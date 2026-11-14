کد خبر: 1390335
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تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۵:۲۷
سیاست » اخبار کلی

نگاهداری: اصلاح ناترازی انرژی باید از دولت آغاز شود، نه از جیب مردم

ق رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید بر اینکه ناترازی انرژی صرفاً ناشی از الگوی مصرف مردم نیست، گفت: دولت باید پیش از اصلاح تعرفه‌ها، اصلاحات را از مجموعه خود آغاز کند.

جوان آنلاین: بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، با اشاره به پیامدهای ناترازی انرژی در زندگی مردم و فعالیت واحدهای تولیدی، گفت: ناترازی انرژی از آنجا ناشی می‌شود که میزان عرضه انرژی با نیازهای کشور تناسب ندارد و پاسخگوی تقاضای موجود نیست. مردم این مسئله را در قالب خاموشی منازل و تولیدکنندگان و صنعتگران در شکل توقف تولید، تهدید اشتغال، کاهش سرمایه و افت گردش اقتصادی تجربه می‌کنند.

به گزارش مهر، وی با تأکید بر اینکه مسئولیت ناترازی انرژی را نمی‌توان صرفاً متوجه مردم و مصرف‌کنندگان دانست، افزود: فرسودگی تجهیزات صنعت انرژی، اتلاف انرژی در شبکه‌های انتقال، بهره‌وری پایین ساختمان‌ها و صنایع و همچنین سیاست‌های قیمت‌گذاری سال‌های گذشته، از عوامل مؤثر در شکل‌گیری این وضعیت هستند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به آثار نظام تعرفه‌گذاری انرژی تصریح کرد: در سال‌های گذشته، مصرف‌کنندگان کم‌مصرف و پرمصرف تا حد زیادی از انرژی با قیمت‌های پایین و مشابه استفاده کرده‌اند؛ در نتیجه، سهم بیشتری از یارانه انرژی به مصرف‌کنندگان پرمصرف رسیده است.

نگاهداری ادامه داد: این شیوه قیمت‌گذاری علاوه بر افزایش بهره‌مندی پرمصرف‌ها از یارانه‌ها، توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و عمومی در صنعت انرژی را نیز کاهش داده و در نهایت به افت سرمایه‌گذاری در این بخش منجر شده است.

وی با تأکید بر ضرورت اصلاح مسیر مدیریت انرژی کشور گفت: برای حل ناترازی انرژی، دولت باید اقدامات اصلاحی را از مجموعه خود آغاز کند. در گام نخست، اتلاف انرژی در شبکه انتقال باید کاهش یابد و ساختمان‌های عمومی پرمصرف که از بهره‌وری مناسبی برخوردار نیستند، اصلاح شوند.

نگاهداری با اشاره به نقش صنایع بزرگ در کاهش ناترازی انرژی اظهار کرد: صنایع نیز باید در این مسیر مشارکت کنند و با افزایش بهره‌وری، میزان مصرف انرژی خود را کاهش دهند. اجرای این اقدامات می‌تواند زمینه توجیه‌پذیری اقتصادی سرمایه‌گذاری بخش عمومی و خصوصی در صنعت انرژی را فراهم کند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه اصلاح نظام تعرفه‌ای باید پس از انجام اقدامات زیربنایی دنبال شود، گفت: پس از کاهش اتلاف انرژی، اصلاح ساختمان‌های عمومی و افزایش بهره‌وری صنایع، می‌توان نظام تعرفه‌گذاری را اصلاح کرد؛ به‌گونه‌ای که مصرف‌های غیرضروری با قیمت واقعی محاسبه شود و در مقابل، از مصرف‌کنندگان کم‌مصرف حمایت شود تا همچنان انرژی را با قیمت مناسب دریافت کنند.

نگاهداری با تأکید بر اهمیت جلب مشارکت عمومی در اصلاحات انرژی خاطرنشان کرد: زمانی می‌توان از مردم انتظار همراهی داشت که ببینند دولت اصلاحات را از خودش آغاز کرده است. اگر مردم مشاهده کنند درآمدهای حاصل از اصلاحات صرف توسعه زیرساخت‌های بخش انرژی و تأمین منافع ملی کشور می‌شود، اعتماد و همراهی بیشتری خواهند داشت.

وی افزود: همچنین باید پیش از اجرای اصلاحات تعرفه‌ای، حمایت‌های لازم از اقشار آسیب‌پذیر پیش‌بینی و اجرا شود. در چنین شرایطی، می‌توان انتظار داشت مردم نیز در مسیر اصلاح مصرف انرژی و عبور از ناترازی، همراهی و مشارکت کنند.

برچسب ها: نگاهداری ، بابک نگاهداری ، ناترازی انرژی
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