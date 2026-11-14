کد خبر: 1390356
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تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۷:۳۰
بين‌الملل » اخبار كلی

چراغ سبز زلنسکی برای بررسی عقب‌نشینی اوکراین از دونباس

3 رئیس‌جمهوری اوکراین اعلام کرد در صورت ارائه تضمین‌های امنیتی مشخص از سوی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و اتحادیه اروپا، آمادگی دارد موضوع عقب‌نشینی ارتش از منطقه دونباس را برای تصمیم‌گیری به رای عمومی بگذارد.

جوان آنلاین: از اینترفاکس، ولادیمیر زلنسکی در یک نشست مطبوعاتی با اشاره به گفت‌و‌گو‌های جاری با شرکای غربی درباره یک بسته جامع تضمین‌های امنیتی تأکید کرد که این بسته باید شامل تضمین‌های مشخص از سوی ناتو و اتحادیه اروپا، حفظ ارتشی قدرتمند با تعداد نیروی کافی و تأمین تسلیحات و پشتیبانی مالی در یک دوره زمانی معین باشد.

به گزارش ایرنا، وی گفت: اگر آمریکا و دیگر شرکای ناتو چنین پیشنهادی را تأیید کنند، موضوع را به‌صورت علنی با مردم اوکراین در میان خواهد گذاشت و نظر آنان را درباره پذیرش یا رد آن جویا خواهد شد، زیرا رئیس‌جمهور به‌تنهایی حق تصمیم‌گیری درباره چنین موضوعی را ندارد.

رئیس‌جمهور اوکراین در عین حال تأکید کرد که این روند به معنای به‌رسمیت شناختن مناطق اشغالی اوکراین به‌عنوان بخشی از خاک روسیه نخواهد بود.

وی همچنین خواستار روشن شدن جزئیات تضمین‌های امنیتی و نحوه اجرای عملی آنها شد و گفت: طرف آمریکایی با وی درباره ارائه تضمین‌هایی مشابه مفاد چهارم و پنجم پیمان ناتو گفت‌و‌گو کرده است.

این اظهارات پس از دور تازه مذاکرات میان نمایندگان آمریکا، روسیه و اوکراین مطرح شد. استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان آمریکا پیش از این با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در مسکو و سپس با زلنسکی در دوبلین دیدار کردند. موضوع وضعیت سرزمینی دونباس و تضمین‌های امنیتی پس از جنگ از محور‌های اصلی مذاکرات برای دستیابی به توافق احتمالی میان مسکو و کی‌یف است.

برچسب ها: زلنسکی ، اوکراین ، ناتو
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