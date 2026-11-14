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تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۷:۴۶
بين‌الملل » اخبار كلی

بحران پرواز‌های آمریکا به انگلیس سرایت کرد/ده‌ها پرواز لغو یا با تأخیر مواجه شدند

3 اختلال گسترده در سامانه کنترل ترافیک هوایی آمریکا که به توقف سراسری پرواز‌ها در این کشور منجر شد، دامنه بحران را به فرودگاه‌های انگلیس کشانده و موجب سرگردانی هزاران مسافران شده است.

جوان آنلاین: تازه‌ترین اطلاعات منتشرشده از فرودگاه هیترو لندن نشان می‌دهد که تا ساعت ۹ و ۴۵ دقیقه صبح شنبه به وقت محلی، دست‌کم ۳۱ پرواز ورودی و خروجی میان این فرودگاه و آمریکا لغو و حدود ۲۰ پرواز خروجی نیز با تأخیر مواجه شده است.

به گزارش ایرنا، اختلال در برنامه پرواز‌ها به فرودگاه گتویک نیز سرایت کرده و سه پرواز ورودی از اورلاندو در ایالت فلوریدا لغو شده است.

بر اساس گزارش‌ها، پرواز‌های از فرودگاه هیترو به شهر‌های نیویورک، شیکاگو، هیوستون، دالاس، لس‌آنجلس و شارلوت از جمله پرواز‌هایی هستند که لغو شده‌اند. مسافران اعتراض خود را به شبکه‌های مجازی کشانده و می‌گویند تابلو‌های اطلاعات پرواز در هیترو همچنان از لغو پرواز‌های ورودی از شهر‌های آتلانتا، لس‌آنجلس، شیکاگو و میامی حکایت دارند.

سازمان هواپیمایی کشوری انگلیس (CAA) امروز با انتشار بیانیه‌ای هشدار داد که با وجود ازسرگیری پرواز‌ها در آمریکا، پیامد‌های اختلال همچنان ممکن است بر برنامه سفر مسافران دو سوی اقیانوس اطلس تأثیر بگذارد.

تیم جانسون از مدیران ارشد این سازمان اعلام کرد که شرکت‌های هواپیمایی برای انتقال مسافران جامانده به پرواز‌های جایگزین و بازگرداندن خدمات به وضعیت عادی تلاش می‌کنند.

وی از مسافرانی که قصد سفر میان انگلیس و آمریکا را دارند خواست پیش از عزیمت به فرودگاه، آخرین وضعیت پرواز خود را از شرکت هواپیمایی مربوطه پیگیری کنند.

روزنامه دیلی‌تلگراف در گزارشی از وضعیت مسافران در هیترو نوشت که برخی مسافران پس از سوار شدن به هواپیما از لغو پرواز خود مطلع شده‌اند. یکی از مسافران پرواز نیویورک گفت که پس از بسته شدن در‌های هواپیما و آماده شدن برای حرکت، خلبان از بروز مشکلی در آمریکا خبر داده و از مسافران خواسته است هواپیما را ترک کنند.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که اداره هوانوردی فدرال آمریکا (FAA) روز جمعه به دلیل بروز نقص گسترده در سامانه‌های ارتباطی مراکز کنترل ترافیک هوایی، دستور توقف سراسری پرواز‌های خروجی از فرودگاه‌های این کشور را صادر کرد.

این اقدام برای حدود چهار ساعت ادامه داشت و هزاران پرواز را در آمریکا و دیگر نقاط جهان تحت تأثیر قرار داد.

سازمان اروپایی ایمنی ناوبری هوایی (یوروکنترل) جمعه‌شب به درخواست مقام‌های آمریکایی، پرواز‌های عازم این کشور از کشور‌های عضو خود را به‌طور موقت تعلیق کرد. این محدودیت کشور‌های اروپایی از جمله انگلیس، فرانسه و آلمان را دربر گرفت.

بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی سامانه رهگیری پرواز «فلایت‌رادار۲۴»، حدود ۱۰ هزار پرواز مرتبط با فرودگاه‌های آمریکا در پی این اختلال لغو شده است. توقف پرواز‌ها همچنین موجب تغییر مسیر یا بازگشت شماری از هواپیما‌ها و سرگردانی هزاران مسافر در فرودگاه‌های مختلف شد.

وزیر حمل‌ونقل آمریکا پس از لغو دستور توقف پرواز‌ها اعلام کرد که فرسودگی تجهیزات ارتباطی و اختلال در انتقال داده‌های مراکز کنترل ترافیک هوایی عامل بروز بحران بوده است.

وی با اشاره به قدمت زیرساخت‌های هوانوردی این کشور خواستار اختصاص ۵۰ میلیارد دلار اعتبار اضطراری برای نوسازی سامانه‌ها شد و هشدار داد که بازگشت کامل شبکه پروازی به وضعیت عادی زمان خواهد برد.

این دومین بار پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ است که مقام‌های هوانوردی آمریکا دستور توقف سراسری پرواز‌های خروجی را صادر می‌کنند. در ژانویه ۲۰۲۳ نیز نقص فنی در سامانه اطلاع‌رسانی هوانوردی آمریکا موجب توقف موقت پرواز‌های داخلی این کشور شده بود.

برچسب ها: لغو پروازها ، آمریکا ، انگلیس
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