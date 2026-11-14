جوان آنلاین: به نقل از تاس، دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست‌جمهوری روسیه اعلام کرد مسکو قصد ندارد درباره اعضای هیئت مذاکره‌کننده اروپا در مذاکرات مربوط به اوکراین شرطی تعیین کند.

پسکوف در گفت‌و‌گو با کانال تلگرامی «یوناشف لایو» گفت: ما نمی‌توانیم و نمی‌خواهیم برای هیئت مذاکره‌کننده آنها شرط تعیین کنیم. طرح مسئله به این شکل کاملاً نادرست است.

وی درباره موضع روسیه در قبال حضور نمایندگان اتحادیه اروپا در مذاکرات اوکراین تأکید کرد: بهتر است با اروپایی‌ها گفت‌و‌گو کنیم و ببینیم مواضع آنها تا چه اندازه می‌تواند به پیشبرد روند صلح کمک کند.