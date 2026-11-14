فراخوان دومین جشنواره عکس «خیر ایران» منتشر شد

دومین جشنواره عکس «خیر ایران» با هدف ثبت و انتشار تصاویر الهام‌بخش از جلوه‌های نیکوکاری، همدلی و مسئولیت اجتماعی در جامعه ایرانی فراخوان خود را منتشر کرد.

جوان آنلاین: دومین جشنواره عکس «خیر ایران» با هدف به تصویر کشیدن وجوه مثبت، سازنده و انسانی جامعه، از عکاسان، هنرمندان و علاقه‌مندان به عکاسی برای شرکت در این رویداد دعوت کرده است.

به گزارش ایسنا، بر اساس این فراخوان، محور اصلی جشنواره، نمایش جلوه‌های خیرخواهی، دیگردوستی، مهربانی، دستگیری، مراقبت، کمک‌رسانی، نجات، خدمت‌رسانی و بازسازی است. همچنین موضوعاتی همچون وقف، اهدای عضو، حفاظت از محیط‌زیست و حیات‌وحش، مدیریت بحران آب، فعالیت‌های امدادی و داوطلبانه، اردو‌های جهادی، کارآفرینی اجتماعی، مدرسه‌سازی و توانمندسازی گروه‌های خاص اجتماعی (کودکان کار، زنان سرپرست خانوار، افراد دارای معلولیت، بیماران، سالمندان) و... در شمار موضوعات مورد پذیرش این رویداد قرار دارند.

در نگاه برگزارکنندگان، نیکوکاری صرفاً به کمک مالی محدود نمی‌شود، بلکه هرگونه تلاش برای همدلی، همراهی و بهبود زندگی دیگران را در بر می‌گیرد؛ از این‌رو جشنواره در پی شناسایی و انتشار تصاویری است که کنش‌های مؤثر و معنادار انسانی را در موقعیت‌های مختلف زندگی روزمره و شرایط دشوار اجتماعی روایت کنند.

این جشنواره در دو بخش «تک‌عکس» و «مجموعه‌عکس» برگزار می‌شود. در بخش تک‌عکس، صرفاً آثار مستند مبتنی بر عینیت‌گرایی و واقع‌گرایی پذیرفته می‌شوند.

در بخش مجموعه‌عکس نیز عکاسان می‌توانند یک پروژه تمام‌شده یا نیمه‌تمام را در قالب پنج تا ۱۰ عکس، همراه با استیتمنت یا پروپوزال ارائه کنند.

بر اساس ضوابط اعلام‌شده، از میان پروژه‌های ارسالی بخش مجموعه‌عکس، ۱۰ پروژه برای بهره‌مندی از فرصت آموزشی و حمایتی سه‌ماهه گرنت عکاسی انتخاب خواهند شد و پس از طی مراحل هدایت و حمایت، آثار نهایی مورد داوری قرار می‌گیرند.

ریاست این جشنواره را مهدی توسلی و دبیری آن را حسن غفاری بر عهده دارند.

استادان راهنما در شورای گرنت جشنواره نیز به ترتیب: عباس میرهاشمی، فرهاد سلیمانی، مجید ناگهی، داریوش محمدخانی و فاطمه بهبودی و مشاوران نیکوکاری گروه داوران نیز مهدی صادقی و سارا شاهرخی هستند.

در بخش جوایز، به سه اثر برگزیده بخش تک‌عکس، بدون رتبه‌بندی، هرکدام ۴۰ میلیون تومان جایزه نقدی به همراه تندیس جشنواره و لوح افتخار اهدا می‌شود. همچنین اثر منتخب بخش مجموعه‌عکس، ۸۰ میلیون تومان جایزه نقدی، تندیس و لوح افتخار دریافت خواهد کرد. در بخش منتخب جامعه نیکوکاری نیز سه اثر بدون رتبه بندی، هرکدام به مبلغ ۱۰ میلیون تومان، مورد تقدیر قرار می‌گیرند.

بر اساس تقویم اعلام‌شده، آخرین مهلت ارسال آثار اولیه بخش مجموعه‌عکس ۳۰ آذرماه ۱۴۰۵ و مهلت ارسال آثار تک‌عکس و آثار نهایی ۱۰ مجموعه منتخب، ۲۰ فروردین‌ماه ۱۴۰۶ تعیین شده است. نمایشگاه آثار، مراسم اهدای جوایز و معرفی برگزیدگان نیز در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۶ برگزار خواهد شد.

شرکت در جشنواره برای تمامی عکاسان و علاقه‌مندان آزاد است و آثار باید از سال ۱۴۰۰ به بعد در محدوده جغرافیایی ایران ثبت شده باشند.

هنرمندان و علاقه‌مندان به شرکت می‌توانند برای اطلاع از شرایط و مقررات ثبت‌نام و بارگذاری آثار به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی festival.kheir.ir مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است برخی از مهم‌ترین شرایط و مقررات این جشنواره بدین شرح است:

۱. ارسال اثر در هر دو بخش برای شرکت‌کنندگان آزاد است. از ارسال تک عکس‌های مجموعه برای بخش تک عکس خودداری فرمایید.

۲. شرکت‌کنندگان مجاز به ارسال فقط یک مجموعه عکس شامل ۵ تا ۱۰ عکس از پروژه‌های تمام‌شده و یا نیمه‌تمام هستند. ارسال بیانیه هنرمند (استیتمنت) یا پروپزال به همراه اثر الزامی است.

۳. منتخبین در بخش مجموعه به مدت سه ماه از فرصت آموزشی گرنت عکاسی برای تکمیل پروژه‌ی راه‌یافته بهره‌مند می‌شوند.

۴. ثبت‌نام، درج عنوان، زمان و مکان عکس‌برداری برای هر دو بخش در سایت جشنواره به نشانی festival.kheir.ir الزامی است.

۵. حداکثر تعداد آثار ارسالی برای تک عکس ۷ اثر می‌باشد.

۶. بارگذاری هر عکس با حجم یک مگابایت در سایت جشنواره قابل انجام است. در صورت راهیابی آثار به جشنواره و درخواست دبیرخانه بایستی فایل اصلی اثر به دبیرخانه ارسال شود.

۷. عکس‌های ارسالی می‌تواند با دوربین عکاسی یا تلفن‌همراه باشد. لازم است فایل اصلی دارای کیفیت مناسب برای چاپ، یعنی در اندازۀ حداقل ۵۰/۷۰ (حداقل ۲۰۰۰ در ۳۰۰۰پیکسل) باشد.