عارف: کشورهای اسلامی و غیراسلامی تقاضا دارند در برگزاری سالگرد رهبر شهید مشارکت کنند

معاون اول رئیس‌جمهوری تاکید کرد: تقاضای فراوانی از کشورهای مختلف اسلامی و حتی غیراسلامی برای مشارکت در برگزاری مراسم اولین سالگرد شهادت رهبر شهید به دست ما رسیده است.

جوان آنلاین: محمدرضا عارف، امروز (شنبه ۲۳ آبان) در حاشیه نخستین جلسه ستاد اولین سالگرد عروج خونین امام مجاهد شهید، اظهار کرد: جمع‌بندی این شد که ان‌شاالله ستاد به‌صورت هفتگی جلسه خود را برگزار کند. کارگروه‌ها نیز ان‌شاالله فعال خواهند شد تا بتوانیم این مراسم را آنطور که در شأن امام شهید ما و توقع مردم است، برگزار کنیم.

به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: تقاضای فراوانی از کشورهای مختلف اسلامی و حتی کشورهای غیراسلامی برای مشارکت در برگزاری این مراسم آمده است.

مهدی ابراهیم‌زاده، رئیس حوزه ریاست دفتر حفظ و نشر آثار امام شهید نیز تصریح کرد: فاصله زمانی نهم اسفندماه که سالروز شهادت امام مجاهد شهید است تا هفدهم اسفندماه که سالروز انتخاب رهبر معظم انقلاب است را مورد تأمل قرار داده‌ایم و به لحاظ اوج برنامه‌هایی که با هماهنگی در سطوح مختلف در این بازه زمانی برگزار خواهد شد، برنامه‌ریزی می‌کنیم.