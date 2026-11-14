برنده بهترین مستند جشنواره فیلم کوتاه تهران «قصه روز شنبه» را ساخت

جوان آنلاین: به نقل از روابط عمومی مرکز هنری رسانه‌ای نهضت، مستند بلند «قصه روز شنبه» به کارگردانی مطهره عدالتخواه که محصول مرکز هنری رسانه‌ای نهضت است، روایتی متفاوت از افرادی دارد که هر یک به شکلی در مواجهه با حمله به مدرسه شجره طیبه میناب و شهادت ۱۶۸ دانش‌آموز بی‌گناه این مدرسه، درگیر شده‌اند و هر کدام روایت‌ها و ناگفته‌هایی از این واقعه تلخ را با خود دارند.

به گزارش مهر، مطهره عدالتخواه در روز‌های ابتدایی وقوع این جنایت، با حضور در میناب، ساخت این مستند را آغاز کرد تا از زاویه‌ای متفاوت به روایت این حادثه و بازتاب آن در زندگی افراد درگیر با آن بپردازد.

عدالتخواه پیش از این با مستند کوتاه «انتظار بیست‌وپنج ساله» در جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران و جشنواره فیلم مقاومت حضور داشته و موفق به دریافت جایزه بهترین فیلم مستند کوتاه از هر دو جشنواره شده است. این مستند نیز روایتی از زندگی و شهادت یکی از دانش‌آموزان شهید میناب است.