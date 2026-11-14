اعلام برنامه نماینده والیبال ایران در لیگ آسیای مرکزی

جوان آنلاین: رقابت‌های والیبال لیگ مردان آسیای مرکزی (قهرمانی باشگاه‌ها) از ۲۴ آبان تا یکم آذرماه به میزبانی شهر بوبانشور کشور هند پیگیری می‌شود و پنج تیم از هند (سه تیم)، ایران و قزاقستان برای تنها سهمیه لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۷ به مصاف یکدیگر می‌روند.

بنگلور تورپیدوز (هند)، فولاد سیرجان ایرانیان (ایران)، بمبئی متئورز (هند)، تلوگو بلک هاوکس (هند) و ژتیسو (قزاقستان) تیم‌های شرکت کننده در این مسابقات هستند.

تیم فولاد سیرجان ایرانیان به عنوان نماینده والیبال ایران با ۱۴ بازیکن در این رقابت‌ها شرکت کرده است که شاگردان بهروز عطایی روز یک‌شنبه در دیدار افتتاحیه به مصاف نماینده هند (تلوگو بلک هاوکس) می‌روند.

برنامه مرحله مقدماتی لیگ مردان آسیای مرکزی ۲۰۲۶ به وقت تهران به قرار زیر است:

یک‌شنبه ۲۴ آبان

ساعت ۱۲؛ فولاد سیرجان ایرانیان - تلوگو بلک هاوکس

ساعت ۱۷:۳۰؛ تورپیدوز بنگلور - بمبئی متئورز

دوشنبه ۲۵ آبان

ساعت ۱۴؛ ژتیسو - تلوگو بلک هاوکس

ساعت ۱۶:۳۰؛ فولاد سیرجان ایرانیان - تورپیدوز بنگلور

سه‌شنبه ۲۶ آبان

ساعت ۱۴ ژتیسو - بمبئی متئورز

ساعت ۱۶:۳۰ تورپیدوز بنگلور - تلوگو بلک هاوکس

چهارشنبه ۲۷ آبان استراحت تیم‌های شرکت کننده

پنج‌شنبه ۲۸ آبان

ساعت ۱۴ فولاد سیرجان ایرانیان - ژتیسو

ساعت ۱۶:۳۰ بمبئی متئورز - تلوگو بلک هاوکس

جمعه ۲۹ آبان

ساعت ۱۴؛ فولاد سیرجان ایرانیان - بمبئی متئورز

ساعت ۱۶:۳۰ بنگلور تورپیدوز - ژتیسو

در پایان مرحله مقدماتی تیم‌های اول تا چهارم جدول به مرحله نیمه‌نهایی صعود می‌کنند که تیم‌های اول و چهارم و تیم‌های دوم و سوم در مرحله نیمه نهایی (شنبه ۳۰ آبان) ساعت ۱۴ و ۱۶:۳۰ دقیقه به وقت تهران به مصاف یکدیگر خواهند رفت. دیدار‌ها رده‌بندی و فینال این رقابت‌ها نیز ساعت ۱۱ و ۱۴ روز یک‌شنبه یکم آذرماه پیگیری خواهد شد.

علی رمضانی، اشکان حق‌دوست، علی حاجی‌پور، ابوالفضل پاشا امیری، امین خواجه‌خلیلی، اسماعیل مسافر، سینا نیکپور، عرفان جلالی‌نژاد، محمد ولی‌زاده، امیرحسین توخته، علی شفیعی، رضا محمودآبادی، مهران توانا و رسول شهسواری بازیکنان فولاد سیرجان در این رقابت‌ها هستند که با هدایت بهروز عطایی در مسابقات شرکت کردند.