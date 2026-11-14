جوان آنلاین: کمیسیون مقاومت در برابر شهرک‌سازی و دیوار حائل فلسطین اعلام کرد مقام‌های اسرائیلی در حال پیشبرد ۱۱ طرح شهرک‌سازی در مناطق مختلف کرانه باختری اشغالی هستند.

بر اساس گزارش هفتگی این کمیسیون که روز شنبه منتشر شد و خبرگزاری وفا آن را بازتاب داده است، این طرح‌ها شامل سه محور اصلی است: ساخت واحدهای مسکونی جدید، تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و مناطق باز به کاربری‌های شهری و صنعتی و گسترش خدمات مورد نیاز برای توسعه شهرک‌ها.

این طرح‌ها استان‌های قلقیلیه، سلفیت، نابلس، رام‌الله، البیره و الخلیل و همچنین بلوک شهرک‌نشین گوش عتصیون در جنوب کرانه باختری اشغالی را دربر می‌گیرد.

بزرگ‌ترین طرح مربوط به شهرک کدومیم است که بر اساس آن ۲۸۸ واحد مسکونی جدید در زمینی متعلق به روستای فلسطینی کفر قدوم در استان قلقیلیه ساخته خواهد شد. طرح دیگری نیز ساخت ۲۰۰ واحد مسکونی در شهرک تلمون در نزدیکی رام‌الله را پیش‌بینی می‌کند.

در استان الخلیل، طرح توسعه شهرک بیت حجای شامل ساخت ۲۲۵ واحد مسکونی جدید است. همچنین در نزدیکی نابلس، قرار است زمین‌های کشاورزی برای ساخت ۸۳ واحد مسکونی در شهرک ایلون موره تغییر کاربری داده شوند.

بر اساس حقوق بین‌الملل، شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری اشغالی غیرقانونی محسوب می‌شوند.