که پس از شهادت ایشان نیز مأموریت‌های گذشته و جدید محوله با جدیت بیشتری دنبال می‌شود.

وی با اشاره به سازوکار شکل‌گیری ستاد سالگرد افزود: با توجه به اهمیت برگزاری مراسم سالگرد و تجربه‌های گذشته، رئیس دفتر حفظ و نشر اندیشه و آثار امام شهید در راستای ماموریت ذاتی این دفتر، با صدور احکامی ستادی را برای پیگیری این موضوع مهم تشکیل و در متن احکام محور‌هایی را برای پیگیری اعضای ستاد مشخص کرد.

ابراهیم‌زاده با اشاره به استقبال و اعلام آمادگی افراد و مجموعه‌های مختلف برای مشارکت در برگزاری مراسم سالگرد گفت: این ستاد ماهیتی مردمی دارد و هر فرد، نهاد، سازمان و مجموعه‌ای از مردم ایران باید در این حرکت مشارکت داشته باشد. مردم ایران خود را نسبت به شخصیت و مجاهدت‌های رهبر شهید مدیون می‌دانند و هر یک می‌توانند به سهم خود در این مسیر نقش‌آفرینی کنند.

رئیس حوزه ریاست دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب با تأکید بر ضرورت تبیین ابعاد داخلی و بین‌المللی شهادت رهبر انقلاب تصریح کرد: تأثیر خون‌های پاک ریخته‌شده و عظمت مجاهدت‌های صورت‌گرفته باید در عرصه داخلی و بین‌المللی به نتیجه‌ای نمایان در مسیر پیروزی حق بر باطل منجر شود. باید از ظرفیت حقانیت و مظلومیت رهبر شهید و خانواده‌ی ایشان و خون پاک دیگر شهدا برای تبیین این حقیقت و رساندن پیام آن به جهانیان بهره گرفت.

وی با بیان اینکه مأموریت ستاد صرفاً به برگزاری مراسم در روز سالگرد محدود نمی‌شود، اظهار داشت: هدف این است که با هماهنگی و هم‌افزایی ظرفیت‌های موجود، طراحی برنامه‌هایی میان‌مدت و بلندمدت است تا یاد، اندیشه و مجاهدت‌های رهبر شهید در جامعه زنده و ماندگار بماند. در همین راستا، کمیته‌هایی نیز ذیل ستاد تشکیل شده است که در بخش‌های تخصصی مانند حوزه بین‌الملل، تولید آثار فرهنگی هنری و مسائل رسانه‌ای کار را دنبال خواهند کرد.

وی همچنین با اشاره به ضرورت توجه به مناسبت‌های مرتبط در طراحی برنامه‌های سالگرد خاطرنشان کرد: در برنامه‌ریزی‌های این ایام باید به تاریخ‌هایی همچون ۱۷ اسفند، سالروز انتخاب رهبر معظم انقلاب مدظله‌العالی، و مناسبت‌های پیش و پس از آن، از جمله ۲۲ بهمن، توجه شود.

ابراهیم‌زاده همچنین بر انجام برنامه‌ریزی‌های لازم برای بهره‌مندی از ظرفیت معنوی حسینیه‌ی امام خمینی رحمت‌الله علیه در محل شهادت رهبر انقلاب قدس‌الله نفسه‌الزکیه تا سالگرد تأکید کرد و گزارشی از اقدامات انجام‌شده در این زمینه در دفترحفظ و نشر آثار امام مجاهد شهید قدس‌الله نفسه‌الزکیه ارائه کرد.