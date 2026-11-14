تعداد مودیان مشارکت‌کننده در طرح نشان‌دار کردن مالیات سال ۱۴۰۵ به ۳۱۳ هزار و ۳۹۰ نفر در ۲۳ آبان‌ماه رسید؛ روندی که از گسترش استقبال مودیان از مشارکت در تعیین محل هزینه‌کرد مالیات و تامین مالی پروژه‌های اولویت‌دار کشور حکایت دارد.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: تازه‌ترین آمار مشارکت مودیان در طرح نشان‌دار کردن مالیات نشان می‌دهد تاکنون ۳۱۳ هزار و ۳۹۰ نفر در سراسر کشور با انتخاب پروژه‌های مورد نظر خود، در تامین مالی طرح‌های مختلف مشارکت کرده‌اند. مقایسه این آمار با رقم ۲۴۵ هزار نفری ثبت‌شده در ۱۸ آبان‌ماه از رشد حدود ۲۸ درصدی مشارکت‌کنندگان در این فاصله زمانی کوتاه حکایت دارد.

بررسی پراکندگی جغرافیایی مشارکت‌کنندگان نشان می‌دهد استان تهران با بیش از ۱۲۱ هزار مودی بیشترین میزان مشارکت را به خود اختصاص داده است. پس از آن اصفهان با بیش از ۲۷ هزار مودی، خراسان رضوی با بیش از ۲۲ هزار مودی و فارس با بیش از ۱۹ هزار مودی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

همچنین آذربایجان شرقی با بیش از ۱۷ هزار مودی، مازندران با بیش از ۱۳ هزار مودی، آذربایجان‌غربی و البرز هر کدام با بیش از ۱۲ هزار مودی و خوزستان با نزدیک به ۱۲ هزار مودی از دیگر استان‌های دارای بیشترین میزان مشارکت در این طرح هستند.

افزایش تعداد مشارکت‌کنندگان نشان می‌دهد امکان انتخاب محل هزینه‌کرد مالیات به بستری برای مشارکت اجتماعی در تامین مالی اولویت‌های کشور تبدیل شده است. در این الگو مودیان علاوه بر ایفای تکلیف قانونی خود می‌توانند در انتخاب پروژه‌های موردنیاز جامعه در حوزه‌های مختلف مشارکت کنند و از این طریق در مسیر توسعه مناطق و ارتقای خدمات عمومی نقش داشته باشند.

۷۹ پروژه در آذربایجان‌شرقی بطور کامل تامین اعتبار شد

در استان آذربایجان‌شرقی نیز آمار پروژه‌های معرفی‌شده ظرفیت قابل توجهی برای تداوم مشارکت مودیان نشان می‌دهد. از مجموع ۸۹ پروژه تعریف‌شده در این استان تاکنون ۷۹ پروژه تامین مالی شده‌اند.

در میان پروژه‌های معرفی‌شده احداث بیمارستان مراغه با مشارکت یک‌هزار و ۳۰۷ مودی بیشترین میزان استقبال را به خود اختصاص داده است. از این تعداد یک‌هزار و ۸۳ مودی بومی و ۲۲۴ نفر از مشارکت‌کنندگان غیربومی بوده‌اند؛ موضوعی که نشان می‌دهد همراهی مودیان با پروژه‌های اولویت‌دار محدود به مرز‌های جغرافیایی استان محل اجرای طرح نیست و افراد از سایر مناطق کشور نیز می‌توانند در تامین مالی نیاز‌های مناطق دیگر سهیم شوند.

این تجربه یکی از ظرفیت‌های مهم طرح نشان‌دار کردن مالیات را آشکار می‌کند؛ ظرفیتی که از طریق آن منابع مالیاتی با انتخاب مودیان می‌توانند به سمت اولویت‌های مختلف در حوزه‌های توسعه‌ای، آموزشی، بهداشتی، زیرساختی و سایر بخش‌های پیش‌بینی‌شده هدایت شوند.

در مجموع طرح نشان‌دار کردن مالیات با تقویت اختیار انتخاب مودیان زمینه شفاف‌تر شدن ارتباط میان پرداخت مالیات و نتایج حاصل از هزینه‌کرد آن را فراهم می‌کند. مشارکت بیش از ۳۱۳ هزار مودی در این طرح و رشد حدود ۲۸ درصدی آن طی پنج روز بیانگر ظرفیت این الگو برای تبدیل مالیات از یک پرداخت قانونی به ابزاری برای مشارکت مردم در ساختن آینده مناطق مختلف کشور است.