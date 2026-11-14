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تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۹
بين‌الملل » اخبار كلی

کشف ۲۰ میلیون دلار پول نقد در پرونده فساد وزیر سابق مجارستان

مجارستان مقام‌های مجارستان در جریان تحقیقات درباره پرونده فساد میکلوش سشتاک، وزیر سابق دولت ویکتور اوربان، نزدیک به ۲۰ میلیون دلار پول نقد کشف کردند که در جنگل‌ها، ساختمان‌های کشاورزی و انبارها مخفی شده بود.

جوان آنلاین: دفتر ملی بازیابی و حفاظت از دارایی‌های مجارستان اعلام کرد بازرسان در جریان تحقیقات مربوط به پرونده رشوه‌خواری میکلوش سشتاک، وزیر توسعه دولت ویکتور اوربان، نزدیک به ۲۰ میلیون دلار وجه نقد کشف و ضبط کرده‌اند. بخشی از این پول‌ها در جنگل‌ها دفن شده و بخش دیگری در ساختمان‌های کشاورزی، انبارها و یک ملک مسکونی پنهان شده بود. همچنین مقداری از پول‌ها در یک گاوصندوق باارزش در مکانی دورافتاده نگهداری می‌شد.

به گزارش ایسنا، سشتاک که از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ وزیر توسعه در دولت اوربان، نخست‌وزیر سابق مجارستان بود، هرگونه تخلف را رد کرده است. گابور پاپ، وکیل او نیز به درخواست ایمیلی برای اظهارنظر درباره بیانیه دفتر بازیابی دارایی‌ها پاسخی نداد.

تحقیقات فساد پس از کنار رفتن اوربان

کشف این پول‌ها در شرایطی صورت گرفته است که پیتر ماگیار، نخست‌وزیر مجارستان، پس از پیروزی در انتخابات ماه آوریل به ۱۶ سال حکمرانی ویکتور اوربان پایان داد.

ماگیار وعده داده است روابط مجارستان با اتحادیه اروپا را که در دوران اوربان بر اثر سال‌ها اختلاف و تنش آسیب دیده بود، ترمیم کند. او همچنین آغاز تحقیقات گسترده برای مبارزه با فساد و بررسی اتهامات مربوط به سوءاستفاده مالی را در دستور کار قرار داده است.

در همین راستا، دو وزیر سابق دولت اوربان و رئیس پیشین بانک مرکزی مجارستان نیز در پرونده‌هایی جداگانه و در ارتباط با اتهامات فساد بازداشت شده‌اند. این افراد هرگونه تخلف را رد کرده‌اند.

مقام‌های مجارستان همچنین برادر اوربان را در پرونده قاچاق انسان بازداشت کرده‌اند؛ اقدامی که رهبر سابق این کشور آن را دارای انگیزه انتقام‌جویی سیاسی دانسته و رد کرده است.

ماگیار کارزار مبارزه با فساد دولت خود را «عملیات برزخ» نامیده است. بر اساس نظرسنجی موسسه مدیان که این هفته در پایگاه خبری «اچ‌وی‌جی» منتشر شد، ۷۰ درصد پاسخ‌دهندگان این عملیات را «بسیار مهم» ارزیابی کرده‌اند.

جزئیات عملیات کشف و ضبط پول‌ها در مجارستان

دفتر ملی بازیابی و حفاظت از دارایی‌های مجارستان در بیانیه‌ای اعلام کرد: «در جریان بازرسی‌ها، بازرسان مقادیر زیادی وجه نقد کشف کردند که در جنگل‌ها دفن شده، در ساختمان‌های کشاورزی، انبارها و یک ملک مسکونی مخفی شده یا در یک گاوصندوق باارزش در مکانی دورافتاده نگهداری می‌شد.»

آندراش کارمان، وزیر دارایی مجارستان، اعلام کرد شمارش پول‌های کشف‌شده با استفاده از پنج دستگاه شمارش اسکناس، هشت ساعت طول کشیده و ۱۲ نفر از کارکنان خزانه‌داری دولتی این کار را انجام داده‌اند.

این پول‌ها شامل ۵.۰۷ میلیارد فورینت معادل ۱۵.۳۳ میلیون دلار، ۲.۶۶ میلیون یورو معادل ۲.۹۳ میلیون دلار و یک میلیون و ۲۶۰ هزار دلار بوده است.

ماگیار کشف و ضبط این مبالغ را نشانه پایان چیزی دانست که از آن به‌عنوان یک «مافیا» تحت رهبری حزب راست‌گرای فیدس اوربان و متحدان دموکرات مسیحی آن در طول ۱۶ سال حکمرانی اوربان یاد کرده است.

گابور تورک، دانشمند علوم سیاسی، نیز گفت تصاویر این حجم از پول نقد به اندازه‌ای تکان‌دهنده است که می‌تواند به پایان کار حزب فیدس منجر شود. بر اساس نظرسنجی موسسه مدیان، میزان حمایت از این حزب در ماه نوامبر به ۱۶ درصد رسیده که نصف میزان حمایت آن پیش از انتخابات است.

برچسب ها: مجارستان ، فساد مالی ، رشوه گیری
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