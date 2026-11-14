ارتش پاکستان اعلام کرد که در جریان عملیات نیرو‌های امنیتی در جاده کویته-تفتان در ایالت بلوچستان که هلاکت هشت نفر از عناصر تجزیه طلب بلوچ را به دنبال داشت، حمله پهپادی تروریست‌ها نیز به کشته شدن ۲ نیروی ارتش منجر شد.

جوان آنلاین: از روابط عمومی ارتش پاکستان، گروهی از نیرو‌های امنیتی حین عملیات علیه عوامل تخریب و حملات مسلحانه در جاده کویته به منطقه مرزی تفتان، هدف حمله پهپادی قرار گرفت.

به گزارش ایرنا، در این حمله یک سرگرد ارتش و یک نظامی دیگر جان خود را از دست دادند. هشت نفر از عناصر تجزیه طلب بلوچ نیز در عملیات ارتش پاکستان کشته شدند.

ارتش پاکستان همواره مدعی حمایت سرویس‌های جاسوسی هند از عناصر تروریستی تجزیه طلب در ایالت بلوچستان بوده و دهلی‌نو را به پشتیبانی مالی و لجستیکی از نیرو‌های تجزیه متهم می‌کند هرچند این ادعای اسلام‌آباد بار‌ها از سوی هندی‌ها رد شده است.

هند، پاکستان را به دست داشتن در ناآرامی‌ها در کشمیر (تحت کنترل دهلی‌نو) و همچنین حمایت از جدایی طالبان در ایالت پنجاب متهم می‌کند.

حادثه تروریستی در منطقه پَهَلگام واقع در کشمیر هند که اوایل اردیبهشت سال گذشته رخ داد، باعث شد تا این کشور دست به عملیات مقابله جویانه علیه پاکستان بزند.