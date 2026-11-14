آغاز فروش خودرو کوییک GXR-L سایپا از روز دوشنبه

جوان آنلاین: این طرح از ساعت ۱۲ روز دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ در قالب سه طرح عادی، حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و جایگزینی خودرو‌های فرسوده آغاز می‌شود و تا تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت.

به گزارش تسنیم، براساس بخشنامه سایپا، تعداد خودرو‌های قابل عرضه در این مرحله ۱,۰۰۰ دستگاه بوده و متقاضیان باید مبلغ پیش‌پرداخت را در دو مرحله واریز کنند.

نکته مهم: قیمت قطعی خودرو در این بخشنامه اعلام نشده و مبلغ ۵۴۰ میلیون تومان صرفاً مجموع پیش‌پرداخت‌های علی‌الحساب است.

شرایط ثبت‌نام سایپا

متقاضیان باید از طریق سامانه رسمی فروش سایپا به نشانی saipa.iranecar.com اقدام کنند.

در طرح عادی، حداقل سن متقاضیان ۱۸ سال تعیین شده و افرادی که طی ۴۸ ماه گذشته از سایپا یا ایران‌خودرو خودرو دریافت کرده‌اند، مجاز به ثبت‌نام نیستند.

همچنین در طرح جوانی جمعیت، مادران واجد شرایط و در طرح جایگزینی خودرو‌های فرسوده، مالکان خودرو‌های مدل ۱۳۸۵ و قبل از آن امکان شرکت خواهند داشت.

اگرچه در ابتدای بخشنامه عبارت «بدون قرعه‌کشی» درج شده، در شرایط عمومی تصریح شده است که در صورت بیشتر بودن تقاضا از ظرفیت عرضه، انتخاب متقاضیان واجد شرایط از طریق قرعه‌کشی انجام خواهد شد.