روابط عمومی هلال احمر استان تهران با ارائه سه توصیه بهداشتی، بر اهمیت تغذیه مناسب، پرهیز از استعمال دخانیات در فضای بسته و بستن پنجره‌ها تأکید کرد.

جوان آنلاین: روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان تهران همزمان با افزایش آلودگی هوا، سه توصیه برای کاهش مواجهه شهروندان با آلاینده‌ها و مراقبت از سلامت در روز‌های آلوده ارائه کرد.

به گزارش مهر، بر اساس توصیه‌های این جمعیت، مصرف میوه و سبزیجات در روز‌های آلوده مورد تأکید است و شهروندان باید این گروه‌های غذایی را در برنامه تغذیه خود قرار دهند.

هلال احمر استان تهران همچنین از شهروندان خواسته است از استعمال سیگار و قلیان در فضای داخلی خانه خودداری کنند.

در توصیه سوم نیز بر بسته نگه‌داشتن پنجره‌ها در ساعات اوج آلودگی هوا تأکید شده است.