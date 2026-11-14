منابع لبنانی از تداوم تجاوز‌های ارتش رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان و نقض آتش بس از سوی اشغالگران خبر دادند.

جوان آنلاین: به نقل از المیادین، منابع لبنانی از تداوم حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان و نقض آتش بس از سوی اشغالگران خبر دادند.

خبرنگار المیادین در جنوب لبنان اعلام کرد که اشغالگران اسرائیلی انفجاری مهیب را در شهرک کفرتبنیت انجام دادند.

این رسانه لبنانی همچنین به حملات توپخانه‌ای ارتش رژیم صهیونیستی به شهرک المنصوری در جنوب لبنان نیز اشاره کرد.

گفتنی است که رژیم صهیونیستی از دوم مارس (۱۱ اسفند ۴۰۴)، حمله گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرد که علاوه بر شهادت و زخمی‌شدن شماری از شهروندان لبنانی، بیش از یک میلیون نفر هم آواره شده‌اند و همچنان بخش‌هایی در جنوب این کشور در اشغال این رژیم است.

در همین حال، لبنان و رژیم صهیونیستی در اوایل تیر ۱۴۰۵ با میانجی‌گری آمریکا «توافق چارچوب» امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ میان رژیم اسرائیل و حزب‌الله عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد.

در عین حال، تل‌آویو تاکنون از اجرای کامل تعهدات خود خودداری کرده و همزمان به حملات و تخریب مناطق مسکونی، به‌ویژه در نواحی مرزی جنوب لبنان ادامه داده است.

رژیم صهیونیستی طی ماه‌های اخیر با تداوم حملات و تجاوز‌های نظامی به جنوب لبنان، بار‌ها حاکمیت این کشور را نقض کرده و خسارت‌های انسانی و زیرساختی گسترده‌ای به بار آورده است.