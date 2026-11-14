جوان آنلاین: به نقل از تلویزیون بی‌ام اف، در چارچوب اعتراضاتی که امروز در سراسر فرانسه در جریان خواهد بود، معترضان در حال رسیدن به محل‌های برگزاری تظاهرات در پاریس هستند؛ برخی نیز در این اماکن مستقر شده‌اند.

به گزارش مهر، این رسانه فرانسوی اضافه کرد: راهپیمای پاریس از «میدان جمهوری» آغاز می‌شود و انتظار می‌رود بین ۳۰ تا ۶۰ هزار معترض در آن شرکت کنند.

بی‌ام اف افزود: در دامه روز، چندین تظاهرات جداگانه در پایتخت پیش بینی می‌شود: یکی در اعتراض به پیش نویس قانونی که استفاده از زور از جمله به کارگیری سلاح توسط نیرو‌های انتظامی را به طور پیش فرض «قانونی و مشروع» تلقی می‌کند؛ یک راهپیمایی بین المللی علیه خشونت نسبت به کودکان؛ و تجمعی از سوی جنبش «جلیقه زردها» که پنجمین دور از اعتراضات آن‌ها علیه گرانی و هزینه‌های بالای زندگی محسوب می‌شود.

در مجموع، در سراسر فرانسه بین ۵۰ تا ۶۰ راهپیمایی و تجمع انتظار می‌رود.