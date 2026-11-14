کد خبر: 1390353
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تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۷:۲۱
بين‌الملل » اخبار كلی

محکومیت حمله اسرائیل به بیمارستان غزه از سوی ۱۸ کشور اسلامی

3 وزرای خارجه ۱۸ کشور با محکوم کردن حمله هوایی اسرائیل به بیمارستان ناصر در خان‌یونس، درباره تضعیف آتش‌بس غزه هشدار دادند.

جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، وزرای خارجه ۱۸ کشور با اکثریت جمعیت مسلمان از جمله عربستان، امارات، قطر، مصر، ترکیه و پاکستان حمله هوایی رژیم صهیونیستی به مجتمع پزشکی ناصر در خان‌یونس را که به شهادت دست‌کم ۶ فلسطینی، از جمله یک جراح و یک کودک، منجر شد، محکوم کردند.

این وزیران در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که این حمله ناقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه است و جان بیماران و کارکنان درمانی را به خطر می‌اندازد.

آنها همچنین ادامه حملات اسرائیل به آوارگان فلسطینی را محکوم کردند و هشدار دادند که این حملات روند آتش‌بس در غزه را تضعیف می‌کند.

وزیران خارجه ۱۸ کشور با اشاره به محدودیت‌های اسرائیل در ورود کمک‌های بشردوستانه از جمله تجهیزات پزشکی و اقلام مورد نیاز برای اسکان زمستانی هشدار دادند که نبود سرپناه مناسب و وخامت وضعیت آب، بهداشت و خدمات درمانی، با نزدیک شدن فصل زمستان جان کودکان و نوزادان را به خطر می‌اندازد.

آنها از اسرائیل خواستند به آتش‌بس پایبند باشد، اجازه ورود بدون مانع کمک‌های بشردوستانه را بدهد و تعهدات خود در چارچوب توافق آتش‌بس را اجرا کند.

این وزیران همچنین از واشنگتن و «شورای صلح» خواستند اسرائیل را برای رفع محدودیت‌های ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه تحت فشار قرار دهند.

برچسب ها: حمله اسرائیل ، غزه ، کشورهای اسلامی
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