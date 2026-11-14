واکنش رافینیا به شکست برابر ژاپن

ستاره تیم ملی فوتبال برزیل به شکست برابر ژاپن واکنش نشان داد و به انتقاد از داور بازی پرداخت.

جوان آنلاین: تیم ملی فوتبال برزیل در دیداری دوستانه به مصاف ژاپن رفت.

برزیل در این دیدار که کارلو آنچلوتی و رافینیا با کارت قرمز از بازی اخراج شدند با نتیجه سه بر دو شکست خورد.

رافینیا به شکست برزیل در این بازی واکنش نشان داد.

او بعد از بازی گفت: ما در حال پیشرفت هستیم و پس از جام جهانی، مسیر خودمان را پیدا می‌کنیم. فکر می‌کنم بازی فوق‌العاده‌ای انجام دادیم و عملکردمان در نیمه دوم به‌مراتب بهتر از نیمه نخست بود.

رافینیا در انتقاد از داور بازی گفت: وقتی مجبور هستید مقابل داور هم بازی کنید، شرایط دشوار می‌شود. این موضوع کار را بسیار پیچیده می‌کند. من نمی‌گویم که مسئولیت اشتباهات خودمان را نمی‌پذیریم؛ ما کار‌های زیادی برای بهتر شدن داریم و برای بهبود آنها تلاش خواهیم کرد. اما نمی‌توانیم اتفاقات و تصمیمات داوری امروز را نادیده بگیریم.