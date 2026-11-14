تازه‌های تولید و پخش تلویزیون، رادیو و رسانه در روز شنبه ـ ۲۳ آبان ماه ـ در این گزارش ایسنا قابل پیگیری است.

جوان آنلاین: شبکه ورزش در چارچوب رقابت‌های هفته پنجم لیگ رقابت‌های اروپا، امشب از ساعت ۲۰:۳۰، دیدار حساس دو تیم ولز و نروژ را با گزارشگری رضا جعفری و به صورت مستقیم پخش می‌کند.

تیم ملی نروژ در هفته پنجم لیگ ملت‌های اروپا ۲۰۲۶، امشب شنبه ۲۳ آبان از ساعت ۲۰:۳۰ میزبان ولز است؛ نروژ در دیدار رفت مقابل ولز شکست خورده و حالا در ورزشگاه خانگی خود به دنبال جبران آن نتیجه است.

این مسابقه در چارچوب هفته پنجم گروه چهارم سطح A لیگ ملت‌های اروپا برگزار می‌شود؛ جایی که هر دو تیم برای بهبود جایگاه خود در جدول به امتیازات این دیدار نیاز دارند. این بازی حساس را شبکه ورزش به صورت مستقیم پوشش می‌دهد.

فصل هشتم مجموعه تلویزیونی «کودک شو» تولید شبکه نسیم و با اجرای الیکا عبدالرزاقی، در جدول پخش شبکه فراتر قرار گرفته است.

برنامه «کودک شو» یک مسابقه تلویزیونی خانوادگی است که در هر قسمت، دو خانواده در فضایی شاد و طنز با یکدیگر به رقابت می‌پردازند و در بخش‌های مختلف برنامه، توانایی و هماهنگی اعضای خانواده را به چالش می‌کشند.

فصل هشتم این مجموعه، محصول سال ۱۴۰۵ شبکه نسیم، شنبه‌ها و یکشنبه‌ها ساعت ۲۰ از شبکه فراتر پخش می‌شود و بازپخش آن دو روز بعد، ساعت ۰۰:۱۵ بامداد و ۱۵ خواهد بود.

شبکه افق در هفته جاری با تدارک باکس سینمایی شبانه، میزبان علاقه‌مندان به سینماست و مجموعه‌ای از فیلم‌های سینمایی را در ساعات پایانی شب برای مخاطبان پخش می‌کند.

فیلم‌های سینمایی «مسیر جاودانگی»، «هور در آتش»، «اودهام سینک»، «ستارخان»، «حکومت نظامی» و «به وقت شام»؛ از شنبه ۲۳ تا پنجشنبه ۲۸ آبان ماه ساعت ۲۴ از شبکه افق پخش می‌شوند.

نمایش رادیویی «خون باغشاه» با محوریت ستارخان و مقاومت مردم تبریز در برابر استبداد و محاصره این شهر، از ۲۳ آبان روی آنتن رادیو نمایش می‌رود.

این نمایش با بازخوانی روز‌های پرالتهاب محاصره تبریز، به روایت ایستادگی مردم آذربایجان و نقش ستارخان در مبارزه با نیرو‌های استبداد می‌پردازد؛ روایتی از روزگاری که تصمیم‌ها، خیانت‌ها و فداکاری‌ها سرنوشت یک شهر و مردمانش را رقم می‌زد.

نمایش رادیویی «خون باغشاه» از ۲۳ آبان ساعت دو بامداد پخش می‌شود و تکرار آن همان روز ساعت‌های ۹:۳۰ و ۲۰ روی آنتن می‌رود.

حسین تفنگدار سردبیر، مجید حمزه کارگردان، علی عراقچی نویسنده و فرشاد آذرنیا تهیه‌کننده این اثر هستند. محمدرضا قبادی‌فر افکتور و رضا طاهری صدابردار و این نمایش هستند.

سینا نیکوکار، محمدسعید سلطانی، میرطاهر مظلومی، محمد آقامحمدی، علی زرینی، مجید سهرابی، امیرعباس توفیقی، بیوک میرزایی، صفا آقاجانی، شمسی صادقی، احمد لشینی، کرامت رودساز، رامین پورایمان، مینو جبارزاده، مهدی نمینی‌مقدم، مجتبی طباطبایی، نوشین حسن‌زاده، فریبا طاهری، ناهید فیضی‌زاده، مروارید کریم‌پور و محمد پورحسن از هنرمندان این نمایش رادیویی هستند.

مجموعه مستند «چهار فصل زندگی» با کیفیت ۴ K-HDR، شنبه‌ها ساعت ۲۲ از شبکه فراتر پخش می‌شود.

مجموعه مستند «چهار فصل زندگی» به نویسندگی و کارگردانی محمدعلی رخشانی‌صابر و تهیه‌کنندگی مصطفی شوقی، محصول سال ۱۴۰۵ سازمان هنری رسانه‌ای اوج است و در هر قسمت، مخاطبان را با جلوه‌هایی از طبیعت زیبای ایران در فصل‌های مختلف همراه می‌کند.

«چهار فصل زندگی» با کیفیت ۴ K-HDR، شنبه‌ها ساعت ۲۲ از شبکه فراتر پخش می‌شود و تکرار آن روز بعد ساعت ۱۴ روی آنتن خواهد رفت.

شبکه فراتر با بهره‌گیری از فناوری تصویری ۴ K-HDR، تجربه‌ای متفاوت از تماشای طبیعت و زیبایی‌های ایران را برای مخاطبان فراهم می‌کند.

معاون امور استان‌های انجمن سواد رسانه‌ای ایران از تمدید مجوز نمایندگی انجمن در استان کرمان و ازسرگیری فعالیت‌های آن پس از چند سال وقفه خبر داد.

فاطمه نوری جهانگرد اظهار کرد: بسیار خرسندم که پس از پیگیری‌های صورت‌گرفته و طی مراحل قانونی در معاونت مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور و شورای توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد استان کرمان، تمدید نمایندگی انجمن در این استان صادر شد.

معاون امور استان‌های انجمن سواد رسانه‌ای ایران افزود: این نمایندگی بعد از چند سال وقفه با برنامه‌های مدونی دوباره در استان کرمان حضور فعال خواهد داشت تا گامی مؤثر در جهت ارتقای سطح سواد رسانه‌ای شهروندان این خطه بردارد.

مدیرکل پیشین اخبار استان‌های ایرنا با اشاره به جایگاه کرمان گفت: این استان به دلیل پیشینه غنی فرهنگی، وسعت جغرافیایی، جمعیت جوان و پویا و نقش‌آفرینی کلیدی در حوزه‌های اجتماعی و رسانه‌ای جنوب شرق کشور، جایگاه و نقش مهمی در اکوسیستم رسانه‌ای ایران دارد.

وی ادامه داد: حضور فعال انجمن سواد رسانه‌ای ایران در این استان کمک می‌کند تا برنامه‌های آموزشی و ترویجی با عمق بیشتری در پهنه جنوب کشور گسترش یابد.

نوری جهانگرد در تشریح فلسفه وجودی و نقش دفاتر نمایندگی انجمن در استان‌ها بیان کرد: نمایندگی‌های استانی بازوان اجرایی و دیده‌بان انجمن در سراسر کشور هستند. رسالت اصلی این دفاتر، بومی‌سازی آموزش‌های سواد رسانه‌ای، توانمندسازی معلمان، دانش‌آموزان، خانواده‌ها و فعالان رسانه‌ای و ایجاد هماهنگی میان نخبگان و نهاد‌های دولتی و مردمی در استان‌هاست.

معاون امور استان‌های انجمن سواد رسانه‌ای ایران ادامه داد: برنامه‌های انجمن سواد رسانه‌ای ایران با هدف عمق‌بخشی به جریان تفکر انتقادی، ارتقای رژیم مصرف رسانه‌ای خانواده‌ها و مصون‌سازی جامعه در برابر آسیب‌های جنگ شناختی و اطلاعات نادرست در دست اجراست.

وی با اشاره به وضعیت نمایندگی‌های انجمن در کشور خاطرنشان کرد: در زمان حاضر انجمن سواد رسانه‌ای ایران در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، البرز، ایلام، خراسان رضوی، خوزستان، سمنان، قزوین، قم، کرمانشاه، مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد و شهرستان شاهرود دارای دفتر نمایندگی است.

معاون امور استان‌های انجمن سواد رسانه‌ای ایران در عین حال گفت: البته برخی از این دفاتر بعد از ارزیابی با رویکرد جدیدی فعال خواهند شد.

نوری جهانگرد همچنین به ایجاد نمایندگی در یکی از استان‌های مهم کشور اشاره کرد و گفت: جزئیات آن به محض نهایی شدن اعلام می‌شود.

نوری جهانگرد در ادامه به عملکرد نمایندگی‌های استانی در هفته سواد رسانه‌ای (هفته اول آبان) اشاره کرد و گفت: استان البرز در هفته سواد رسانه‌ای با برگزاری برنامه‌ها، کارگاه‌ها و رویداد‌های متنوع و اثرگذار، نسبت به سایر استان‌ها فعالیت پیشتازانه‌تری داشته است که از تلاش‌های رئیس نمایندگی در این استان و همکارانمان قدردانی می‌شود.

وی با ابراز خرسندی از گسترش و استمرار برنامه‌های انجمن در استان‌ها گفت: گفتمان سواد رسانه‌ای به متن دغدغه‌های نهاد‌های تصمیم‌گیر راه یافته است؛ به‌طوری‌که استاندار محترم البرز هم‌زمان با آغازین روز هفته سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی، با صدور پیامی رسمی بر ضرورت توجه همگانی به این مقوله راهبردی تأکید کرد.

وی همچنین ادامه داد: استان‌های مرکزی، هرمزگان و همدان هم با برگزاری رویداد‌های هفته سواد رسانه‌ای تلاش‌های قابل توجهی داشتند.

معاون امور استان‌های انجمن سواد رسانه‌ای ایران با اشاره به برنامه‌های جدید نمایندگی کرمان گفت: با استقرار رئیس جدید دفتر نمایندگی انجمن در استان کرمان، برنامه‌های راهبردی شامل گسترش کارگاه‌های آموزشی تخصصی و توانمندسازی خانواده‌ها و معلمان در سطح شهرستان‌های استان و ایجاد شبکه‌ای منسجم از فعالان رسانه‌ای و ایجاد پیوند میان دانشگاه، مدارس و رسانه‌های محلی با قوت پیگیری خواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرد: با همراهی مسئولان و نخبگان استان کرمان، شاهد تحولی چشمگیر در این حوزه باشیم.

معاون امور رسانه‌ای و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی، درگذشت شهرام فهیمی، خبرنگار جوان و نایب رئیس خانه مطبوعات استان مازندران را تسلیت گفت.

متن پیام بدین شرح است:

«انا لله و انا الیه راجعون»

درگذشت زودهنگام و ناگوار همکار گرامی مان، زنده‌یاد شهرام فهیمی، خبرنگار خوش نام و نایب رئیس خانه مطبوعات استان مازندران موجب تاسف شد.

اینجانب ضایعه درگذشت این فعال رسانه‌ای را به جامعه مطبوعاتی کشور، اهالی رسانه استان مازندران و به ویژه به پیشکسوت گران قدر عرصه مطبوعات مازندران، پدر بزرگوار ایشان جناب آقای بهرام فهیمی (مدیرمسئول محترم نشریه پیک سبز) و سایر بازماندگان محترم تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای خانواده داغدار صبر و اجر مسئلت دارم.

«چاپ خنده» با همراهی رادیو صبا و دفتر طنز حوزه هنری، در هفته کتاب رونمایی می‌شود؛ مجموعه‌ای صوتی که قرار است با زبانی شیرین و طنزآمیز، مخاطبان را با دنیای کتاب‌های طنز آشناتر کند.

هم‌زمان با هفته کتاب و کتاب‌خوانی، آیین رونمایی از مجموعه صوتی معرفی کتاب‌های طنز با عنوان «چاپ خنده» با همکاری دفتر طنز حوزه هنری و رادیو صبا برگزار می‌شود.

این مجموعه صوتی با هدف معرفی آثار طنز در حوزه کتاب و ادبیات و آشنایی بیشتر مخاطبان با ظرفیت‌های طنز مکتوب تولید شده است و تلاش دارد با بهره‌گیری از قالب صوتی، زمینه ارتباط گسترده‌تر مخاطبان با کتاب‌های طنز را فراهم کند.

آیین رونمایی از مجموعه «چاپ خنده» با حضور احمد پهلوانیان، معاون صدای سازمان صدا و سیما، جمعی از استادان و بزرگان طنز کشور و علاقه‌مندان به کتاب و ادبیات، روز ۲۵ آبان‌ماه، ساعت ۱۴ در تالار طاهره صفارزاده حوزه هنری برگزار خواهد شد.

شرکت در این مراسم برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.

رادیو صبا با همکاری در تولید و معرفی این مجموعه، در راستای ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی و معرفی آثار طنز ادبی به مخاطبان گام برمی‌دارد.

بازپخش فصل اول سریال «هتل بسیار بسیار عجیب» آغاز شد.

داستان مجموعه تلویزیونی «هتل بسیار بسیار عجیب» درباره چهار خواهر و برادر از خانواده مزلقانی است که به همراه پدر و مادرشان هتلی عجیب را اداره می‌کنند و در هر قسمت، با کمک چهره‌های تاریخی ایران که در «تالار مشاهیر» هتل جان گرفته‌اند، به حل معما‌های مختلف می‌پردازند.

رایان سرلک، حسین شهبازی، آیلار عباسی و آرشیدا درستکار در نقش چهار فرزند این خانواده و سامان غنائمی و بهار داورزنی در نقش پدر و مادر خانواده ایفای نقش می‌کنند.

بازپخش فصل نخست این مجموعه به تهیه‌کنندگی حامد یامین‌پور، کارگردانی سامان غنائمی و نویسندگی محسن ملکی، شنبه تا چهارشنبه هر هفته، ساعت ۱۶ و ۲۰ از شبکه نهال روی آنتن می‌رود.

همچنین فصل دوم این مجموعه به کارگردانی میلاد محمدی، در ۱۵ قسمت، از ۱۲ آذرماه پخش خود را از شبکه نهال آغاز می‌کند.

شبکه‌های سیما در قالب دوازدهمین رویداد ملی «ایران جان ـ خراسان شمالی ایران»، با پخش ویژه‌برنامه‌هایی، ظرفیت‌ها و جذابیت‌های اقتصادی، فرهنگی، تاریخی و طبیعی استان خراسان شمالی را به مخاطبان معرفی می‌کنند. پس از خوزستان، ایلام، اصفهان، فارس، خراسان جنوبی، گلستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان، قزوین، آذربایجان شرقی و مرکزی حالا نوبت به خراسان شمالی، دیار مفاخر رسیده است. زمان پخش این ویژه‌برنامه‌ها از شنبه ۲۳ آبان ماه آغاز شده و تا جمعه ۲۹ آبان ماه ادامه خواهد داشت.

طرح «هفته‌های ایرانی» که با سفر به ۳۱ استان کشور و تولید برنامه در بستر جغرافیا و هویت هر استان، می‌کوشد تا ایرانِ متکثر و واحد را در آینه رسانه ملی در هم افزایی با معاونت امور استان‌های رسانه ملی، بازنمایی کند؛ این رویداد روایتی است از سرمایه‌های انسانی و طبیعی، چهره‌های نامدار و گمنام، ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی و آنچه که ریشه‌های هویتی ایرانیان را محکم‌تر می‌سازد. این‌بار، خراسان شمالی میزبان این رویداد ملی است.

در هفته «خراسان شمالی ایران»، علاوه بر برنامه‌هایی که به این استان می‌پردازند، تولیدات کوتاه و موشن گرافیک‌هایی نیز از شبکه‌های سیما پخش می‌شوند.

در ادامه مشروح تدارک پیش بینی شده معاونت سیما در قالب تولیدات متنوع و ویژه برنامه‌های شبکه‌های تلویزیونی ارائه شده است:

**** شبکه یک سیما

در جریان این رویداد ملی، برنامه‌های مختلف شبکه یک سیما با حضور مسئولان، چهره‌های فرهنگی، هنرمندان، فعالان اجتماعی و مهمانانی از استان خراسان شمالی، به معرفی هویت فرهنگی، آداب و رسوم، جاذبه‌های تاریخی و گردشگری و توانمندی‌های این استان می‌پردازند.

در همین راستا، برنامه «ایران دوست‌داشتنی» با ایجاد فضایی شاد و مفرح و حضور هنرمندان و نمایندگانی از اقوام مختلف، به معرفی آداب و رسوم، فرهنگ بومی و جلوه‌هایی از زندگی مردم خراسان شمالی اختصاص دارد. این برنامه سه‌شنبه ۲۶ آبان ساعت ۲۳ در ویژه‌برنامه‌ای به استان خراسان شمالی می‌پردازد و از شبکه یک سیما پخش می‌شود.

برنامه «ثریا» نیز با رویکردی مسئله‌محور، ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و چالش‌های توسعه استان خراسان شمالی را با حضور عوامل و مجریان برنامه در این استان بررسی می‌کند. این برنامه یکشنبه و دوشنبه ۲۴ و ۲۵ آبان ساعت ۲۳، به صورت زنده از خراسان شمالی روی آنتن شبکه یک سیما می‌رود.

همچنین برنامه «آفتاب شرقی» با رویکردی گفت‌وگومحور و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین رضا نوری، نماینده ولی‌فقیه در استان خراسان شمالی، از حسینیه جاجرمی بجنورد، از امروز ۲۳ آبان‌ماه تا جمعه، روی آنتن شبکه یک سیما می‌رود. این برنامه پیش از اذان ظهر پخش می‌شود و به موضوعات دینی، فرهنگی و اجتماعی با نگاهی به ظرفیت‌های معنوی استان می‌پردازد.

برنامه «دعای ندبه» نیز در قالب این رویداد ملی، به صورت زنده از استان خراسان شمالی و با حضور عوامل و مهمانان برنامه، ساعت ۶ صبح از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

در حوزه ورزش، برنامه «ورزش و مردم» با نگاهی به ظرفیت‌ها، استعداد‌ها و دستاورد‌های ورزشی استان خراسان شمالی، به معرفی ورزشکاران، قهرمانان و فعالیت‌های ورزشی این خطه می‌پردازد. این برنامه به صورت زنده ساعت ۱۰ روی آنتن می‌رود.

برنامه «سیمای خانواده» نیز با تمرکز بر موضوعات خانواده و سبک زندگی و معرفی ظرفیت‌های اجتماعی، فرهنگی و گردشگری خراسان شمالی، به صورت زنده از این استان پخش می‌شود. این برنامه در روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه ۲۷ و ۲۷ آبان، ساعت ۱۲:۱۵ میزبان مخاطبان شبکه یک سیما خواهد بود.

همچنین برنامه صبحگاهی «صبح بخیر ایران» با حضور مهمانانی از استان خراسان شمالی، به معرفی جاذبه‌های تاریخی، طبیعی و گردشگری، ظرفیت‌های بومی و توانمندی‌های این استان می‌پردازد. این برنامه به صورت زنده ساعت ۶:۳۰ صبح از شبکه یک سیما پخش می‌شود.

برنامه اقتصادی «پایش» نیز در ادامه ویژه‌برنامه‌های شبکه یک سیما برای رویداد ملی «ایران جان؛ خراسان شمالی ایران»، پنجشنبه و جمعه ـ ۲۸ و ۲۹ آبان ـ ساعت ۲۰ به صورت زنده از استان خراسان شمالی روی آنتن می‌رود. این برنامه با نگاهی به ظرفیت‌های اقتصادی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری، توانمندی‌های تولیدی و صنعتی و مسائل و چالش‌های اقتصادی استان، قابلیت‌های توسعه‌ای این خطه را بررسی می‌کند.

**** شبکه دو سیما

همزمان با رویداد ملی ایران جان، خراسان شمالی ایران، شبکه دو نیز با تولیدات و برنامه‌هایی متنوع، مخاطبان را به شناخت ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و داشته‌های این خطه دعوت می‌کند. فیلم‌های کوتاه، مستند‌ها و تیزر‌های این بخش، تصویری از جاذبه‌ها و فرصت‌های استان را پیش چشم بینندگان سراسر کشور می‌گذارد.

برنامه‌های ویژه «ایران جان» هر روز ساعت ۹:۴۵، ۱۴:۱۵، ۱۷ و ۱۹:۴۵ روی آنتن شبکه دو می‌رود. مجموعه مستند «رنگ و جنگ» نیز هر شب حوالی ساعت ۲۰:۱۵ مهمان مخاطبان است. برنامه «ایران ما» هم که هر روز حوالی ساعت ۱۲ پخش می‌شود، در این هفته به تولیدات استان خراسان شمالی می‌پردازد.

برنامه‌های «صبحانه ایرانی»، «عصر خانواده» و «زمانه» نیز در این هفته به این رویداد می‌پردازند.

**** شبکه سه سیما

«سلام صبح بخیر» برنامه‌ای را برای معرفی ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و چالش‌های استان خراسان شمالی در دستور کار دارد. هدف اصلی این ویژه برنامه، ارائه تصویری واقعی و الهام‌بخش از این استان است.

برنامه‌های «طبیب»، «سمت خدا»، «گزارش ورزشی» و «فوتبال برتر» نیز به صورت منعطف با پخش گزارش و وله به این استان می‌پردازند.

**** شبکه چهار سیما

شبکه چهار سیما در هفته خراسان شمالی ایران از رویداد ملی ایران جان، مستند‌هایی درباره علم، فرهنگ، تاریخ و شخصیت‌های برجسته این استان را روانه آنتن می‌کند.

دو مستند از میان مستند‌های در نظر گرفته شده، «بر تار و پود دانش» و «فر دانش» است که به وضعیت و شخصیت‌های علمی این استان می‌پردازد. مستند «بر تار و پود دانش» به معرفی جامع وضعیت علمی استان خراسان شمالی می‌پردازد و مستند «فر دانش» زندگینامه نخبه علمی دکتر محمد حاتمی را به تصویرمی کشد. روز پخش این دو مستند شنبه و یکشنبه، ۲۳ و ۲۴ آبان است.

از مستند‌های فرهنگی که به تولیدات سنتی می‌پردازد، «دویدوخ» و «روتین» است که در قاب شبکه چهار دیده خواهد شد. مستند «دویدوخ» به معرفی روستا‌های تولید کننده فرش دو رو ابریشم که در جهان بی همتاست، می‌پردازد و مستند «روتین» جاحیم بافی روستای روتین اسفراین را به تصویر می‌کشد. این دو مستند به ترتیب در روز‌های دوشنبه و چهارشنبه، ۲۵ و ۲۷ آبان پخش خواهند شد.

در روز سه‌شنبه ۲۶ آبان نیز مستند «دارالحکومه» به روی آنتن شبکه می‌رود که بنای تاریخی سردار مفخم را معرفی می‌کند.

ساعت پخش هر پنج مستند ۲۰:۳۰ است.

در نهایت مستند «میرزا احمد» که زندگی نامه عالم و عارف میرزا احمد بجنوردی را به تصویر کشیده است در روز جمعه ساعت ۱۸ از شبکه چهار تماشایی خواهد شد.

**** شبکه نسیم

برنامه تلویزیونی «نسیم‌آوا»، در سه قسمت ویژه، در استان خراسان شمالی، با محوریت معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و موسیقایی این استان روی آنتن می‌رود.

**** شبکه آموزش سیما

هم‌زمان با برگزاری رویداد ملی ایران جان؛ خراسان شمالی، برنامه «دکتر سلام» شبکه آموزش سیما با معرفی مفاخر پزشکی این استان، به پاسداشت چهره‌های برجسته و اثرگذار خراسان شمالی در عرصه پزشکی می‌پردازد.

همچنین شبکه آموزش با پخش نماهنگ‌ها و فیلر‌های ویژه، به استقبال این رویداد ملی می‌رود و در قاب برنامه‌های خود، میزبان جلوه‌هایی از این رویداد خواهد بود.

**** شبکه مستند

مستند «روضه خداحافظی» شنبه ۲۳ آبان‌ماه، ساعت ۱۸:۳۰، روایتی از سفر رهبر معظم انقلاب به استان خراسان شمالی را به تصویر می‌کشد.

مستند «تا اوج» یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه، ساعت ۱۸:۳۰، به روایت بیداری و قیام مردم بجنورد در سال ۱۳۵۷ می‌پردازد؛ رویدادی که با شهادت حسن حسن‌آبادی، نخستین شهید انقلاب در این شهر، ثبت شد.

مستند «ایل من» دوشنبه ۲۵ آبان‌ماه، ساعت ۱۸:۳۰، قصه زندگی عشایر نخبه‌ای را روایت می‌کند که با بهره‌گیری از شیوه‌های نوین تجارت، در مسیر تولید ثروت و فعالیت اقتصادی گام برداشته‌اند.

مستند «پنجه‌های کارآمد» سه شنبه ۲۶ آبان‌ماه، ساعت ۱۸:۳۰، با موضوع آموزش، مهارت‌آموزی و کسب تخصص در حوزه‌های مورد علاقه افراد، به بررسی راهکار‌های کارآفرینی و ایجاد مشاغل پایدار و سودآور، به‌ویژه از طریق سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، می‌پردازد.

مستند «دیار ماندگار» چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه، ساعت ۱۸:۳۰، در ادامه معرفی مناطق گردشگری، تاریخی، طبیعی و فرهنگی شهر‌های کشور، این بار به معرفی شهر سیروان در استان خراسان شمالی اختصاص دارد.

مستند «لوره لوره هنگ غریوی» پنجشنبه ۲۸ آبان‌ماه، ساعت ۱۸:۳۰، روایتگر زندگی ساری‌گل، زنی از قوم کرمانج است که با لالایی‌خوانی برای نوه خردسالش، خاطرات کودکی و پیوند خود با فرهنگ نیاکانش را زنده نگه می‌دارد. این مستند در کنار روایت زندگی او، به نقش و جایگاه لالایی در فرهنگ مردم کرمانج نیز می‌پردازد.

همچنین مستند «از زمین خاکی» یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه، ساعت ۱۷:۳۰، با تمرکز بر ظرفیت‌های بومی و توانمندی‌های بخش تولید، به روایت فعالیت‌های یکی از کارآفرینان استان خراسان شمالی و اهمیت توسعه فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی می‌پردازد.

مستند «نفس» نیز پنج شنبه ۲۸ آبان‌ماه، ساعت ۱۷:۳۰، تولید شبکه اترک خراسان شمالی است که با موضوع جمعیت و سقط جنین، ضمن معرفی مرکز ناباروری استان، اطلاعاتی در این زمینه به مخاطبان ارائه می‌کند.

همچنین میان برنامه، برش مستند، مستند‌های کوتاه، کلیپ و سرود متناسب نیز در فواصل کنداکتور پخش خواهد شد.

**** شبکه سلامت

برنامه «کشیک سلامت» با حضور در استان خراسان شمالی، از ساعت ۲۰ با حضور هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و مسئولان این استان به بررسی چالش‌های نظام سلامت ایران می‌پردازد.

برنامه‌های «مادر، کودک»، «مثبت سلامت» و «ضربان» میزبان تلفنی اساتید هیئت علمی و پزشکان استان خراسان شمالی در برنامه‌های خود خواهند بود.

برنامه «دل آوا» نیز منعطف با این رویداد پخش می‌شود.

**** شبکه امید

مجموعه مستند «یورد» از شنبه تا سه‌شنبه ۲۳ تا ۲۶ آبان، ساعت ۱۸، روی آنتن شبکه امید می‌رود. این مجموعه با نگاهی مستند به معرفی جاذبه‌های گردشگری، طبیعت زیبا و آداب و رسوم مردم استان خراسان شمالی می‌پردازد.

همچنین کمیک‌موشن «شکارچی» با محوریت زندگی شهید محمدعلی صفا، از شهدای قهرمان استان خراسان شمالی، در قالبی جذاب و متناسب با مخاطبان نوجوان، بخشی از زندگی و شخصیت این شهید را روایت می‌کند.

علاوه بر این، مجموعه‌ای از میان‌برنامه‌ها نیز با موضوع معرفی شهرها، جاذبه‌های گردشگری، مشاهیر، مفاخر و دیگر ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی استان خراسان شمالی از شبکه امید پخش خواهد شد.

**** شبکه تهران

برنامه «تهران ۲۰» کاری از گروه تهران و شهروندی، در ۲ قسمت ۴۸ دقیقه‌ای، با پلاتوی مجریان، موضوعات مربوط به استان خراسان شمالی در بخش روزنامه و آیتم‌های برنامه را مورد بررسی قرار خواهد داد. همچنین گفت‌وگوی تلفنی و حضوری با مسئولان اجرایی استان و نمایندگان شهرستان‌های خراسان شمالی با موضوع مشکلات، مطالبات، ظرفیت‌ها، جاذبه‌های مختلف و پتانسیل‌های اقتصادی و فرهنگی این استان هر شب ساعت ۲۰:۰۰ به صورت زنده پخش می‌شود.

علاوه بر این، برنامه «به خانه بر می‌گردیم» کاری از گروه کودک و خانواده، در ۶ قسمت ۷۲ دقیقه‌ای، با دعوت از مهمانان مختلف از جمله آشپز، پزشک و هنرمندان استانی و پخش آیتم و نماهنگ مرتبط، به موضوع ایران جان استان خراسان شمالی پرداخته می‌شود. پخش دو قسمت از این برنامه در چهارشنبه و پنج‌شنبه ۲۷ و ۲۸ آبان از استان خراسان شمالی نیز ساعت ۱۶:۱۵ به صورت زنده خواهد بود.

همچنین، برنامه «تا نیایش» کاری از گروه معارف اسلامی، روز پنج‌شنبه ۲۸ آبان از استان خراسان شمالی (شهر بجنورد) با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین رضا نوری، امام جمعه و نماینده ولی فقیه در استان، ساعت ۱۲:۱۵ روی آنتن می‌رود.

افزون بر این، برنامه «بچه‌ها بیایید تماشا» از گروه کودک و خانواده نیز در ۳ قسمت ۴۲ دقیقه‌ای ساعت ۱۴:۰۰ به صورت منعطف (از طریق گویش مجری، میان‌برنامه یا وله)، موضوع استان خراسان شمالی را دنبال می‌کند.

در همین راستا، برنامه «سلام تهران» کاری از گروه اجتماعی، در ۳ قسمت ۹۰ دقیقه‌ای، صبح‌ها ساعت ۷:۰۰ به صورت زنده با پلاتوی مجریان، به پویش استان خراسان شمالی (با توجه به پتانسیل‌های اقتصادی، فرهنگی، بنا‌های تاریخی و صنایع دستی) اختصاص خواهد داشت. گفت‌وگوی تلفنی با مسئولان استانی، حضور کارآفرینان و هنرمندان استان در برنامه و طرح سوال پیامکی مرتبط با موضوع این پویش، از دیگر بخش‌های این برنامه است.